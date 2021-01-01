سفيرة فرنسا تنوه بالتعاون الممتاز بين باريس والرباط

قدمت هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب، حصيلة السفارة الفرنسية خلال سنة 2020، قائلة: “تميزت السنة في السفارة والقنصليات الست لفرنسا بالمغرب بإعادة 54 ألف شخص إلى فرنسا بين شهري مارس ويوليوز”.
وتابعت لوغال في فيديو لها قائلة: “نجحنا بفضل تعاوننا الممتاز مع السلطات المغربية وبفضلكم جميعا وصمودكم والتزامكم، وتابعنا تعميق الشراكات الممتازة بين فرنسا والمغرب. سنستمر في تعميق هذه الشراكة خلال 2021 مركزين على مواضيع المستقبل كالجائحة طبعا والمناخ والبيئة والتقريب بين ضفتي المتوسط”.
واستعرضت السفيرة الفرنسية زيارات وزراء بلادها إلى المملكة خلال 2020 مثل زيارة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية، وزيارة فلورونس بارلي، وزير الجيش، وايف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، الذي زار البلاد مرتين، وزيارة فرانك ريستر، الوزير المكلف بالجاذبية والتجارة الخارجية، وزيارة جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، وإيريك ديبون موريتي، حارس الأختام ووزير العدل.
وتابعت لوغال قائلة: “كانت سنة صعبة علينا جميعا… أذكر على وجه الخصوص كل من فقدوا أقرباءهم ومن هم بعيدون عن عائلاتهم خلال موسم الأعياد”.
يذكر أن العلاقات المغربية الفرنسية عرفت خلال السنة الماضية إيجاد حلول لعدد من القضايا، أبرزها الاتفاق على إعادة الأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين بفرنسا إلى ديارهم.
وطالبت فرنسا المصالح القضائية والأمنية المغربية بتزويدها بمعلومات بشأن هؤلاء الأطفال من أجل اتخاذ خطوات عملية لتسهيل عودتهم إلى المغرب. وستنطلق هذه العملية خلال الأشهر المقبلة، وتهمّ عدداً من القاصرين الذين هاجروا بطريقة سرّية إلى فرنسا.
وحتى الآن، لم تنجح أي دولة أوروبية في وضع آليات لضمان عودة القاصرين المغاربة المحميين بنصوص عديدة، بدءًا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى بلدانهم؛ وهو الأمر الذي سيجعل فرنسا أمام امتحانٍ حقيقيّ لإقناع الرّباط بضرورة اتخاذ خطوات شجاعة لتنفيذ مطلب العودة.
وخلال العام الماضي، وقعت وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها المغربية اتفاقا انتقلَ بموجبه أربعة شرطيين مغاربة إلى فرنسا، وبالضبط إلى منطقة “لاغوت دور” بباريس، حيث يتجمع هؤلاء الأطفال.
أعتقد أن علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع بريطانيا ستكون أفضل للمغرب في مجال الطاقة والتعليم من علاقاته مع ماما فرنسا .
يجب على بلادك ان تعترف رسميا بالصحر اء المغربية دون لغة خشب أو مسك العصا من الوسط يؤسفنا فعلا عدم اعترافكم رسميا بصحراءنا أنتم واسبانيا وانتم تعلمون أنها أراضي مغربية وهدفكم مكشوف هو ابتزازنا اقتصاديا توقفوا عن هذا التصرف المشين المغرب بلد شريف يحكمه شريف .أظهرت المملكة حسن نيتها وتتعامل معكم بصدق ولكن خذلتمونا منذ 1956
وصل الوقت باش فرنسا تعترف بمغربية الصحراء وبشكل علني على غرار مريكان، أما هذ الشفوي سيدتي السفيرة معدنا ما نديرو بيه، أنهار غادة توقعي على خريطة المغرب كاملة من طنجة لكويرة بحال السفير المريكاني هذيك الساعة غنصفقو ليك وبحراة، وباركة من إستغلال الشعوب، المغرب قوة قادمة وبقوة وخصكم تشوفوه بحال حليف وبلد صديق ماشي بقرة حلوب وعلى قبل مشكل الصحراء تبقاو تستغلوه.
نظرا للعلاقات المغربية الفرنسية القوية في جميع المجالات والمكانة الخاصة لفرنسا لذا الشعب المغربي و المواقف الثابثة للجمهورية الفرنسية من القضية الوطنية الأولى فإن المغاربة يتنظرون اعترافا واضحا للسيادة المغربية على صحرائه وفتح قنصلية بها علما أن فرنسا هي الأدرى بتاريخ المنطقة و المطلعة أكثر من غيرها على أسباب هذا النزاع
لأن المصلحة الفرنسية مع الدولة المغربية الصاعدة و المتوقعة جيدا في افريقيا مستقبل واعد ينتظر البلدين
واش فرنسا معانا ولا مع (غانا)؟
فرنسا لا يروق لها أي تقارب بين المغرب وامريكا خصوصا فيما يخص الاستثمارات بإفريقيا
فرنسا من مصلحتها ان يطول النزاع في المنطقة لكي تبقي تلعب دور الشرطي المراقب في أفريقيا الشمالية وجنوب الصحراء.
نقطة ضعف الفرنسيين هي امريكا لانهم يعلمون أن أمريكا قوة اقتصادية ودبلوماسية لا تناقش لهذا السبب يحسون بالحرج من تحركات أمريكا في المنطقة
اعترفوا أولاً بأن الصحراء مغربية
و كفى من النفاق.
جارتنا أمريكا أفضل لنا من فرنسا الإستعمارية. أمريكا أكرم و من فرنسا التي ظلت لعقود تحلب المغرب دون رحمة و لازالت تقسم خريطة المغرب إلى شطرين. عاش المغرب . عاشت أمريكا . عاشت إسرائيل.
سفيرة فرنسا لم تستوعب بعد صدمة السبق الامريكي في قضية الصحراء التي تلاعبت بها فرنسا و اسبانيا من اجل اطالة امد النزاع و التلاعب بالمغرب و الجزائر كما تلاعبو بهما خلال الاستعمار لقد حان الوقت للانتهاء من هذه اللعبة المقيتة و الصبيانية
شكرا لكي سيدتي ،ولكن أصبح عامة الشعب المغربي يعتقد أن العلاقة الفرنسية المغربية والعلاقة الإسبانية المغربية على هي عبىء وعالة على المملكة المغربية فالسياسة الفرنسية والإسبانية الاستعمارية مازالت في جينات الحكومات الفرنسية والاسبانية
و فرنسا وإسبانيا لا تريد أن تهنئ مستعمراتها لكي تحتاج مستعمراتها دائما لهم .فرنسا الاستعمارية لا تريد المغرب التذخل في بناء المساجد مثلا ومساندة الجمعيات في حين فرنسا تتبنى جمعيات مع فرض هدفها ورايتها على المغاربة وسياستها ومحاربة المغاربة الدين ضد هذا التوجه بتشويهم انهم ضد حقوق الإنسان ومتشدون
الأفضل للمملكة المغربية بناء شركات وعلاقات اقتصادية وسياسية مع حلفاء جدد بريطانيا أمريكا كندا وأفريقيا وعلاقات اقتصادية متينة مع التنين الآسيوي والهند وتركيا
اما فرنسا وإسبانيا يجب اما الاعتراف بالسيادة المغربية على كل أراضينا أو ciao