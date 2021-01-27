سجن الناظور ينفي إضراب معتقل عن الطعام

تفاعلا مع خبر دخول السجين محمد بوهنوش، المعتقل بالسجن المحلي الناظور 2 على خلفية أحداث الحسيمة، في إضراب عن الطعام، أكدت إدارة السجن ذاته أن المعني بالأمر لم يتقدم بأي إشعار بهذا الخصوص إلى إدارة المؤسسة السجنية، ويتسلم وجباته الغذائية بشكل عادي.

وأفادت إدارة السجن المحلي الناظور 2، في بيان توضيحي، بأنها لم تقم بتصنيف المعني بالأمر في الصنف “أ” كما تم الترويج له عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وورد ضمن البيان التوضيحي أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تستنكر قيام بعض المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر هذه الأخبار الكاذبة، دون أن تكلف نفسها عناء التحقق من مدى صحتها.