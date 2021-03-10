سلطات بلجيكا تعتقل البطل المغربي بن الصديق

سلطات بلجيكا تعتقل البطل المغربي بن الصديق
صورة: أرشيف
الأربعاء 10 مارس 2021 - 19:04

أفادت مصادر إعلامية هولندية بأن السلطات البلجيكية أوقفت لاعب الكيك بوكسينغ جمال بن الصديق، ضمن عملية أمنية واسعة استهدفت مشتبها في تورطهم في الانتماء إلى “منظمة إجرامية”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية الأمنية شملت حوالي 120 شخصا، من بينهم جمال بن الصديق، بعدما أفلحت المصالح الأمنية في قراءة مئات الملايين من الرسائل مباشرة عبر خدمة التشفير.

وأشار محامي بن الصديق إلى أن تفتيشه واعتقاله لا علاقة له بشبهة الاتجار بالمواد غير المشروعة، لكن الشكوك تدور حول بيع الأجهزة المعروفة باسم Sky ECC cryptophones الذي يعتبر ضمن الجريمة المنظمة، نظرا لإمكانية استعمالها في بعث الرسائل المشفرة.

السلطات البلجيكية الكيك بوكسينغ جمال بن الصديق منظمة إجرامية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

8
  • hous
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 19:10

    جمال بن صديق البطل المغربي في الكيك بوكسينغ . إنه الشخص المغربي الذي أطاح بريكو بالضربة القاضية .

    30
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حفيظ
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 19:18

    هههه كانقولوا المغربيات شوهونا إوا دابا هاد المغاربة ماشوهوناش.كل مرة نسمعوا مغربي قام بإجرام في دولة ما وقالوليك غير المغربيات اي شوهونا

    -144
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Sport
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 19:27

    جمال بنصديق ملاكم بلجيكي من مواليد مدينة Anvers ،ملاكمة + جريمة في بلجيكا وهولندا ……..،سبق أن تعرض لإطلاق نار بأمستردام سنة 2017 في تصفية حسابات

    -23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ber nour
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 19:29

    سلام عليكم ياك ما حتى هو الاغتصاب نطلب الله السلامة من هاذ الجيل

    -31
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • richi
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 19:30

    نعم على هذا الحال فهو بطل في الإجرام.

    -29
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي حر
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 19:31

    ما دام أنه يعرف بأن هذه الإلكترونيات تدخل في مجال الممنوعات فلماذا يتاجر فيها ؟!!!!! خاصة وأنه بطل الكيك بوكسينغ.. أش داه للبيع والشراء أصلا ؟!!!!

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • I.R.B
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 19:39

    يعد جمال بن صديق من أهم الأبطال ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى العالمي .ولا ننسى أنه من أسقط ريكو أرضا بالضربة القاضية.
    وهو إبن وطننا ونعتز به.وسيبرأ عما قريب.إن شاء الله

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الى حفيظ
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 19:42

    الشوهة فيها انواع يا اخي كل الشبهات تزول بتوبة الا شوهة الشرف وعزة النفس

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قصة المتسولة الغنية
الأربعاء 10 مارس 2021 - 15:58 38

قصة المتسولة الغنية

صوت وصورة
هدية من الفنان حميد الحضري
الأربعاء 10 مارس 2021 - 13:59 2

هدية من الفنان حميد الحضري

صوت وصورة
العدّاء آيت حدو وسباق التلقيح
الأربعاء 10 مارس 2021 - 13:21 1

العدّاء آيت حدو وسباق التلقيح

صوت وصورة
وسط الأوحال في بني ملال
الأربعاء 10 مارس 2021 - 12:30 9

وسط الأوحال في بني ملال

صوت وصورة
رسالة في عيد المرأة
الأربعاء 10 مارس 2021 - 00:10 2

رسالة في عيد المرأة

صوت وصورة
زيوت توتال كوارتز
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 19:37 14

زيوت توتال كوارتز