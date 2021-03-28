"عقيدة العَداء".. الجزائر تروج لهجمات البوليساريو الوهمية على المغرب

تواصل الآلة الإعلامية للجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو الترويج لمعارك وهجمات لا توجد سوى في مخيلة مروجيها على الجيش المغربي في عدد من المناطق الحدودية، على رأسها منطقة لعكد بالمحبس.
وخرجت جبهة البوليساريو الانفصالية، عبر ذراعها الإعلامية، للحديث عن تنفيذ “جيشها” هجمات استهدفت الجيش المغربي، كما ورد في البلاغ العسكري رقم 135 الصادر عما يسمى “وزارة الدفاع الوطني”.
ونشرت ما يسمى “وكالة الأنباء”، التابعة للجبهة الانفصالية، بناء على البلاغ العسكري المذكور، مجموعة من المواقع قالت إن “الجيش” استهدفها أمس الجمعة.
وذكرت القصاصة الخبرية أن هذا الهجوم ينضاف إلى مجموعة من الهجمات التي تستهدف الجيش المغربي، مشيرة إلى أن هذا الأخير تكبد خسائر في الأرواح والمعدات.
واعتبر عضو “مركز دراسات المغرب الأقصى”، عبد الفتاح نعوم، أن ما تذهب إليه الآلة الإعلامية لا يعدو “مجرد ترهات”. وأضاف، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، “كما هو معلوم، فإن المراسلين الحربيين لأهم الوكالات ووسائل الإعلام الدولية يملؤون كل مناطق التوتر بإفريقيا من الساحل وليبيا حتى القرن الإفريقي، مما يعني أن كل المناطق التي بها نزاعات تتوفر على العشرات ممن يوثقون الأحداث والوقائع”.
وتابع نعوم قائلا: “من السذاجة أن ينطلي هذا الكلام حتى على الطفل الصغير، فلا يعقل أن تتحدث الجبهة الانفصالية والإعلام الجزائري والصفحات “الفيسبوكية” للجبهة عن ذلك دون وسائل الإعلام الدولية”.
وقال عضو “مركز دراسات المغرب الأقصى”: “إذا ما افترضنا أن الأمر يتعلق بحرب، فيجب التذكير بأن جبهة البوليساريو في سنوات الحرب، منذ سنة 1975 إلى غاية 1991، كان يقف بجانبها الاتحاد السوفياتي وتحظى بتمويل سخي من قبل معمر القذافي، ومع ذلك لم تصمد أمام القوات المسلحة الملكية، وأمام الشعب المغربي والحقيقة والحق”.
وأضاف “كل ما تروجه جبهة البوليساريو حول إقبالها على حرب مع القوات المسلحة الملكية ليس سوى تسويق وبروباغندا لطرفين، هما الشريحة الداعمة للجبهة داخل المخيمات، وهي فئة قليلة، والنظام الجزائري وداعموه، وهؤلاء يسوقون لهذا الوهم”.
احلام اليقضة مساكين تسدوا عليهم البيبان وولاو هير كيخرفوا خصهوم شي تسرفيقا مزيانا باش يفيقوا و يعرفوا معامين
الدول يتحدون ويبتعدون عن الحرب ونحن العرب نريد قتل بعضنا البعض. فإن كانت الجزائر تبحث عن الحرب مع المغرب فنحن لها. فكما يقول المثل. العين بالعين والبادي أظلم
نهايتهم اقتربت
انها سكرات الموت
انا الان في العيون الصحراء المغربية الحمد لله كل شيء بخير .
رحم الله شهدائنا الابرار أبناء المغرب و مبدع المسيرة الخضراء باني السدود الملك الحسن الثاني رحمه الله و اسكنه فسيح جناته و جعل قبره روضة من رياض الجنة
إعلام الجزائر لا يتابعه أحد لأنه معروف بالكدب وعدم المصداقية واهتمامنا نحن المغاربة تخلق الفضول عند الأجانب حتى يتابعونه ونعطيه مصداقية. يجب علينا تجاهله ومواجهة بهتانه بطريقة دكية دون ترديد اسطوانته .الصحراء مغربية .
ارى ان نتجاهل الجزائرين حكومة و شعبا لا تهمنا اخبارهم و لا ما يروجون عن بلدنا .. و ان نحاربهم بالعلم و نمضي قدما.. كنت اتمنى ان يقطع المغاربة جميه العلاقات مع جار الذل.. و ان لا ننسى ما فعلوه بإخواننا المغاربة يوم قام بومدين بطرد اكثر من 45 الف عائلة اي حوالي 350 ألف شخص على نجاح المسيرة الخضراء بقدر عدد المشاركين أنذاك فيها. و لا ننسى الإرهابي الذي ارسلته الجزائر لضرب السياحة المغربية في فندق اطلس اسني بمراكش… الجزائريون خلال حراكهم الأخير و لا مرة نددوا بدعم البوليساريو فهم يؤيدون ما يحدث لنا و نحن نقول لهم خاوة خاوة… كل الجزائريين من طينه بومديان و عصابته المكونة من جنرالات الذل و العار و به فهم يستحقون حكامهم و الأوضاع التي يعيشونها
ابتلينا بجار سوء مكون من جنيرالات عجزة يكتم أنفاس شعب شقيق و لا يوفر له حتى المواد الغذائية الضرورية بالرغم من أن الدولة تعوم فوق بحار ر من النفط و البترول و كان من المفروض أن يعم الخير عليها و على جيرانها، لكن مع الأسف فقد بددت أموال الشعب طولا و عرضا و سرقتها و هي الآن في مأزق الحراك الشعبي الذي يرفض حكم العصابة التي تتناوب عليه بتغيير المواقع. لذلك تحاول عصابة أبناء فرنسا لفت أنظار الشعب بخلق عدو وهمي و الإدعاءات المغرضة ، فهم يروجون لما يتمنون للجار لا لما يتحقق على أرض الواقع ، فأرقام بلاغاتهم العسكرية تقترب من نصف المائة الثانية و هم يرددون نفس الكلام على نفس المكان ، كلامهم مدعاة للشفقة و السخرية في نفس الوقت و هم يعبرون عن قمة البلادة . فالمغرب حسم الأمر و هو الآن يؤمن المنطقة العازلة و كل تجاوز من طرف عصابة البوليساريو يعد انتحارا …و المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها و ستكون إن شاء الله أخبار مفرحة للمغرب في قادم الأيام …الأمر حسم و لله الحمد