سرقة محل توقع شخصين في يد الدرك بالدريوش

سرقة محل توقع شخصين في يد الدرك بالدريوش
صورة: أرشيف
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 21:12

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز بني وليشك بإقليم الدريوش، الثلاثاء، من توقيف شخصين قاما بسرقة أحد محلات المواد الغذائية بجماعة ابن الطيب.

وفي تفاصيل الحادث، فقد تلقت عناصر الدرك الملكي شكاية تقدم بها أحد الضحايا معززة بمحتوى شريط فيديو رصدته كاميرا المراقبة، يعرض تفاصيل إقدام شخصين على سرقة محله.

مباشرة بعد ذلك، فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، ليتم تحديد هوية المعنيين بالأمر وتوقيفهما.

واحتفظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار مواجهتهما بالمنسوب إليهما.

إقليم الدرويش الدرك الملكي جماعة ابن الطيب سرقة محل تجاري

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