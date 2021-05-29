رصاصة تمكن من توقيف ثلاثيني بمدينة العيون

رصاصة تمكن من توقيف ثلاثيني بمدينة العيون
صورة: أرشيف
السبت 29 ماي 2021 - 11:37

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن موظفا يعمل بولاية أمن العيون اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي، صباح السبت، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوردت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الشرطي كان قد تدخل لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان رفقة ثلاثة أشخاص آخرين وعرض أحد الضحايا للضرب والجرح بمدينة العيون، قبل أن يواجهوا عناصر الأمن بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة وباستعمال السلاح الأبيض.

هذا الوضع، يضيف البلاغ، اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه، البالغ من العمر 35 سنة، على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من ضبطه وتحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

استعمال السلاح الأبيض المراقبة الطبية رصاص مدينة العيون

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • فؤاد ش
    السبت 29 ماي 2021 - 11:59

    يجب داءما التعامل بحزم شديد مع الارهاب كيفما كان شكله .. ديني ، انفصالي او اجرامي. لا نقاش مع من يحمل السلاح الابيض او الناري..
    اما من يريد ان يعبر عن رأيه او احتجاجه بطرق مسالمة و في اطار القانون له كامل الحق.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ضد الضد
    السبت 29 ماي 2021 - 12:02

    العصا لمن عصى .. يجب إعادة تربية بعض الخارجين عن القانون كما يجب الحكم عليهم بأقصى العقوبات.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مع ربيع القاطي
السبت 29 ماي 2021 - 08:05 5

مع ربيع القاطي

صوت وصورة
بدون عنوان: الهجرة من الشمال
الجمعة 28 ماي 2021 - 21:30 8

بدون عنوان: الهجرة من الشمال

صوت وصورة
نقابة الصحافة تزور الريسوني والراضي
الجمعة 28 ماي 2021 - 19:00 10

نقابة الصحافة تزور الريسوني والراضي

صوت وصورة
جهود محاربة الحشرة القرمزية
الجمعة 28 ماي 2021 - 11:58 16

جهود محاربة الحشرة القرمزية

صوت وصورة
وقفة من أجل الريسوني والراضي
الجمعة 28 ماي 2021 - 00:49 9

وقفة من أجل الريسوني والراضي

صوت وصورة
حماية الأطفال ضد العنف
الخميس 27 ماي 2021 - 19:46 5

حماية الأطفال ضد العنف