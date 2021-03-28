شاب عشريني ينهي حياته شنقا بـ"شاطئ أكلو"

أنهى شخص في العقد الثالث من حياته شنقا داخل منزل معد للكراء بشاطئ سيدي موسى، ضمن النفوذ الترابي لجماعة إثنين أكلو بإقليم تزنيت.
المعلومات المتوفرة لهسبريس أوردت أن الهالك، المتحدر من اشتوكة آيت باها، عثر على جثته معلقة بحبل وسط المنزل، فيما مازالت أسباب إقدامه على إنهاء حياته بهذه الطريقة غير معروفة إلى حدود اللحظة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي بأكلو انتقلت إلى مكان الحادث، للإشراف على نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، في انتظار توجيهها إلى المركز الاستشفائي بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل معرفة الملابسات المحيطة بالواقعة.
الفقر ، البطالة ، الجوع ، القمع ، الدكتاتورية والسلطة الفردية المطلقة، الاسباب الحقيقية للانتحار او انفجار اجتماعي قاب قوسين او ادنى .
لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحم ايغفر ليه يا رب
هذا هو المشكل لكان عليكم معالجته ومناقشته احسن من تضييع اوقاتكم في بلابلابلا عن الجزائر وزد على هذا ان ناقشتم هذا الموضوع ربمى يكون لكم إجرا عظيم لانقذ الارواح ولكن بدلا من اجر اخترتم زرع الحقد والكراهية والعنصرية وحصد المزيد من السياءت كم من قلوب كانت امنة فاءصبحت ملوثة ومريضة وفي طريقها الى التعفن ولكن أكيد لو كان المواطن له قيمة ويشعر بالامان لمستقبله أكيد لا يلجئ لانهاء حياته أكيد الانسان الذي يشعر بالسعادة ابدا يقدم على الانتحار ربي رحم هذا الشاب وندعو الله الله يغفر له
رحل للمثول امام يدي من لا تخفى عليه خافية ومن سيحاسبه على جريمته النكراء وترك المكتري في مشاكل مع الشرطة كان في غنى عنها فالامن المغربي داىما يبحث عن اكباش فداء وعما يسمى بتحديد المسؤوليات على الرغم من ان المسؤول الوحيد على هذه الجريمة هو المنتحر نفسه.
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
الله يرحمه و يتجاوز عنه.الله العالم بظروفه و حاله.مكتوبا عند الله ان يتوفاه بهذه الطريقة.ان لله وإن اليه راجعون.
أكثر الناس من ينتحرون يكون سببهم أمراض عقلية .فاللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه آمين
قلة الشيء و البطالة و الظلم و الحكرة بلاد تضع الشباب في مؤخرة أولوياتها لاحول ولاقوة إلأ بالله
للأسف كان عليه ان يعيش عيش كريم مليء بالتفاؤول والسعادة والدررية الصالحة لكن اغلاق الابواب العمل والطموح على وجه الشباب نتجته الانتحار والمخدرات والجراءم