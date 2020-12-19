رصاصة شرطي توقف متورطا في سرقات بمكناس‎

أطلق مقدم شرطة يعمل بولاية أمن مكناس رصاصة من سلاحه الوظيفي، صباح السبت، أصابت أربعينيا من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جديّ وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، البالغ 40 سنة، الذي كان في حالة سكر متقدمة وتورط في تعريض أحد المواطنين لسرقة مبلغ مالي تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمد لمواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال سكين وأداة قاطعة؛ وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت الأربعيني المعني على مستوى الفخذ.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكّن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء.

وقد جرى الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.