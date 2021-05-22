زيارة ملكية مرتقبة تستنفر سلطات الدار البيضاء

أفاد مصدر مطلع بأن الملك محمد السادس سيحل بالعاصمة الاقتصادية في غضون الأيام المقبلة، بعدما كان منتظرا قدومه إليها خلال أواخر شهر رمضان المنصرم.
وبدأت مدينة الدار البيضاء والجماعات المجاورة لها تتأهب للحدث الملكي، حيث يتوقع أن يزور الملك محمد السادس عددا من المناطق خلال تواجده بالمدينة.
وعلمت جريدة هـسبريس الإلكترونية أن اجتماعا عقد خلال اليومين الماضيين بولاية جهة الدار البيضاء سطات، بحضور مختلف العمال، خصص لتدارس الاستعداد للزيارة الملكية.
وشرعت السلطات الأمنية في تعزيز تواجدها بمختلف الشوارع والمناطق لتأمين الزيارة الملكية، وتفادي أي حوادث قد تتسبب في “غضبة ملكية” على المسؤولين.
ويشكل الازدحام الذي تعرفه شوارع الدار البيضاء أكبر تحد يواجه مسؤولي المدينة خلال الزيارة الملكية المرتقبة، حيث يتخوفون من توقف حركة السير في بعض المحاور أثناء تجول الملك، على غرار ما عرفه شهر رمضان.
وعلى الرغم من افتتاح نفق الموحدين ونفق الحسن الثاني لتخفيف الضغط على حركة السير والجولان، إلا أن المسؤولين بولاية الجهة يتخوفون من أن تطالهم غضبة بسبب التأخر الحاصل في العديد من المشاريع.
وبدأت بعض الجماعات المجاورة لمدينة الدار البيضاء الاستعداد للزيارة الملكية المرتقبة، عبر الشروع في صباغة الأرصفة وتزيينها، وتنظيف الشوارع التي قد يمر منها الملك.
وينتظر أن تنشر المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء عناصرها بمختلف الشوارع الرئيسية التي قد يمر منها الملك وموكبه الرسمي خلال مكوثه بالعاصمة الاقتصادية، وذلك لتسهيل حركة السير والجولان بالشوارع الكبرى التي تعرف ازدحاما خلال أوقات الذروة.
وأوضحت مصادر هسبريس أنه من المرتقب أن يقوم الملك خلال تواجده بالعاصمة الاقتصادية باستقبال وتعيين عدد من العمال، وتنقيل بعضهم صوب مناطق أخرى.
سلام وعليكم ورحمة اللة وبركاته اتمنى أن التقي به و اسلم عليه
توحشناك يا ملكنا العزيز أنشرها الله احفضك شكرا هسبرس
يخافو مايحشمو،الله يعز الحكام.لولا العاهل الملكي لكانت السيبة
تنظيم حركة ااسير و الجولان و تنظيف الطرقات و السهر على تنزيل المشازع يجب ان يكون طول السنة و لبس فقط تحسبًا للزيارات الملكية
نطالب بزيارات ملكية لمدن الصحراء المغربية و الجنوب الشرقي.
كلشي تقال فهاد المقال، النظافة و الإشتغال بجدية غير مني يجي الملك، فقدت فيك الأمل يا مغربي، و الله أنني أحمد الله دائما على العيش في أوروبا رغم حبي الشديد لبلدي، لأن الفساد توغل فيه بشكل يلزمه تدخل إلاهي لتغيير الأمور.
لك الله ياشعب المغرب
أتمنى من ملكنا العزيز نصره الله أن يحاسب المسؤولين على كارثة سبتة ونزوح الشباب والقاصرين للهجرة والبحث عن الأسباب.وكذلك فتح الحدود الجوية والبحرية لدخول السياح لأن ألاف العائلات على حافة الإفلاس والتشرد.نتمنى من الله أن يحفظك من كل مكروه.
غدي تبا سي سياسة الترقاع- و الزربة
– et puis rien n’est fait dans les normes – quelques temps après tout doit être refait- et l’argent envolé- car tout est mal fait, vu la vitesse… pour donner l’ impression a sa majesté que tout est nickel . c’est dommage qu’au 21e siècle- on agit de la façon, qui va souffrir après : LES CASABLANCAIS – aussi, que dois-on faire des gardiens (gilets jaunes) qui rendent la vie aux Casablanca en enfer
يجب على الملك ان يقوم بزيارات خاطفة باش إشوف ب عينيه اش واقع ف شوارع او زناقي او يشوف جنب طريق كيكتكون ب زبل او لخنز حيت لمسؤلين كنعسو حتا كيعرفو ب ل لملك جاي عاد ك يتركو زعما خدامين واش اعباد الله شبلايص مفهوم لا لكزو لا نخل او كيصبح خضر لعجب او صافى
المسؤولون عن الشأن البيضاوي يتحسسون رؤوسهم فقط عنذما تكون هناك زيارة ملكية
هناك شوارع تم تزفيتها وهي مرشحة للحفر بسبب مشروع الطرام واي…
لانكره أن تتوسع الزيارة الملكية لمناطق ومدن أخرى ،فهي زيارات تصحبها البركة والخير ،وحتى المسؤولون “يالله كايبان ليهم وجههم في المرايا”. حفظ الله ملكنا ورعاه.