سجن باحث جزائري 3 سنوات للاستهزاء بالإسلام

حُكم على الباحث الجزائري في الشؤون الإسلامية سعيد جاب الخير، الخميس، بالسجن ثلاث سنوات، لإدانته بتهمة “الاستهزاء بالإسلام”، ما رد عليه مؤكدًا أنه سيواصل “الكفاح من أجل حرية الضمير”.

وقال محامي الباحث مؤمن شادي، لوكالة فرانس برس، إن محكمة سيدي امحمد حكمت على الباحث البالغ من العمر 53 عامًا بـ”السجن 3 سنوات”، مبديا “صدمته” أمام شدة العقوبة.

وأضاف المحامي، الذي ندّد بوجود خلل في الإجراءات: “لا يوجد دليل. الملف فارغ. توقعنا تبرئته”.

وردًا على سؤال لدى مغادرته المحكمة، قال جاب الخير الذي فوجئ كذلك بالحكم لفرانس برس إنه سيستأنف ويرفع القضية أمام محكمة النقض إذا لزم الأمر.. ولم تصدر بحقه مذكرة إيداع، وقال: “من سوء حظك أن تكون باحثًا في الجزائر. إنها معركة يجب أن تستمر من أجل حرية الضمير والرأي والتعبير”، مؤكدًا أن “الكفاح من أجل حرية الضمير غير قابل للتفاوض”.

وجاب الخير متخصص في الصوفية، ومجاز في الفقه، ومؤلف كتابين معروفين يتناولان الدين؛ رفع الدعوى ضده أكاديمي آخر يدعمه سبعة محامين بتهمة “الاستهزاء بالمعلوم من الدين وبشعائر الإسلام” التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

ويؤخذ على جاب الخير على وجه الخصوص أنه كتب أن التضحية بالأغنام، وهي من شعائر الإسلام، كانت موجودة قبل ظهور الدين الإسلامي؛ وكذلك انتقاده ممارسات معينة، مثل تزويج الفتيات قبل سن البلوغ في بعض المجتمعات الإسلامية.

ويعاقب القانون الجزائري بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات و/أو بغرامة “كل من أساء إلى الرسول أو شوه عقيدة الإسلام أو تعاليمه، سواء بالكتابة أو الرسم أو الإشهار أو بأي وسيلة أخرى”.