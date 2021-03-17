سرقة الأسلاك الكهربائية تجر شابا إلى العدالة

باشرت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء، تحقيقاتها لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية وعدادات الماء والكهرباء.

وكانت عناصر الأمن الوطني ضبطت المشتبه فيه داخل مستودع بمنطقة مدارية بالهراويين، وهو في حالة تلبس بحيازة ثلاثين عدادا للماء والكهرباء، فضلا عن طن و461 كيلوغراما من الأسلاك الكهربائية النحاسية، يشتبه في كونها من متحصلات عمليات للسرقة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ 38 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.