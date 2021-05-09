سرقة محل تجاري توقع شابا في قبضة شرطة تزنيت

أحالت عناصر الأمن الوطني، الأحد، شخصا في عقده الخامس على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، على خلفية الاشتباه في تورطه في تنفيذ عملية سرقة داخل محل تجاري بالمدينة ذاتها.

وكان مجموعة من التجار تمكنوا أول أمس الجمعة من توقيف المشتبه فيه وتسليمه للمصالح الأمنية بعد سرقته بعض الأغراض من محل تجاري بسوق أقشوش، إذ مكنت الاستعانة بكاميرات المراقبة من تحديد هويته وتوقيفه غير بعيد من مكان عملية السرقة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة أحيل الموقوف على السجن المحلي لتزنيت، في انتظار تقديمه أمام القضاء قصد متابعته بصك الاتهام المنسوب إليه.