سلطات بلجيكا تعتقل البطل المغربي بن الصديق

أفادت مصادر إعلامية هولندية بأن السلطات البلجيكية أوقفت لاعب الكيك بوكسينغ جمال بن الصديق، ضمن عملية أمنية واسعة استهدفت مشتبها في تورطهم في الانتماء إلى “منظمة إجرامية”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية الأمنية شملت حوالي 120 شخصا، من بينهم جمال بن الصديق، بعدما أفلحت المصالح الأمنية في قراءة مئات الملايين من الرسائل مباشرة عبر خدمة التشفير.

وأشار محامي بن الصديق إلى أن تفتيشه واعتقاله لا علاقة له بشبهة الاتجار بالمواد غير المشروعة، لكن الشكوك تدور حول بيع الأجهزة المعروفة باسم Sky ECC cryptophones الذي يعتبر ضمن الجريمة المنظمة، نظرا لإمكانية استعمالها في بعث الرسائل المشفرة.