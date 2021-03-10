سلطات بلجيكا تعتقل البطل المغربي بن الصديق

أفادت مصادر إعلامية هولندية بأن السلطات البلجيكية أوقفت لاعب الكيك بوكسينغ جمال بن الصديق، ضمن عملية أمنية واسعة استهدفت مشتبها في تورطهم في الانتماء إلى “منظمة إجرامية”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية الأمنية شملت حوالي 120 شخصا، من بينهم جمال بن الصديق، بعدما أفلحت المصالح الأمنية في قراءة مئات الملايين من الرسائل مباشرة عبر خدمة التشفير.
وأشار محامي بن الصديق إلى أن تفتيشه واعتقاله لا علاقة له بشبهة الاتجار بالمواد غير المشروعة، لكن الشكوك تدور حول بيع الأجهزة المعروفة باسم Sky ECC cryptophones الذي يعتبر ضمن الجريمة المنظمة، نظرا لإمكانية استعمالها في بعث الرسائل المشفرة.
جمال بن صديق البطل المغربي في الكيك بوكسينغ . إنه الشخص المغربي الذي أطاح بريكو بالضربة القاضية .
هههه كانقولوا المغربيات شوهونا إوا دابا هاد المغاربة ماشوهوناش.كل مرة نسمعوا مغربي قام بإجرام في دولة ما وقالوليك غير المغربيات اي شوهونا
جمال بنصديق ملاكم بلجيكي من مواليد مدينة Anvers ،ملاكمة + جريمة في بلجيكا وهولندا ……..،سبق أن تعرض لإطلاق نار بأمستردام سنة 2017 في تصفية حسابات
سلام عليكم ياك ما حتى هو الاغتصاب نطلب الله السلامة من هاذ الجيل
نعم على هذا الحال فهو بطل في الإجرام.
ما دام أنه يعرف بأن هذه الإلكترونيات تدخل في مجال الممنوعات فلماذا يتاجر فيها ؟!!!!! خاصة وأنه بطل الكيك بوكسينغ.. أش داه للبيع والشراء أصلا ؟!!!!
يعد جمال بن صديق من أهم الأبطال ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى العالمي .ولا ننسى أنه من أسقط ريكو أرضا بالضربة القاضية.
وهو إبن وطننا ونعتز به.وسيبرأ عما قريب.إن شاء الله
الشوهة فيها انواع يا اخي كل الشبهات تزول بتوبة الا شوهة الشرف وعزة النفس