شاب عشريني ينهي حياته شنقا بـ"شاطئ أكلو"

شاب عشريني ينهي حياته شنقا بـ"شاطئ أكلو"
صورة: أرشيف
الأحد 28 مارس 2021 - 17:09

أنهى شخص في العقد الثالث من حياته شنقا داخل منزل معد للكراء بشاطئ سيدي موسى، ضمن النفوذ الترابي لجماعة إثنين أكلو بإقليم تزنيت.

المعلومات المتوفرة لهسبريس أوردت أن الهالك، المتحدر من اشتوكة آيت باها، عثر على جثته معلقة بحبل وسط المنزل، فيما مازالت أسباب إقدامه على إنهاء حياته بهذه الطريقة غير معروفة إلى حدود اللحظة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي بأكلو انتقلت إلى مكان الحادث، للإشراف على نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، في انتظار توجيهها إلى المركز الاستشفائي بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل معرفة الملابسات المحيطة بالواقعة.

إقليم تزنيت الدرك الملكي شاطئ سيدي موسى عملية انتحار

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

10
  • Belqola
    الأحد 28 مارس 2021 - 17:26

    الفقر ، البطالة ، الجوع ، القمع ، الدكتاتورية والسلطة الفردية المطلقة، الاسباب الحقيقية للانتحار او انفجار اجتماعي قاب قوسين او ادنى .

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • lolo
    الأحد 28 مارس 2021 - 17:32

    لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحم ايغفر ليه يا رب

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • EL FAHLA DZ
    الأحد 28 مارس 2021 - 17:41

    هذا هو المشكل لكان عليكم معالجته ومناقشته احسن من تضييع اوقاتكم في بلابلابلا عن الجزائر وزد على هذا ان ناقشتم هذا الموضوع ربمى يكون لكم إجرا عظيم لانقذ الارواح ولكن بدلا من اجر اخترتم زرع الحقد والكراهية والعنصرية وحصد المزيد من السياءت كم من قلوب كانت امنة فاءصبحت ملوثة ومريضة وفي طريقها الى التعفن ولكن أكيد لو كان المواطن له قيمة ويشعر بالامان لمستقبله أكيد لا يلجئ لانهاء حياته أكيد الانسان الذي يشعر بالسعادة ابدا يقدم على الانتحار ربي رحم هذا الشاب وندعو الله الله يغفر له

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • زدني علما
    الأحد 28 مارس 2021 - 17:46

    رحل للمثول امام يدي من لا تخفى عليه خافية ومن سيحاسبه على جريمته النكراء وترك المكتري في مشاكل مع الشرطة كان في غنى عنها فالامن المغربي داىما يبحث عن اكباش فداء وعما يسمى بتحديد المسؤوليات على الرغم من ان المسؤول الوحيد على هذه الجريمة هو المنتحر نفسه.

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بوعزة
    الأحد 28 مارس 2021 - 17:47

    انا لله وانا اليه راجعون .
    رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
    اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Reda
    الأحد 28 مارس 2021 - 17:49

    الله يرحمه و يتجاوز عنه.الله العالم بظروفه و حاله.مكتوبا عند الله ان يتوفاه بهذه الطريقة.ان لله وإن اليه راجعون.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مرور
    الأحد 28 مارس 2021 - 17:50

    أكثر الناس من ينتحرون يكون سببهم أمراض عقلية .فاللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه آمين

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ابو القاسم الانتخابي
    الأحد 28 مارس 2021 - 17:52

    قلة الشيء و البطالة و الظلم و الحكرة بلاد تضع الشباب في مؤخرة أولوياتها لاحول ولاقوة إلأ بالله

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • tamazirt
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:08

    للأسف كان عليه ان يعيش عيش كريم مليء بالتفاؤول والسعادة والدررية الصالحة لكن اغلاق الابواب العمل والطموح على وجه الشباب نتجته الانتحار والمخدرات والجراءم

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قطاع الجلد في المغرب
الأحد 28 مارس 2021 - 11:44 4

قطاع الجلد في المغرب

صوت وصورة
ركود الأواني الفضية
الأحد 28 مارس 2021 - 10:23 4

ركود الأواني الفضية

صوت وصورة
قافلة "حنا قادّات"
الأحد 28 مارس 2021 - 01:28 2

قافلة "حنا قادّات"

صوت وصورة
منع مسيرة طلبة التمريض
السبت 27 مارس 2021 - 18:57 13

منع مسيرة طلبة التمريض

صوت وصورة
بطل سباق الكراسي المتحركة
السبت 27 مارس 2021 - 11:30 1

بطل سباق الكراسي المتحركة

صوت وصورة
انفجار مهول في سيدي مومن
الجمعة 26 مارس 2021 - 17:42 15

انفجار مهول في سيدي مومن