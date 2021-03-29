سلطات جهة الداخلة تشدد تدابير الحجر الصحي

سلطات جهة الداخلة تشدد تدابير الحجر الصحي
صورة: و.م.ع
الإثنين 29 مارس 2021 - 15:47

في إطار المتابعة اليومية للحالة الوبائية من طرف السلطات العمومية، تم إقرار العودة إلى الحجر الصحي المشدد بعموم تراب جهة الداخلة وادي الذهب؛ وذلك نظرا لظهور عدة حالات من السلالة البريطانية لـ”كوفيد 19″.

وكشف مصدر مسؤول رفض ذكر هويته للعموم أن الحالات المكتشفة سجلت غالبيتها في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وببعض أحياء المدينة.

وأوضح المتحدث ذاته أن عدد الحالات المكتشفة يتجاوز 45 حالة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، ما يقتضي تشديد التدابير الوقائية.

وبظهور هذه الحالات تقرر فرض حجر صحي صارم على الداخلة في حدود ثلاثة أيام قابلة للتمديد، مع منع السفر من وإلى المدينة طيلة هذه الفترة، تجنبا لمخاطر انتشار العدوى.

السلالة البريطانية المتابعة اليومية للحالة الوبائية تدابير الحجر الصحي جهة الداخلة واد الذهب

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