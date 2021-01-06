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تعليقات الزوار4
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BONNE INITIATIVE. الله يرحم عبدالمجيد
يجب تسمية الشوارع باسم من ضحوا للوطن و الفاعلين الحمعويين الذين يعملون في الظل، و كل من تفانى بنزاهة في خدمة الوطن، بالرغم من احترامي للاعبي الكرة أو غيرها، فهم أناس لى يتقنون الا دحرجة كرة لم نكن يوما بارعين فيها، و لم تسدي خدمة إلى درجة إعطاء أسماء الشوارع لبعض اللاعبين، يجب التفكير في كبار الأطباء و العمال و الجنود المضحين بنزاهة طيلة حياتهم ، على أي فتسمية شارع بالضولمي تبقى داءما احسن من تسميتها باسم مشارقة اغلبهم ويلاتهم اكثر من منافعهم.
المرحوم عبد المجيد.الظلمي يستحق كل خير لا عب دو اخلاق عالية داخل وخارج الملعب ولكن بما ان حزب الا عدالة ولا تنمية معروف بمكره اظن ان هدا القرار في هدا الوقت بالضبط حملة انتخابية لا اقل ولا اكثر