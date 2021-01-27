سجن الناظور ينفي إضراب معتقل عن الطعام

سجن الناظور ينفي إضراب معتقل عن الطعام
صورة: هسبريس
الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:23

تفاعلا مع خبر دخول السجين محمد بوهنوش، المعتقل بالسجن المحلي الناظور 2 على خلفية أحداث الحسيمة، في إضراب عن الطعام، أكدت إدارة السجن ذاته أن المعني بالأمر لم يتقدم بأي إشعار بهذا الخصوص إلى إدارة المؤسسة السجنية، ويتسلم وجباته الغذائية بشكل عادي.

وأفادت إدارة السجن المحلي الناظور 2، في بيان توضيحي، بأنها لم تقم بتصنيف المعني بالأمر في الصنف “أ” كما تم الترويج له عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وورد ضمن البيان التوضيحي أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تستنكر قيام بعض المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر هذه الأخبار الكاذبة، دون أن تكلف نفسها عناء التحقق من مدى صحتها.

أحداث الحسيمة السجن المحلي بالناظور 2 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد بوهنوش

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‫تعليقات الزوار

1
  • عبدالله
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:48

    هاد الموضا لي ولات في الحباسات المغربية ديال الإضراب عن الطعام هي الفالطة ديال المسؤلين ، كون يخليو لي بغى يدير الإضراب يديرو حتى الموت كون حتى قران مجرم ما يدير الإضراب او هادوك الخوانة لي بغاو يتجمعو في سجن واحد اش تا يتصحاب ليهم في العرس ، بقى ليهم غير الأوركسترا حتى هي يطلبوها. اش هاد الفشوش والدصارات لي ولات في المغرب راه القيمة ديال الدولة انهارت ، يجب الصرامة مع اي مجرم يخترق القانون الى بغيتو هيبة الدولة ترجع ، الدولة الوحيدة في العالم لي البوليسي تا يهجمو عليه المجرمين بالسيوفة راه الشوهة هادي، اين القرطاس واين ليام البصري لي كنّا الصوت ديال الصطافيط تا نخافو منها.
    الكاموني لا يصلح معه غير الدبوز والصرامة لان ريحته ما تخرجش بلا حكان.

    -1
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