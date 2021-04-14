رحيمي وراء نصف أهداف الرجاء في كأس الكاف

رحيمي وراء نصف أهداف الرجاء في كأس الكاف
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأربعاء 14 أبريل 2021 - 23:40

أثنى الحساب الرسمي لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، على الدولي المغربي سفيان رحيمي، لاعب فريق الرجاء الرياضي.

وأكد الحساب أن رحيمي يعتبر أكثر اللاعبين مساهمة في تحقيق أكبر عدد من الأهداف في الكونفدرالية خلال النسخة الجارية.

وكان البالغ من العمر 24 عاما وراء نصف أهداف ممثل كرة القدم الوطنية في مرحلة مجموعات المسابقة القارية.

ووقع الخط الأمامي للرجاء 8 أهداف، 3 منها من توقيع رحيمي، بالإضافة إلى تقديمه تمريرة حاسمة، مساهما بذلك في بلوغ فريقه ربع النهائي قبل جولتين من إسدال الستار على دور المجموعات.

وأحرز نجم “الفريق الأخضر” هدفه الأول ضد نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى، والثاني في شباك نامونغو التنزاني ضمن ثاني الجولات، ليأتي الهدف الثالث أمام بيراميدز المصري برسم الجولة الرابعة، وهي المباراة نفسها التي قدم خلالها تمريرة حاسمة لزميله فابريس نغوما.

يذكر أن الرجاء يتصدر المجموعة الرابعة بـ12 نقطة، متقدما بـ6 نقاط على ثنائي الوصافة، بيراميدز ونكانا؛ في حين يتذيل نامونغو التنزاني الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

سفيان رحيمي فريق الرجاء الرياضي كأس الكونفيدرالية الإفريقية كرة القدم الوطنية

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