زيارة عمل تقود رئيس "الكاف" الجديد إلى المغرب

خص الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، المغرب، اليوم، بزيارة عمل التقى خلالها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأوضحت جامعة الكرة، في بلاغ لها على موقعها الرسمي، أن زيارة موتسيبي للمغرب تأتي “تطبيقا لما أعلن عنه رئيس “الكاف” خلال الجمع العام للكونفدرالية الإفريقية في 12 مارس الماضي بالرباط، عندما أكد على الدور الأساسي والكبير الذي يلعبه المغرب في تطبيق المشاريع الجديدة لتنمية وتطوير ممارسة كرة القدم في القارة الإفريقية بالنظر إلى الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في هذا الشأن، خاصة على مستوى البنيات التحتية، الهيكلة الإدارية والحكامة الجيدة”.

وأشار بلاغ الجامعة إلى موقف موتسيبي الداعي إلى الاهتمام بأكاديميات كرة القدم الخاصة بالفئات الصغرى، وعقد شراكة مع القطاع الخاص لجعل كرة القدم الإفريقية ضمن الأفضل في العالم.

جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لـ”الكاف”، برئاسة موتسيبي، كانت قد ثبتت في اجتماعها الأخير، نهاية الشهر الماضي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، في مهامه رئيسا للجنة المالية، علما أنه فاز خلال الفترة الأخيرة بعضوية الاتحاد الدولي (الفيفا)، بالإضافة إلى عضوية لجنة الطوارئ.