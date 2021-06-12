رفض البنوك طلبات تمويل اقتناء الشقق يعمق أزمة قطاع العقار بالمغرب

تسبب طول مساطر معالجة طلبات التمويلات المصرفية الخاصة باقتناء العقارات السكنية من طرف البنوك، ورفض العديد من هذه الملفات، في تعميق أزمة قطاع العقار بكبريات المدن المغربية، بسبب تأثير ذلك على رقم المعاملات النهائي لشركات الإنعاش العقاري.
هذه المستجدات تأتي وقد طالب المنعشون العقاريون قبل تسعة أشهر بالعمل على تقليص كلفة القروض العقارية، وألا تتجاوز نسبة الفائدة 2 في المائة بالنسبة لقروض السكن الاقتصادي، و3 في المائة فيما يخص قروض السكن الفاخر والمتوسط، عوض النسب المعمول بها حاليا في القطاع المصرفي المغربي.
وقال عادل بوحاجة، نائب رئيس فدرالية المنعشين العقاريين، إن القطاع العقاري “تأثر بشكل كبير بتراجع عدد ملفات القروض العقارية التي يتم قبولها من طرف المؤسسات البنكية منذ بداية جائحة كوفيد في شهر مارس من العام الماضي”.
وأوضح نائب رئيس فدرالية المنعشين العقاريين، في تصريح لهسبريس، أن “هناك قطاعات لم يعد بمقدور أجرائها الحصول على موافقة المصارف على ملفات طلباتهم للتمويلات العقارية لاقتناء مسكن، وهذا أمر ينطبق على قطاعي الصناعة التقليدية وتنظيم الحفلات، إلى جانب قطاع السياحة كما أشرنا في مناسبة سابقة”.
وأضاف بوحاجة أن “المهنيين لاحظوا أن المدة التي تستغرقها معالجة طلبات الحصول على القروض من طرف الأبناك أصبحت طويلة بشكل كبير، مع تسجيل ارتفاع في عدد الملفات غير المقبولة، وهذا أمر أصبح يقلق المنعشين العقاريين بشأن مستقبل هذا القطاع الاستراتيجي”.
ويطالب المنعشون العقاريون باتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز الطلب على الشقق السكنية، وتشجيع المواطنين على اقتنائها من خلال تبسيط المساطر الخاصة بطلبات القروض التمويلية وتسريع وتيرة معالجتها.
سلام
يجب إخراج بنك عمومي مغربي.وليس بنك خاص يريد الربح فقط ولا يريد تنمية البلاد .
يجب تجفيف المستنقعات.
سلام
الحل بيد المنعشين العقاريين الذين يتوجب علبهم تقوى الله و تخفيض ثمن العقارات لما لا يقل عن الثلث…و لم لا يلجا المنعشون العقاريون للبيع المباشر للموطنين بالتقسيط دون اللجوء للابناك ؟؟؟؟
c est l’ARNAQUE, un credit avec un TAUX DE 4.6 au minimum
HAMDULILAH que DART fait resourdre un e grande partie du probleme meme si ca demande plus de temps
regards
ههه ارفظو حتي الناس ما تحطش فلوسها في البنوك هدا هو الحل و تما. اشوفو اشنو اعملو ..هما اياكلو الفلوس لي كياخدو عند البوم العالميه و خلو الشعب واحل
هدو هما اليهود
صدق من قال :
اللي خاف انجى ..
والهروب من اتساع رجلة ..
و لماذا كل هذا البكاء من اصحاب المنعشين العقاريين الا يعلمون ان الموظف البسيط يعاني الجحيم مع بنوكنا و يتعذب يوميا ، لماذا لا يتعاملون بشكل مباشر مع المواطن و بوثائق تضمن حق كلا الطرفين و تجنب التعامل مع البنوك القاتلة
او المنعش العقاري باغي يبيع و باغي البنكة تسلف لي باغي يشري باش هو يبيع بالزربة. اوا و من بعد كتبقى البنكة و المشتري فتريتات و كاين الزبناء لي ميقدروش يخلصو لكريدي و كتبقى البنكة خسرت فلوسها.
سمحو لي لي عندو باش يشري الله يسهل عليه و لي معندوش بلا ما يزير راسو اولا يصدق فموشكيل مع البنكة
زعما هازين لينا الهم؟؟؟؟؟ علاش بغيين تغرقو الناس مع البنوك وماديروش تسهيلات فالأداء مع المواطن مباشرة وخا تزيدو شوية فالثمن الأصلي 30 مليون مثلا عوض 25 والخروج من الربى.
هاكذا الكل غيقتني السكن وتبقى الملكية بإسم المقاول حثى يتم تسديد المبلغ الكلي.
ماذا لو قام بنك المغرب ببعض المهمات مثل هذه دون ان يمر المستتمر الصغير او الشاب بهذه الابناك
نتمنى أن تكون هده الازمة سببا يدفع المنعشين العقاريين إلى إعادة النظر في أثمان الشقق وأن يضعوا أثمنة تمكن المواطن البسيط من إقتناء شقة دون اللجوء إلى الابناك
قطاع العقار هو المحرك الاساسي للاقتصاد و شح الرساميل هي السلاح الفتاك ضد اي تنمية و الابناك المغربية تتعامل مع القطاع وفق قانون السوق و السوق الوطنية تحتاج إلى إصلاح عميق و سيادي الابناك تغلق صنبور التمويلات على الفئة الهشة في البلد بينما تجود اكرامياتها على تمويل السكن الثانوي بجوار الشواطئ و الفيلات بأرقام فلكية فهل يعقل هذا في منطق الاقتصاد ؟؟لا لتمويل السكن الثانوي بل يعتبر ترفيه في حد ذاته و لا لتمويل شراء اراضي الفيلات او المساهمة في بناءها فقط سيادة الدولة فوق الجميع الابناك تمول فقط الشقق الاجتماعية و المتوسطة اما الفاخرة فالف مرة ب لا. مع الاسف يجب ادخال إصلاح عميق و سيادي للحد من التفاوتات الخطيرة بين الافراد.