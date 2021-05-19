سفارة المغرب تتوصل بجوازات "بعثة أورلاندو"

توصّلت السفارة المغربية بجنوب إفريقيا، خلال الساعات القليلة الماضية، بجوازات السفر الخاصة ببعثة فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، من أجل التأشير عليها قبل توجه الفريق صوب المغرب، تأهبا لمواجهة الرجاء الرياضي لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن السفارة المغربية بجنوب إفريقيا توصلت بجوازات سفر فريق أورلاندو بيراتس، كخطوة أولى من أجل منحه الضوء الأخضر للسفر إلى المغرب، حيث يرتقب أن يصل غدا الخميس إلى الدار البيضاء.

وحسب المصادر نفسها، فإن السلطات المغربية سمحت لبعثة أورلاندو بيراتس بدخول أرض الوطن لمواجهة “النسور” على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بينما كانت قد منعت فريق كايزر شيفس من الدخول للمغرب لمواجهة الوداد الرياضي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ما اضطر ممثل الكرة الوطنية في دوري الأبطال إلى استقبال كايزر ببوركينا فاسو.

ووفق المصادر ذاتها، فإن إدارة الرجاء لم تتوصل بأي قرار رسمي من الجهات المسؤولة يؤكد أن المباراة ستُلعب على أرضية “دونور”، غير أن جميع الإجراءات الخاصة باللقاء تفيد بأن أطواره ستدور بالدار البيضاء، بعد أن تسلمت السفارة المغربية بجنوب إفريقيا جوازات سفر أورلاندو بيراتس، وحجز الفريق تذاكر السفر إلى المغرب، كما أنه لم يصدر أي قرار يؤكد منع بعثة الفريق الجنوب إفريقي من دخول التراب الوطني.

وتجرى مباراة الإياب على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في ظل ظروف استثنائية، بالنظر لما تفرضه الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف المغرب للحد من تفشي “فيروس كورونا”، حيث تم فرض حجر صحي على بعثة الفريق البيضاوي مباشرة بعد العودة من جنوب إفريقيا.

يُشار إلى أن الرجاء الرياضي سيستقبل ضيفه أورلاندو بيراتس الأحد المقبل، لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، علما أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما أن الفريق “الأخضر” سيحل ضيفا غدا الخميس على مولودية وجدة لحساب الجولة الـ18 من منافسات “البطولة برو”.