سيول جارفة تتسبب في سقوط 7 قتلى بالجزائر

سيول جارفة تتسبب في سقوط 7 قتلى بالجزائر
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 12:35

قتل أربعة أشخاص جرفتهم سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجزائر، الاثنين، في مدينة بني سليمان بولاية المدية، وفارق آخر الحياة في المسيلة.

وبذلك لرتفع حصيلة القتلى إلى سبعة أشخاص، بعد مقتل شخصين في باتنة شرق الجزائر، حسب ما أفادت به الحماية المدنية عن خسائر السيول الجارفة.

وانتُشلت فجر الثلاثاء جثة الضحية الرابعة في بني سليمان، البعيدة نحو 100 كيلومتر عن جنوب العاصمة الجزائر، بينما تم تسجيل ثلاثة قتلى مساء الاثنين.

وفي المسيلة، التي تبعد نحو 260 كيلومترا عن العاصمة، انتشل أفراد الحماية المدنية جثة بنت غرقت في وادي مقرة الجارف، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وبدأ تساقط الأمطار في العاصمة مساء أمس واستمر نحو ثلاث ساعات، ما تسبب في فيضان الوديان، ومنها وادي بوكراع الذي يقطع بني سليمان.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في مقتل شخصين فجر الاثنين في مدوكال، بولاية باتنة، على بعد 350 كيلومترا جنوب شرق الجزائر العاصمة.

كما تسببت السيول بمنطقة بني سليمان في إحداث خسائر مادية كبيرة، إذ أفادت الحماية المدنية بأن فيضان وادي بوكراع جرف ما ينهاز 125 سيارة.

الجزائر الحماية المدنية سيول الأمطار الغزيرة مصالح الأرصاد الجوية

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‫تعليقات الزوار

4
  • عنتاب بريك
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 12:45

    الله يرحم الضحايا !حذاري من الشماتة والتهور في الكيد من ضحايا هذه الكارثة فهذه ليست من شيم البشر ان يشمت في مصاب أخيه البشر والا فالانهيار في مختلف الضوابط سيُصبِح واقع يعاني منه المجتمع !!كما لوحظ لدى البعض من المواطنين في الشهور الاخيرة

    18
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  • abdo
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 12:50

    تغمدهم الله برحمته .الثلوت سيدمر الارض والطبيعة نطلبو الله السلامة

    15
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  • م. العربي
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 12:51

    رحم الله الموتى و تقبلهم عنده رن شاءالله من الشهداء، تعازينا الحارة للاشقاء الجزائريين

    16
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  • الطبيعة
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 12:51

    رحم الله الضحايا، الطبيعة ادا خرجت عن المألوف يتعدى على الإنسان التحكم فيها. دول متقدمة و بإمكانيات كبيرة تعجز على مواجهتها. رحم الله الضحايا

    13
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