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تعليقات الزوار3
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انا الي فهمت انه سريع الانتشار وسيصل الينا لا محالة وعلينا الاستعداد له واخذ الحيطة والله يحفظ .
ثم لاحظت ان البروفيسور لابس مزيان خايف من البرد وعلينا ان نلبس كذالك مزيان ونقعدوا في ديورنا قدر الامكان
سلالات آخرين غادي يظهروا امزال مزال !!!!!!تعمى القلوب وليس العيون
اشنو زعما كوفيد 20 هي بقينا هنا