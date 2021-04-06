سيناريو "إلغاء تراويح رمضان" يرفع جرعة الصدام بين سلفيين وحداثيين

عودة إلى الصدام القديم بين السلفيين والدولة وراءها أخبار إغلاق المساجد وإلغاء صلاة التراويح؛ فعلى بعد أسابيع قليلة من حلول رمضان، تعود أوجه معروفة لإعلان رفضها لأي قرار يفيد العودة إلى خيار “الحجر الصحي”.
وشهد “عام كورونا” تشنجا واضحا في علاقة الدولة بسلفيين، برز بشكل جلي من خلال خرجات أدت إلى اعتقال عبد الحميد أبو النعيم عقب تكفيره “مغلقي المساجد”.
وتواجه الدولة مشاكل حقيقية في تدبير إغلاق المساجد، خصوصا أمام الخرجات المتكررة للسلفيين وصعوبة ضبط خرجات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تظل نافذة يجدد من خلالها هؤلاء مطالبهم بفتح المساجد.
وطالب حسن الكتاني، أحد أشهر الوجوه السلفية، بفتح المساجد خلال شهر رمضان، وذلك تفاعلا مع تواتر أخبار إغلاق مختلف المرافق في إطار تدابير محاربة فيروس كورونا، راميا “العلمانيين” بمحاربة الدين ومعاكسة الشعور الجمعي للناس.
الكاتب والحقوقي المغربي أحمد عصيد قال إن التيار السلفي عموما تغيب عنه العقلانية والواقعية، معتبرا أن برنامج الدولة محاط بمعطيات واقعية، والرغبة هي الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف عصيد، في تصريح لهسبريس، أن منطق الدولة الحديثة يختلف تماما عن تصورات السلفيين، مشددا على أن “التفكير خارج التاريخ والرغبة في استمرار الوصاية على الناس، سبب المطالب السلفية”.
وأوضح المتحدث أن إغلاق المساجد شكل صدمة للعديد من الأوجه السلفية، خصوصا في ظل الخلط القائم بين المسجد كمكان للتعبد وللعلاج؛ إذ يعتقد البعض بإمكانية وقف كورونا عبر المساجد.
وأشار عصيد إلى أن “السلفيين يعتقدون أن الدين يختزل كل العلوم، وبالتالي هذا يتعارض مع واقع الحال الذي كرسه فيروس كورونا”، منبها إلى ضرورة احترام كافة التدابير الوقائية.
وأردف الباحث في التراث الديني أن “عام الوباء جعل كافة التصورات الدينية على المحك، كما هز الوعي التقليدي وأثبت ضرورة التخطيط والاهتمام بالعلوم”.
واعتبر عصيد أن “الجميع ارتقب اللقاح والمختبرات، وانحصر الخطاب الديني إلى حد كبير، بل تحول إلى مادة سخرية على مستوى العالم، خصوصا إبان فترة ذروة انتشار الفيروس”.
العلمانيين و الحداتيين فرحو بفتح الحانات . ويريدون مصلحتهم الكافرة فقط . ففتح المساجد و منظر الخشوع و الجموع يصيبهم بالمرض
هل فقط السلفيون هم المنتقدون للوصع المتمثل في اغلاق المساحد…. تميزوا بحس النقد الاعلامي البناء… فمسؤوليتكم تنويرية لا نورانية…..
هاد ما بطلق عليهم السلفيين ولا واحد منهم سلفي ديال بصح ،اغلبهم تكفيربين و خوارج او اخوان .المذهب أو المعتقد السلفي: هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقي الناس كلامهم خلفًا عن سلف.والسلفيون أو السلفية هم الذين يعتقدون معتقد السلف الصالح وينتهجون منهج السلف في فهم الكتاب والسنة وتطبيقهما.
كلام الأستاذ صعيد كلام منطقي وصحيح اما كلام السلفيين فهو كلام عاطفي بعيد عن العقل والمنطق
لقد عاق الكل بالحكومة وفهموا المسرحية . هذا إذلال للناس بالتهويل من حجم فيروس لا حول له ولا قوة . بإعطاء ارقام خيالية دعوا الحياة تعود فالناس تفكر في رغيف العيش وليس الخوا الخاوي. كل هدا مدبر.
لان التنويريين دوما على حق .ماذا لو اتبعنا هؤلاء السلفيين في كل ما يتمنونه لبلادنا . فعلا لكنا دولة مارقة ولكانت المراة مستعبدة ولا حق لها حتى في العمل او الخروج ولكان رجال الدين يتصرفون كالهة في الاحياء يفرضون جهلهم وتفاهاتهم وخرافاتهم على العموم. ولكي لا نذهب كثيرا عند بداية جائحة كورونا كذب هؤلاء فيروس وقيل حينها انه غضب الهي على الصين لانها عذب وطردت اخوتهم في الاسلام من مناطقهم في الصين وبعدها وبمعية “عشاب” قالوا ان علاج هذا الداء هو الثوم والشيخ وشم اوراق الكاليبتوس مما جعل التجار يهاجمون الغابات لجمع اوراق الكاليبتوس وبيعها في الاحياء وفي المدن المغربية وبعد ذلك قالوا بمعية استاذ في التغذية ان الصيام وحلول الصيف سيضع حدا لهذا الوباء وفي الاخير وهذا هو الاهم قاموا بحملة قوية ضد السلطات اثناء عيد الاضحى لكي لا يتم الغاؤه والالحاح على فتح الاسواق والدكاكين لبيع الاضاحي مما جعل بلادنا من صفر وفاة وعشرين اصابة الى الالاف من الاصابات ومئات من الوفيات . والان الضرورة تدعو الى الغاء صلاة التروايح وحتى التجول بالليل وحتى الصباح
لست من السلفيين ولا من الحداثيين و لا من الا سالمين البرطقيزيين و و و جميع المصطلحات المخترقة لسيطرة الاسلام، من طرف شياطين الانس الحقيقيين الذين يقتلون الرضع و الابرياء و يتعجبون اذا نشرت شاة لا كلها، رغم انهم ياكلو حتى الدم المختر
انا من المسلمين و ارفض الغاء صلاة التراويح في الوقت الذي يسمح فيه للتجمعات الاخرى و يغض عنها الطرف، بل وتشجع في بعض المناطق
الهدف هو اغلاق المساجد و القضاء على الاسلام، تريدون اطفاء نور الله بافواهكم
كاملين مصدومين الناس الي كتبغي تصلي التراويح ماشي غير السلفين
ياك التراويح ماشي فرض تصليها فالمسجد ضروري؟؟؟؟ايوا صليها فدارك وهنينا راه الى نيتك ناقصة وما عندكش الخشوع ولو تصليها فوق الكعبة فلا اجر لك عليها.وباراكا ما تخترعو فالافكار والمعارضة باش تبانو فالصورة راه عايقين بكم.وأول شرط لقيام الصلاة هي الطمأنينة عن النفس .ايوا سير تصلي وانت خايف من واحد فجنبك لا يكون مريض وبقى تسبح وانت راد معه البال وتسنا الاجر ههههه
الابدان قبل الاديان …رمضان لي فات صلينا فالبيوت ديالنا وماوقغ والو …منادات الله تعالى في كل مكان وزمان …واحد الفكرة بعض النساء كتمشي المسجد وكاتاخد معاها الابن ديالها او اكثر وهذا غير مقبول في هذه الظروف العصيبة نقدرو من بعد رمضان نتجلطو بكورونا اوا فكها يامن وحلتيها…..وكوفيد20 كيقضي حتى على الصغار وسريع الانتشار كما هو معلوم.
الدولة سترضي جميع الأطراف وتقوم بإغلاق ليلي شامل. لا مقاهي ولا تراويح ولا مرجان ولا ماكدونالد..
يا ودي راكم غي تزيدوا في الشوهة لهذا البلد ،واش مراكمش عارفين حتى متى يحل شهر رمضان وتتحدثون عن صلاة التراويح ،،كاتب المقال ،،راه خارج التغطية ،،(على بعد اسابيع قليلة من حلول رمضان)
ياو. وين راكم عايشين في جزيرة مهجورة …رمضان لم يبق الا له سبعة ايام يا مول صلاة التراويح ،،اللهم الا اذا كان المغرب هذه السنة قد اجله الى الشهر القادم فنحن تعودنا ان يكون صيام المغاربة وباقي المسلمين في العالم يوم اويومين على اكثر تقدير ،،على كل حال نصوم بعد اسابيع قليلة احسن من يتم إلغاؤه نهائيا..
تحياتي الى رئيس التحرير وكل عام وانتم بخير وصيامكم مقبول بعد اسابيع قليلة ،
السلفيون دائما يغردون خارج السرب ..الدين للجميع ولا يوجد وصي على الآخر كل من يفكر بعقله تجده تجده غير مرتاح لهؤلاء الذين يعتقدون أن مفاتيح الجنة بيدهم .المسلم يعبد الله ولا ؤعبدكم انتم لا وساطة بين اله وعبده ……..رمضان مبارك
بيننا وبينهم المناظرة، ومن له علم أو رأي شرعي راجح فلدل به بدل التخوين والتكفير وهما حجتا الضعيف
… التراويح عمل بين العبد وربه ، ﻻ دخل لسلفي وﻻ لتلفي… الدولة هي التي خول لها أﻻمر حسب الضرورة القصوى. . والوزارات المعنية تستشير وينفذ اﻻمر… وجميع بقاع الأرض امتنعت فيها الصلوات ﻻوقات معلومة…والسبب معروف..!واغلب هؤﻻء المتسلطين على مشاكل اﻻمة..تحدهم في السنوات الماضية ﻻيصلون التراويح في المساجد ويعتبرونها* بدعة محدثة* ما الذي غيرهم اﻻن ! واغلبهم تجار دين ..!! اما المسكين احمد عصيد ما دخل الفلسفة والمنطق في الدين..! هل مشكلتك مع الدين أو المعتقد او أﻻشخاص !! استغرب لشخص ﻻ يتقن حتى كيفية الوضوء ويحشر انفه ككل مرة في الدين.
من يقول انه صدمة للسلفيين خاطئ بكل المقايس
بل انه صدمة في حق كل من قال لا الاه الله محمد رسول الله
لا هجعلوا من ذبابة فيلا فالحمد لله الاصابات اصبحت لا تتعدى 0.4 في المائة
المعامل والمصانع فتحت أبوابها أمام العمال على مدار االسنة ولماذا تغلق المساجد لمنع التراويح
الأسواق مفتوحة ,و الجوطيات مفتوحة , والحافلات تكون مملؤة, و و و و الا بيوت الله التي أصلا اذا دخلها المصلون يحترمون التباعد فهي في نضرهم تشكل خطرا على الناس مع ان الناس يلتجؤون اليها ليطلبوا الله رفع البلاء,
مصيبة البلاد في وصول فكر السلافين واخوان الشياطين في اواخر 1970 القرن الماضي خربو البلاد وخربو العباد في بلاد لا علاقة لها مع هدا الفكر الخراب
سبحان الله كرونا ولات كتحارب غير بيوت الله
السلفيون متمسكون بالطقوس لانها لها مفعول تخديري بحيت يسهل تمرير خطاب الكراهية وتوجيه العوام من اجل الولاء للفقيه وهكذا يضمنون السير قدما في احتكار الدين وممارسة الوصاية بالموازاة مع الدولة
انا مع منع صلاة التراويح في رمضان,لكن يجب فتح ماهو مغلق بعد رمضان وتعود الحياة لطبيعتها ولو حتى 12 ليلا لانه كفى ثم كفى ثم كفى الناس تتسعا في الشوارع مالقات ماتاكل
الدعاء هي اقصر طريقة لتيسير اسباب النجاح و العلاج في حالة كورونا و حنا في دولة اسلامية ادن مايمكنش تحل المصانع و الشركات و تسدو علينا المساجد
يجب على الدولة أن تكون صارمة ضد السلفيين وخصوصا فتاواهم التي تدعوا إلى التكفير والقتل ، المغاربة ليسوا بحاجة لوصاية أحد بإسم الدين ، وصحة المغاربة وأمن المغرب خط أحمر ، السلفية لا تعترف لا بالحداثة ولا العلوم ولا الديموقراطية ولا بحقوق المراة ولاقدر الله استولوا على السلطة في المغرب فسنعود الى العصر الحجري.
هل الحديثين ليسوا مسلمين ؟؟ عناوين وسخة من عقول وسخة والدليل من كتب هذا العنوان ليثير الجدل ما هويته الثقافية ؟؟؟ هل لا يستحي يتكلم بهذه الطريقة ؟؟ هل والديه اساؤا تربيته ؟؟ ام لا يعرف اباه !!! لماذا اهانة المسلمين في هذه ” الجريدة ” بين قوسين لان الاعلام عنده ادبياته و قواعده و أبجدياته واش من بيع الخضر اصبحتم صحافيين !!! ما هي هويتكم الثقافية ؟؟ اين مكانكم من اصطدام الحضارات ؟؟ ام نظرية المهدي المنجرة رحمه الله بعيدة عن مؤهلاتكم للبيع الخضر !!!
الدين الذي تسخر منه يدعو الى الوقاية و العلاج و يحث على العلم و البحث و لو التزم الناس بدينهم الحقيقي لما وصلنا الى ما نحن فيه لكن زغنا فأزاغ الله قلوبنا..لا احد يطرح الاسئلة الصعبة فعلا..كل يغني على ليلاه..هذا سلفي هذا علماني هذا امازيغي هذا اسلامي..و المواطن المسكين مطحون و تالف ماعارفش الرواية اللي يتبع..
الأمر لا يتعلق لا بالسلفيين ولا الحداثيين الامر موكول للمشرفين عن الصحة العامة
لما لا نأخد الأمور ببساطة فهناك من لا يصلي الفجر حتى الظهر وتجده يطالب باقمة صلاة التراويح التي نعرف كلنا أن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بعد تلاتة أيام صلاها في المنزل . الصلاة لا تسقط أبدا وهيا فرض والله أتاح لنا فرصة الصلاة فردا لأسباب عديدة ولنا في طاعون عمواس في عهد سيدنا عمر أكبر مرجع ليأتي بولحيات الشلاغمة بائعي الملابس الداخلية النسائية ويفتون و يعلقون ويحرمون
أخويا راه الوباء هدا باركا من الرياء
والله تعالى أعلم
انا أرى أن عصيد وأمثاله هم اللذين يمارسون الوصاية العلمانية على الشعب المغربي المسلم
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيَحْصُل افتراق في هذه الأمة كما حصل في الأمم السابقة، وأوصانا عند ذلك أن نتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: افترَقَتِ اليهود على إحدى وسبعين فِرقة، افترقتِ النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فِرقة كلها في النار إلا واحدة ، قيل من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ، قال عليه الصلاة والسلام : فإنه من يعِش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية: وكل ضلالة في النار
Le malheur du pays dans l’arrivée de la pensée des Salafiste et des Frères des Démons à la fin des années 1970, au siècle dernier, a ravagé le pays et ravagé le peuple dans un pays qui n’avait rien à voir avec cette pensée de désolation, et de l’obscurissime malheureusement si le gouvernement ne face rien contre cette idéologie aveugle le pays aira des problèmes de lavage et des conflits social car pendant 40 ans le pays si laissé a leur boutes dans tout les cons du pays aujourd’hui le pays paye cette négligence dévastatrice
و ما عساه يقول من تراه دائما يستفز تدين المغاربة و يدعي التحضر، و هو لم يأت بشيء جديد منذ نصف قرن غير الحديث خارج السرب. أما التراويح فهي رغبة المجتمع المغربي كله.
ما أجمل الربيع وزقزقة العصافير وصوت غدير المياه العدب والنسيم العليل ….اللهم أحفضنا بما حفصة به الدكر الحكيم ….مدبرها حكيم
التفكير خارج التاريخ والوصاية على الناس هي الشرح الحقيقي لهؤلاء المتنطعين .لانهم لايستخدمون العقل والمنطق في مثل هكذا حالات ويجب على أصحاب العقول والعلماء الحقيقيين اقول العلماء ،أن ينظروا في مثل هذه الأمور ويستشيرون بعضهم البعض وينبهوا العامة لكي لايتيهوا وسط المضلين
صافي ولينا كاملين سلفيين لان ابغينا نضليو في المسجد سبحان الله و العمرة و قالو انها كاينة غير اللي دارو تلقيح ايوا ما ابقا ميتقال المهم الى مشينا جهنم خاص ربي يعرف ان الحكومة او اللي مسيرين البلاد كفار و هد الكفر راه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانو الكفار تيقتلو من صلى و او اسلم عاد حنا ابغينا الحكومة المغربية تقول و تتكلم على الدين حسبي الله ونعم الوكيل
وما دخل الحداثيين والسلفيين؟ الغاء التراويح او السماح بها من اختصاص الحكومة وبالضبط الصحة والاوقاف والداخلية. اما غيرهم فيحشرون انوفهم .
كما نعرف جميعا بان المغرب رائد في ترقب هلال شهر رمضان المعظم وهذا لخبرته الطويلة التي استمرت عبر تاريخه لقرون مضت ولذلك فان المغرب كان صيام المسلمين فيه دائمايكون بعد يوم او يومين من صيام الاخرين وحتى عيد الاضحى الذي يربطه الاخرون بالوقوف بعرفة فنحن المغاربة كنا دائما على حق وعلى صواب ،والحقيقة ان هذا الصح لان المغرب يعتبر امارة المؤمنين والملك هو امير المؤمنين في جميع ارجاء المعمورة وليس المغرب فقط لذا فهم من يجب ان يقتدو. به وليس هو من يتبعهم وربما الاشكال الوحيد انه يقع في آخر العالم الاسلامي جغرافيا ،،ولهذا ،،فان حلول شهر رمضان هذه السنة قد اجل في المغرب الى اسابيع قليلة فقط اما الاخرون فان رمضان سيحل عندهم الاسبوع القادم .ومن شاء فليصم ومن شاء فليفطر ،،
السلام عليكم
واخا نقولو كتفكرو فصحة الناس وهاد الإجراء غطبقوه غا على الجوامع والنقل والقهاوي والأسواق والكيران والفوضى اللي فالزنقة هانية وكتلومو السلفيين سيرو الدعوة بيكم الله
هذه الإجراءات تمليها الظروف الصحية الراهنة ، ولذلك يجب على الجميع أن يمتثل لِأمرٍ فيه مصلحة الجميع .لو كان السلفيون يستنبرون فعلا بتعاليم الدين الإسلامي بعيدا عن البهرجة والفلكلورية لوجدوا أن لا وجود لشيء في الإسلام يجيز إِلْقاء النفس في التهلكة ولا حتى التراويح، التي يعلم الجميع وضعيتها بين الشعائر الإسلامية ، ولعلموا أن الخوف على النفس من الهلاك يُسقِط حتى الفرائض، فما بالك بما ليس لا فرضا ولا حتى سنة. أما الحنين الى البهرجة والفلكلورية والطقوس الصاخبة فهذا ليس وقته.
ما ىيلفت النظر في هذا المقال ليس الجدل حول صلاة التراويح بل حول تاريخ حلول رمضان ،،هل بعد ايام قليلة ام اسابيع قليلة ،لقد أخلطتم لنا كل الحسابات
نهار اللي تعرفوا بالتقريب متى يحل شهر رمضان عاد انتقدوا السلفيين
Ramadan
Il faut écouter les experts de la pandémie et arrêter de faire de la philosophie des salaphistes des gens qui parlent son repère la prière de tarawaih il faut la faire à la maison en famille et fermer les mosquées si non la courbe de Pa pandémie une fois elle monte difficile à redresser et l’été bientôt là et les vacances et le aide
Alors s’ils vous plaît un minimum de respect pour les autorités et les oulémas de pays
ساهم وباء كورونا بشكل جلي في وعي غالبية من كانوا ينتظرون الشفاء والجنة ولقمة العيش من الصلاة وقيام الليل و…….حيث جعل الذين يفكرون بالعقل في حياتهم الدنيا يستعملون الدين للجانب الروحي دون ان يطغى على ممارستهم اليومية ومن هؤلاء من جعلوا أبناءهم في مقدمة المجتمع بالعلم والمعرفة .ومن لازال يشك في عجز الدين والتدين على معالجة المشاكل الاجتماعية فإنه يدفع بأبناء إلى احتراف مهنة بائع متجول وتحية للجميع.
الاسواق المكتظة لا خلاف عليها! المقاهي لا خلاف عليها! الادارات العمومية نفسها لا خلاف عليها! فقط المساجد هي التي تهدد الأمن الصحي؟ مع العلم انه لا يُحترم التباعد إلا في المساجد، عجيب و غريب
راه العلماء قالوا ان اصل التراويح ان تقام في المنزل .
وصلاة التراويح لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصلى جماعة في المسجد.
اللهم ارفع الوباء
قرار غير صاءب ناس سنة كامل هي تكدب وتنافق وتحسد ووو.. . عندها شهر رمضان ديال إستغفار علا وعسى يتقبل منها الله توبة. بغيتو تحرموهم .لا تخافو
فإن الله يعلم بسريرتكم