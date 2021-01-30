سكان الدار البيضاء يأملون إنهاء حافلات "ألزا" الجديدة لسنوات "العذاب"

بدأت الحافلات الجديدة التابعة لشركة “ألزا” التي سيتم استعمالها من طرف البيضاويين أواخر الشهر المقبل، في الجولان بشوارع وأحياء المدينة هذه الأيام، قصد التعرف على الخطوط التي ستمر منها.
وانطلقت الحافلات الجديدة في الجولان بعدد من الخطوط بالدار البيضاء والنواحي، حيث يتلقى السائقون تكوينا حول نقط التوقف.
ويرتقب أن تستمر الحافلات في الجولان طوال الأسابيع المقبلة ليتعرف السائقون على المسارات التي ستسلكها، وكذا نقط تجمع الزبناء بالنسبة لكل خط.
ويراهن البيضاويون على هذه الحافلات الجديدة لإنهاء معاناة التنقل عبر وسائل لا تحفظ كرامتهم، وتسيء إلى سمعة مدينة اقتصادية بحجم الدار البيضاء.
وعبر مواطنون عن ارتياحهم لدخول هذه الحافلات الجديدة الخدمة بالمدينة، بعدما سئموا الوعود الزائفة للمسؤولين.
وأكد عدد من البيضاويين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن أملهم أن تنهي الحافلات الجديدة عذاب السنين الطوال التي عاشوها في عهد شركة “مدينة بيس”.
وينتظر أن يعرف شهر فبراير المقبل، خصوصا الأسابيع الأخيرة منه، انطلاق العمل بالأسطول الجديد للحافلات، كما أكد ذلك سعيد رفيق، رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، المشرفة على قطاع النقل.
ولفت رفيق، في تصريح سابق لهـسبريس، إلى أنه بات قريبا ولوج الحافلات الجديدة إلى الخدمة وتسهيل نقل البيضاويين، مشيرا إلى أن بداية شهر فبراير المقبل ستحدد موعد انطلاقها.
وكانت شركة “ألزا البيضاء”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية، أعلنت توصلها بالدفعة الأولى من الحافلات الجديدة، موردة أنها ستدخلها الخدمة ابتداء من شهر شتنبر من السنة الماضية، غير أن ذلك لم يتم؛ إذ مازالت تستخدم حافلات مؤقتة لحمل الزبائن.
ويطالب البيضاويون السلطات الولائية ووزارة الداخلية بالتدخل السريع لإنهاء معاناتهم والعمل على تسهيل خروج أسطول الحافلات الجديدة، البالغ عددها 700، إلى شوارع مدينتهم، ووقف استخدام الحافلات المستعملة القادمة من أوروبا.
هذه الشركة ليست لديها نية في الأشغال. والدليل ما نراه في محطات الوقوف التي لم يتغير لونها ولم تجدد.. بقيت كما تركتها المدينة بيس. يجب إحداث محطات وقوف منظمة. وتجريم اي سيارة تركن أمامها..
يجب على المجلس الجماعي و الجهوي للدار البيضاء احداث شرطة خاصة بالنقل الحضري تحت اسم شرطة النقل و تكون مهمتها السهر على سيرورة النقل الحضري و محاربة العشوائية و البلطجية و خصوصا العنف و السرقة و التخريب و التحرش و كل ما هو مخالف للاداب و العرف و السلامة على متن وسائل النقل الحضري ، توجد شرطة النقل في كل الحواضر الكبرى العالمية مثل باريز و لندن و نيويورك ….الخ .
بدون جهاز أمني رادع و عقوبات جزرية صارمة سيكون مصير تلك الحافلات الجديدة التلاف و التخريب و الكسر من طرف جحافل الشماكرية و المخربين و النشالين و المتحرشين …..الخ .
فالحقيقة شركة Alsa عندها سمعة محترمة، بتعاون الجميع غادية توفر خدمة فالمستوى ان شاء الله
اللهم اشف وعاف كل مريض في العالم كله
بعد سنة من الآن إن شاء الله سترجع خردة غير صالحة بسبب كائنات بشرية لا تعرف إلا الهدم و الكسر.
جمهور الفرق البيضاوية سيتكفل بتكسيرها عند أول مباراة بعد حالة الطوارئ.
كل من قام بتخريب هذه الحافلات أو أية منشآت عامومية، يجب أن يعاقب عقابا شديدا و أن يؤدي ثمن ما خرب.
شركة ألزا لها نجاح باهر في مراكش أول مدينة بدأت نشاطها فيه منذ أكثر من عشرين سنة. يمكن الإعتماد عليها في التنقل داخل المدينة و الى الجماعات خارج المدينة انطلاقا من المحطات المتواجدة في مراكش خصوصا سيدي ميمون و باب دكالة.
و حتى راكبو هذه الحافلات يحافظون عليها و لا تتعرض للتخريب من طرفهم.
مشكل الدار البيضاء ليس في نوعية الحافلات. بل في قلتها. كمثال انا من ساكنة حي الألفة. الرحمة ولا اركب الحافلة وللاه الحمد املك دراجتي النارية. تخيلوا معي في اوقات الذروة اي الخامسة والسادسة مساء. الحافلة رقك 50 عدد ركابها قد يتجاوز 100 راكب هذا كي لا ابالغ في القول 140او 150 لدرجة ان اباوب الحافلة تقفل بصعوبة. فبالله عليكم كيف صيصبح حال هذه الحافلة بعد شهر. المواطن غير مسؤل. بل أصحاب شركات النقل هم من يحاولون نقل اكبر عدد ممكن من الركاب بتكلفة اقل. أما المواطن فهمه الوصول للبيت بعد يوم طويل من العمل
يجب الحفاض عليها و معاقبت المخربين و الصوص داخل الحافلات
والا سيكون مألها كباقي الحافلات.