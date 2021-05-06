الدار البيضاء توسع اختصاصات مؤسسة التعاون

قررت السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات توسيع صلاحيات مجموعة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، بعدما كانت مقتصرة على النقل فقط.

ووجهت السلطات الولائية مراسلة إلى الجماعات الـ18 المنضوية تحت لواء مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، قصد عقد دورات يبرمج خلالها مقترح توسيع صلاحيات مجال تدخل الهيئة المذكورة التي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات 113.14.

وحسب المراسلة التي توصل بها رؤساء الجماعات المعنية، فإن المؤسسة المذكورة ستشمل اختصاصاتها، بعد المصادقة عليها، قطاع تطهير السائل ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار وتوزيع الماء والكهرباء المفوض تدبيره لشركة “ليدك”.

وكشف مصدر من داخل مجموعة التعاون بين الجماعات أن اللجوء إلى توسيع صلاحيات الهيئة المذكورة جاء عقب الانتهاء من مشكل النقل الذي كان يؤرق بال المسؤولين بالدار البيضاء.

ولفت المصدر نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه مع تخليص ساكنة العاصمة الاقتصادية والنواحي من أزمة النقل التي تخبطوا بها لسنوات عديدة في عهد شركة “مدينة بيس”، تقرر توسيع الصلاحيات المخولة لمؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” من أجل وضع حلول ناجعة للمشاكل المتعلقة بتدبير قطاع تطهير السائل والماء والكهرباء.

ومن شأن توسيع صلاحيات هذه المؤسسة، يضيف المصدر نفسه، أن يقلص من المشاكل التي تعرفها بعض الجماعات في هذا القطاع الذي تدبره في غالبيتها شركة “ليدك” بسبب تداخل الاختصاصات.

وتمكنت مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، بعد مخاض عسير، من فسخ العقد مع شركة “مدينة بيس” التي كانت مكلفة بقطاع النقل الحضري، وإبرام عقد مع شركة “ألزا”، وتوفير حافلات جديدة بدل تلك المهترئة.

ويراهن رؤساء الجماعات المنضوية تحت لواء مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” على تخليصها من مشكل تطهير السائل والإنارة العمومية والماء والكهرباء، بعد الانتقادات التي وجهت إليهم بسبب تدبير شركة “ليدك” لهذا القطاع.