سفراء المغرب بالعالم يشاركون في احتفالات إسرائيل بعيد "حانوكا" اليهودي

شارك سفراء المغرب بالعالم في احتفالات نظمتها إسرائيل بمناسبة عيد “حانوكا” التقليدي، بعد استئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.
وفي الأمم المتحدة، شارك عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى هذه الهيئة، إلى جانب سفراء عديدين، من بينهم البحريني والإماراتي، في حفل افتراضي على منصة “زووم” نظمته بعثة إسرائيل منتصف ليلة الخميس.
وحسب التقاليد اليهودية يجري كل مساء، خلال أيام عيد الأنوار الثمانية إضاءة إحدى شموع الشمعدان ذي الفروع الثمانية لإحياء ذكرى إعادة بناء الهيكل الثاني على أنقاض هيكل سليمان الذي تعرض للنهب والتدمير قبل 160 سنة من التاريخ الميلادي.
وقال هلال، في كلمة بالمناسبة، إن “يهود المغرب لم يتعرضوا للاضطهاد مطلقا، ونحن فخورون جدًا بأنه في تاريخ المغرب لم يكن هناك أي اضطهاد للشعب اليهودي”، مشيرا إلى أن اليهود هم جزء من المجتمع المغربي.
وأوضح السفير المغربي أن مشاركته في حفل “حانوكا”، الذي أقامه نظيره الإسرائيلي، “لا ينبغي أن ينظر إليها على أنه مفاجأة أو صورة غير عادية”.
وقدم هلال لمحة عن العلاقات الوثيقة بين الحكومة المغربية والأقلية اليهودية المغربية، خاصة خلال “الهولوكوست عندما كان الأوروبيون يرسلون اليهود إلى معسكرات الاعتقال”، حسب ما نقلته الصحافة الإسرائيلية اليوم الجمعة.
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة تعليقاً على استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب: “لقد تحقق حلم العديد من الإسرائيليين من أصل مغربي، الذين ما زالوا فخورين بجذورهم ولديهم حب كبير للمملكة المغربية”.
وأضاف السفير الإسرائيلي: “إذا كنت ستخبرني قبل بضعة أشهر فقط أنني سأضيئ شموع حانوكا مع أصدقائي من الإمارات والبحرين والمغرب، لكنت سأقول هذا مستحيل؛ لكننا، هنا، اليوم، نرسل رسالة أمل إلى شباب منطقتنا أن كل شيء ممكن”.
وفي الصدد ذاته، شارك ممثلو سفارة المملكة المغربية بفرنسا في احتفالات أقامها السفير الإسرائيلي بمناسبة احتفالات اليهود بـ”حانوكا”، حيث جرت إضاءة شموع “حانوكا”.
وشرع سفراء المغرب في التنسيق مع نظرائهم الإسرائيليين في الدول التي توجد فيها التمثيليات الدبلوماسية الإسرائيلية؛ فقد عقدت للا جمالة العلوي، سفيرة المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعاً مع نظيرها الإسرائيلي، رون ديرمر، حيث سلمته “شمعدانا” كان يستعمله اليهود المغاربة لتخليد احتفالات “حانوكا”.
وقال سفير إسرائيل بواشنطن، في تدوينة على تويتر: “بداية صداقة جميلة. لقاء ممتع مع صاحبة السمو الملكي السفيرة للا جمالة، وتقديمنا لها “حانوكا” التي استخدمها يهود المغرب لأجيال”.
وكان مئات اليهود في الدار البيضاء احتفلوا، الاثنين الماضي، بعيد “حانوكا” التقليدي وبتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل الذي وصفوه بأنه “معجزة” عيد الأنوار لديهم.
وشارك في هذا الاحتفال الافتراضي، الذي بث مباشرة على منصة “زووم” من الملعب الأولمبي في الدار البيضاء، يهود من أصل مغربي في مختلف أنحاء العالم؛ بينهم الفنان الكوميدي الفرنسي المغربي جاد المالح.
وقال الحاخام ليفي بانون: “الإعلان جاء في اليوم الأول من عيد حانوكا، وهي بالتالي معجزة عيد الأنوار عام 2020 بالنسبة لنا”.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحال ايلا كانوا كيتسناو غير الضوء الأخضر النفاق لا مبدأ له
لقد بالغتم بتمجيد وتلميع العدو الصهيوني والله تم والله كل من طبع مع اسرائيل مغدي يربح لا في الدنيا ولا في الاخرة لان حزب الله هم الغالبون
طبعتو قلنا ماشي مشكل على قبل الصحرة والاقتصاد اما باش تبعو ليهم حتى تخربيق ديالههم بزاف هم لهم دينهم ونحن لانا دينا ولا حتى هادا ضرط بسبهم تنتسبو من العالم العربي والإسلامي
احتفلوا على جثث الشهداء و حزن الامهات و قهر السجناء المظلومين و طفولة محرومة .. هنيئا خانوكا
هدا عيد بطعم خاص.. انه احتفال بتظافر الجهود من اجل حماية الوطن..المغاربة يحتفلون مع مواطنيهم اليهود باعيادهم..تقديرا واحتراما..تواجد مواطنين من ملل مختلفة هو اغناء لوطنيتنا تحت قيادة صاحب الجلالة.كل عيد ونحن جميعا بالف خير.
أن تشارك الشعوب والأعراق أفراحها وأحزانها وتدعمهم ولو معنويا شيء رائع وهو منتهى الأخلاق الإنسانية .أليس ذلك أحسن من السب والقتل والذبح والوصاية والحروب ؟ تحياتي.
و آلله مبقينا فهمين والوا . هل نحن على الصخ أم على خطأ. هناك علماء هم المسؤولون على ما يجري . نحن نتمنى الصلح و أن يتجه العالم الى المفاوضات و حل المشاكل بطر سلمية .
تبرءنا منكم و من افعالكم و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
التطبيع لا يمثلني، أنا لم أنتخب حزب العدالة والتنمية ليطبع مع الطيان المسخ الذي لا أعترف به وإن طبع مع جميع أشباه الدول العربية.
أقول لرجالات هذا الحزب أليس فيكم رجل رشيد؟. سوف يظل هذا الخدلان للشعب المغربي قبل الفلسطيني وسمة عار في جبينكم إلى يوم الدين.
هذا ثمن التطبيع اين الذين كانو يطبلون للتبيع و يقولو مجرد تبادل تجاري و مصالح سياسية. لا و الله لقد باعو دين الاسلام و معنى الاحتفال بذكرى اقامة الهيكل معهم اي انك تعترف بدين اليهودية و تعترف بأنه من حق اليهود هدم بيت المقدس و انشاء الهيكل. هل فهمتم معنى التطبيع الان. التطبيع = خيانة الاسلام و ليس فلسطين
يقول الإمام الشافعي :
آية من القرآن هي سهم في قلب الظالم
وبلسم على قلب المظلوم قيل وما هي؟
فقال قوله تعالى:
{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}
من أبكاكَ سيجد من يُبكيه
ومن ضرك سيضره شخص ذات يوم
فالأرض دائرية والصفعة التي يُهديها اليوم
ستعود له بنفس الحِدّة غداً.
انتصر النشر من هسبريس.
مشيتو بعيد يا خدام المخزن، فماذا أعددتم للقاء الله لو هلكتم على هذا، اللهم أنا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء فلا هم منا و لا نحن منهم إنهم عمل غير صالح، اللهم توبة نصوحا قبل لقاءك.
المرء يحشر مع من يحب،لم يمر شهر على التطبيع معهم حتى أصبحتم تحتفلون بطقوسهم التي لا تعنينا كمسلمين وماهي المرحلة القادمة يا مطبعين؟
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
الميوعة في ابهى حللها . هل يحتفل سفراء اسرائيل بعيد الاضحى . هزلت فعلا الله المستعان. اقتربت الساعة و انشق القمر
لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبعو ملتهم… سبحان الله.. التطبيع فهمناه ولكن علاش نحتافلو باعيادهم… نعاملهم بالحسنى فقط.
هل يمكن لهم الإحتفال معنا بالعيد المولد النبوي الشريف أو عيد الفطر او الأضحى…
سيتم هدم المسجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل ولن تستطيع أي دولة عربية مع اسرائيل أن تعارض!فما رأي المطبعين؟
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق عز وجل (حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه)مادخل التعامل الاقتصادي والثقافي بمشاركة الاعياد
Vive le Maroc… le Maroc avec les Marocains et Marocaines en premier … Que Dieu protège notre grande Nation.
المخزن يريدكم ان ترتدو مثلما ارتد و تعتنقو اليهودية مثل ما فعل الله ينعل لي ما يحشم
حكومة فاقدة للشرعية لم ينتخبها الشعب تتحكم في مصير المغاربة ، عندما تكون هناك ديمقاطية حقيقية في دولنا ستنقرض هذه الكائنات.
استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية أمر مهم جدا للم شمل كل اليهود المغاربة و توطيد أواصر الإنتماء للمملكة المغربية . و نحن كمغاربة نعتز بدوام الشعور الوطني لليهود المغاربة الذي يجمعنا من أجل مغرب موحد قوي .
هذا هو الاعتراف بالصهيونية العالمية التي تريد تدمير بيت المقدس وإنشاء هيكلهم المزعوم.
أقول لكل هؤلاء المطبلين: لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارا حتى تتبعوا ملتهم, إنسوا فإنهم يعتبرونكم عبيدا سينتقمون منكم يوم يبنون هيكلهم المزعوم, لكن بإذن الله هذا بعيد عنهم فلا يزال في الأمة من سيهلكُ على يديه هذا المشروع الخبيث.
ولتعلموا أن بيت المقدس محرم على هؤلاء القوم, فكلما أرادوا الدخول إليه بعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب.
لقد أزفت ساعة انتهاء أحلامكم يا بني صهيون.
أنا مع التطبيع ولما لا اليس اليهود ببشر.وطني أولا ولا تهمني فلسطين.
هناك دولة شرق المملكة المغربية بدينها الاسلامي السني, نشاركهم جميع الطقوس الدينية والاسلامية كالاعياد وتنعتنا بالعدو الكلاسيكي وتوجه لنا جميع بنادقها الاعلامية الشريرة,وتعمل كل ما في وسعها لتقسيم ارضنا, اليس من الضروري التطبيع ولو حتى مع الشيطان …؟