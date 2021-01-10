رصيف الصحافة: شقيق مستشار بالرباط ينتحل صفة قاضٍ لخرق التجول الليلي

قراءة رصيف صحافة يومي الاثنين والثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن عناصر الدرك الملكي بجماعة الأوداية بنواحي مراكش تمكنت من توقيف شقيق مستشار بالرباط، بعد تورطه في انتحال صفة قاضٍ، وخرق تدابير حظر التجول الليلي.

وحسب مصادر “المساء”، فإن المعني بالأمر ادعى خلال مراقبة وثائقه من قبل عناصر الدرك، للتأكد من دواعي تواجده في الشارع ليلا، رغم دخول موعد حظر التنقل حيز التنفيذ، أنه قاضٍ بمدينة مراكش، وهو ما شكت عناصر الدرك في صحته، رغم إشارة القضاء الملصقة على الواجهة الزجاجية لسيارته. وأضافت أن ما زاد في شكوك عناصر الدرك الملكي امتناع المشتبه به عن تقديم أي بطاقة مهنية، قبل أن يتبين لها بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه في قضايا ذات صلة بالنصب والاحتيال وانتحال صفة.

ونشرت “المساء” كذلك أنه بعد فضائح مباريات التفتيش، قام وزير التربية الوطنية بحملة إعفاءات ناعمة لاحتواء هذه الفضائح، من خلال الإعلان عن شغور منصب مدير مركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التوجيه والتخطيط، إلى جانب سبعة مراكز جهوية لمهن التربية والتكوين، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

فيما نشرت “أخبار اليوم” أن الحكومة الإسبانية وافقت على صفقة بيع الشركة الإسبانية العمومية “ناباتيا”، المتخصصة في بناء وتصميم السفن الحربية والمدنية، سفينة حربية للمغرب بقيمة 150 مليون أورو، مما يجعلها ترفع بشكل كبير رخص بيع الأسلحة الإسبانية للمغرب، بعد ما لم تكن تتجاوز في سنوات سابقة 14 مليون أورو سنويا.

وأضافت الجريدة أن تقارير أخرى تؤكد أن المغرب لا يراهن على الأسلحة الإسبانية، مشيرة إلى أنه يعتبر أحد زبناء “الصنف الثالث” من الأسلحة الإسبانية، أي أنه يقتني فقط الذخائر وبعض الأجهزة التكنولوجية.

وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها أن نائب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، محمد دريسي، أعلن تراجعه عن استقالته من رئاسة الجماعة الحضرية لمدينة ميسور، عقب اجتماع جمعه ومسؤولين من حزبه بميسور بأمينهم العام سعد الدين العثماني بمدينة الرباط، حيث تناولوا مجمل الأسباب التي كانت وراء استقالته.

وأضافت “أخبار اليوم” أن محمد دريسي واجه صعوبة في وضع رسالة تراجعه عن الاستقالة، حيث رفض ديوان العامل وكذا باشا مدينة ميسور استلامها منه، بحجة أن الرئيس المستقيل هو من اختار برغبة منه التخلي عن مهامه الانتدابية.

أما “الأحداث المغربية” فورد بها أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة فتحت المجال من أجل إعادة استغلال المناجم، التي تم سحبها أو التي تم التخلي عنها، بهدف تأهيل التراث المعدني، وجعله مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، وجاذبا للاستثمار وإحداث فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.

وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن 2601 تلميذ متفوق من أبناء ورجال التعليم تمكنوا من الحصول على منحة التميز “استحقاق” برسم السنة الدراسية 2020/2019، التي تمنحها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

وتضيف الجريدة أن رئيس مؤسسة محمد السادس، يوسف البقالي، أكد خلال كلمة له، بمناسبة الاحتفاء بالدفعة 18 من الطلبة الحاصلين على منحة استحقاق، أن أبناء الأسرة التعليمية استطاعوا الحصول على معدلات عالية، كتلك التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية، رغم الوضعية الصعبة التي فرضتها جائحة “كورونا”، ووصف النتائج بأنها “إنجاز عظيم”.

وفي خبر آخر، كتبت “الأحداث المغربية” أن غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء أدانت البرلماني السابق ورئيس جماعة مريرت، محمد عدال، بـ 6 سنوات سجنا نافذا، بسبب اختلالات مالية وإدارية، كما حكمت عليه بإرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.