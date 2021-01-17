سرعة التوسع الحضري تضع مستقبل المدن المغربية أمام تحديات ومخاطر

نبهت دراسة صادرة عن البنك الدولي إلى مواجهة المدن المغربية عدة مخاطر وتحديات جراء استمرار التوسع الحضري بمعدل أسرع من النمو السكاني، إذ باتت الحدود الحضرية تأتي على مساحات من القرى بشكل كبير.
وجاء ضمن الدراسة، المدعمة من قبل الصندوق العالمي للوقاية من مخاطر الكوارث والتعافي، وبتمويل من حكومة اليابان، أن التوسع الحضري يستمر في إحداث تحولات عميقة في المجتمع المغربي واقتصاده.
وأشارت الدراسة، المعنونة بـ”مبان آمنة ومستدامة لتعزيز المرونة الحضرية”، إلى أن 60 في المائة من المغاربة يسكنون اليوم في المناطق الحضرية، مقابل 35 في المائة فقط سنة 1970، وذلك راجع أساساً إلى استمرار الهجرة القروية والزحف العمراني.
وتقول الدراسة إن المدن المغربية تعتبر محركات للنمو الاقتصادي، وتمثل رافعات قوية للحد من الفقر، لكنها مازالت تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، واعتبرت أن الاستمرار في تفعيل الجهوية والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ يمنح المدن فرصة لتحسين دمج المخاطر وزيادة المرونة في نهج التنمية الخاص بها.
وتفيد معطيات الدراسة بأن المخاطر التي تؤثر على المناطق الحضرية بالمغرب تتفاقم بسبب عوامل الضعف، ومنها النمو السريع للسكان وتغير المناخ، والمساكن غير المجهزة وغير الصحية، واستمرار جيوب الفقر.
وترصد الدراسة نوعين من المخاطر التي تهدد المباني، أولها المخاطر ذات المصدر الطبيعي، وتشمل الزلازل والفيضانات وانزلاقات التربة و”التسونامي” والأعاصير والجوائح؛ أما النوع الثاني فهو مرتبط بالبشر، مثل الحرائق والانهيارات والمخاطر الصناعية.
واعتبر معدو الدراسة أن المغرب اتخذ لعقود عدة تدابير هيكلية للوقاية من المخاطر، لاسيما مكافحة الفيضانات والجفاف من خلال تطوير مشاريع هيدروليكية كبيرة. “لكن هذه التدابير أظهرت حدودها اليوم”.
وتعتبر الدراسة أن استمرار وجود مبان غير منظمة ومهددة واستغلال الخط الساحلي من خلال التوسع الحضري، وتغير المناخ وإضعاف التراث العمراني القديم، كلها عوامل هشاشة وضعف، ولذلك يجب تعزيز الإطار التنظيمي للبناء دون تأخر.
ولمواجهة هذه التحديات، أوصت الدراسة بزيادة الاستثمار في الأداء السليم للإطار التنظيمي المتعلق بالتهيئة الترابية والحضرية والبناء، وهو ما سيوفر فرصة إستراتيجية للمساهمة في مستوى أفضل من الحماية والمرونة الحضرية.
الحضارة والتحضر في العقلية والأخلاق والمعاملات وحسن التربية وإتقان العمل والصدق. وحب الآخر والتواضع ….فنعمت الحضارة.
مدن غبية، مكاين لا مرافق، لا اسواق رسمية، لا بنية تحتية كتفرح، حتى المعمار وشكل المنازل بحال بحال غاع فجميع المدن، مكاينش غاع الابداع فالمعمار باستثناء مدينة افراف، فينما مشيتي الازبال وصحاب الكرارس
هذه الإحصاءات هي عبارة عن مغالطات، إذا جمعنا المناطق الحضرية والشبه حضرية لايسكنها أقل من 75% بينما يتوزع البقية على المناطق القروية وأولئك لديهم دور واحد هو حراسة معاقلهم من الغرباء.
المغرب وجد حلا سهلا لحسم ملف التنمية وهو استقدام سكان البوادي وإسكانهم في المدن وخلق فرص شغل ومصادر دخل لهم وسيكون تنميتهم سهلا جدا نظرا لكون المناطق الحضرية مجهزة بالمياه والكهرباء والبنية التحتية ووسائل الرفاه وأما الأقلية التي ستظل في البوادي فسيكون تنميتها سهلا ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتجهيز منخفض التكلفة والمردودية.
والنتيجة اكتظاظ المدن نتيجة زحف سكان البوادي إليها هو الضرب بمبدأ الأخلاق والسلوك القويم واستفحال العنصرية القبلية والتطرف الديني وأعمال الثأر وشرع اليد والضرب بالطوب والهراوات وإثارة المشاكل وعدم احترام القانون واستفحال الشبكات المنظمة وصناعة البؤس في المشهد العام واختراق المجتمع المدني وتوظيفه في خدمة الأجندات التي تتنافى مع مضامين المواطنة الحقة. وسيؤدي كل ذلك إلى أعمال تطهير عرقي عملا بمقولة إذا عمت هانت وتغيير الهوية الثفافية للبلاد لتتماشى مع الظواهر الراهنة.
نبهت دراسة صادرة عن المغرب. إن البنك الدولي يخدم الدول المتقدمة فقط.
لم ترتبط سياسة المدينة من قبل وزارة العمران عبثا، لانها سياسات يجب ان تفكر في متل هاته التقارير قبل ان نفاجا بها من لدن منظمات غير حكومية خارجية، وبالفعل ماصدر هو الصائب، ولولا عامل الربح السريع الدي يخلفه هدا القطاع بالنسبة للمستتمرين لما راينا هدا التوسع وبهذا الشكل ولربما علي حساب اراض صالحة للزراعة…
هندسة و معمار و بناء عشوائي، المعماريون و المهندسون لا يفكرون في المستقبل، بل فقط في انفسهم و مصالحهم الآنية! اي مكان خال، يبنون عمارات البيطون ملصقة مع طريق من الزفت، بدون التفكير في مكان خاص للراجلين و عربات الاطفال و الشيوخ و ذوي الاحتياجات الخاصة و الاشجار و موقف السيارات، ثم تضاف المقاهي و كراجات الميكانيك و الدكاكين و الموقف الخاص لمسافري الحافلات و بركاسات الازبال التي تستولي على ما تبقى بين الحيوط و الزفت و يأتي الباعة المتجولون ليفرشوا فوق الزفت مرافقين بجحافل من المتسولين و رائحة دخان السيارات تصبح مثل البخور و السيارة تتعايش مع الانسان و تلج حيثما ارادت سوى باب المنزل الضيق!
و الجميع يريد الشوكة و الواجهة ليحفر حفرة في الجدران و تصبح دكان او كراج ميكانيك او مقهى و دروكوري او حتى بنك و ادارة و حلاق و روض الاطفال حيث خروجهم من الباب مباشرة الزفت حيث السيارات واقفة و بجانبها اخرى تسير في اتجاه و اخرى في الاتجاه المعاكس بدون توقف حيث لهم الاسبقية و الناس تمشي في جميع الاتجاهات مثل الذباب فوق البركاسة عندما يجعزه احد قذف بالزبل فوقها….
للمضاربات العقارية دور كبير في خلق مشاكل في المدن لأنها تروم الربح على حساب السكن الصالح للعيش يضاف إلى هذا الفيروس ،الغش في البناء الذي فضح نفسه بنفسه من حيث تسرب المياه وشقوق الجدران و وفساد الشبكة المائية ورداءة التجهيزات
الخطر الوحيد الذي يهدد العالم القروي والحضري بالمغرب هو عدم تطبيق مبدأ ربط المسؤولة بالمحاسبة.
المسؤولون يتلاعبون بما يريدون في غياب تام للرقابة
هندسة و معمار و بناء عشوائي، المعماريون و المهندسون لا يفكرون في المستقبل، بل فقط في انفسهم و مصالحهم الآنية! اي مكان خال، يبنون عمارات البيطون ملصقة مع طريق من الزفت، بدون التفكير في مكان خاص للراجلين و عربات الاطفال و الشيوخ و ذوي الاحتياجات الخاصة و الاشجار و موقف السيارات، ثم تضاف المقاهي و كراجات الميكانيك و الدكاكين و الموقف الخاص لمسافري الحافلات و بركاسات الازبال التي تستولي على ما تبقى بين الحيوط و الزفت و يأتي الباعة المتجولون ليفرشوا فوق الزفت مرافقين بجحافل من المتسولين و رائحة دخان السيارات تصبح مثل البخور و السيارة تتعايش مع الانسان و تلج حيثما ارادت سوى باب المنزل الضيق!
و الجميع يريد الشوكة و الواجهة ليحفر حفرة في الجدران و تصبح دكان او كراج ميكانيك او مقهى و دروكوري او حتى بنك و ادارة و حلاق و روض الاطفال حيث خروجهم من الباب مباشرة الزفت حيث السيارات واقفة و بجانبها اخرى تسير في اتجاه و اخرى في الاتجاه المعاكس بدون توقف حيث لهم الاسبقية و الناس تمشي في جميع الاتجاهات مثل الذباب فوق البركاسة عندما يجعزه احد قذف بالزبل فوقها….