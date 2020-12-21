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‫تعليقات الزوار

3
  • احمد
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 21:04

    انا الي فهمت انه سريع الانتشار وسيصل الينا لا محالة وعلينا الاستعداد له واخذ الحيطة والله يحفظ .
    ثم لاحظت ان البروفيسور لابس مزيان خايف من البرد وعلينا ان نلبس كذالك مزيان ونقعدوا في ديورنا قدر الامكان

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  • نورالدين المعتدل
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 21:39

    سلالات آخرين غادي يظهروا امزال مزال !!!!!!تعمى القلوب وليس العيون

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  • salem
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 21:50

    اشنو زعما كوفيد 20 هي بقينا هنا

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