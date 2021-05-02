شبان الفنيدق يكشفون دوافع خوض "تجربة الموت" في مياه المتوسط

اختاروا الارتماء في أحضان البحر الأبيض المتوسط، غير مبالين بحياتهم؛ خاضوا مغامرة صعبة وحلمهم الهروب من عيش ضاق بهم وأزمة اقتصادية خانقة خلفها إغلاق معبر سبتة أمام التهريب المعيشي الذي كان يعيلهم.
قبل أيام عاشت مدينة الفنيدق محاولة للهجرة الجماعية سباحة، أبطالها شباب غامروا بحياتهم في مشهد صادم. هسبريس التقت عددا من أبناء المدينة، أكدوا جلهم أن أسباب إقدامهم على هذه المغامرة هو قلة الحيلة وضيق العيش والحلم بتحقيق حياة أفضل.
أحمد (اسم مستعار)، شاب في أواخر العشرينات، قال في حديثه مع هسبريس: “كنا نتنقل بشكل عادي، واليوم بات علينا أن نعيش تجربة الموت للوصول فقط إلى سبتة. كل ما يحز في النفس هو أهالينا، نخاف الموت وتركهم بحسرة في قلوبهم”، وتابع: “إذا كان باقي السكان يقصدون البحر للاستجمام والسباحة فنحن نقصده للموت…كل ما نريده هو بديل وعمل.. لا نتوقع أي شيء، بتنا أكثر تشاؤما”.
من جانبه قال سعيد (اسم مستعار)، وهو من سكان الفنيدق أيضا، في حديثه مع هسبريس: “نموت شيئا فشيئا..لا نجد حتى ما نأكله..عمري 32 سنة، وأنا أعيش في هذه المدينة ولا أعرف أي مورد رزق آخر غير التهريب…أغلب أبناء مدينتنا إما ماتوا في البحر أو في السجون”.
ممن قابلتهم هسبريس أيضا أم مكلومة فقدت ابنها في محاولة للهجرة، ابتلعه البحر ولم تحصل حتى على جثته. قالت الأم بدموع في عينيها: “ابني متزوج وله ابن، كانت له مسؤولية كبرى، حينما كان التهريب مسموحا به كان يشتغل ويضمن قوته وكانت الأمور تسير بشكل جيد، ليفقد كل شيء فجأة”.
وتابعت: “الفنيدق مدينة صغيرة، ليست فيها أي معامل أو أماكن للاشتغال، ولا أي بديل، كلنا كنا نعيش من معبر سبتة. حينما أقفلت كل الأبواب في وجهه اختار الارتماء في أحضان البحر والهجرة..ضاعت حياتنا وحياة أبنائنا. كنا مستورين واليوم ضعنا..اليوم أخاف أن يعيد ابني الأصغر الكرة ويرتمي في أحضان البحر لأفقده مثلما فقدت أخاه”.
وعاشت الفنيدق قبل أيام عملية نزوح جماعي سباحة نحو سبتة من قبل عدد من الشباب المجازفين بأرواحهم من خلال الارتماء في عرض البحر.
وفتحت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن مدينة الفنيدق بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تنظيم محاولة جماعية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية انطلاقا من شاطئ المدينة.
وتم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية المكثفة من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في تنظيم هذه العملية وتوقيفهم.
جميع شبان هذا البلد يريدون الهرب منه بسبب فقدان الأمل في الاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد فلا شيء في الأفق لغياب ارادة سياسية من فوق من اجل الاصلاح والتعنت في ترديد اسطوانة العام زين وكلشي بخير كمن يغني في مركب تغمره المياه من كل جانب في بحر هاءج هذا هو حال مسؤولي البلد لا يودون الاعتراف بالفشل ونية الاصلاح ومن قال العكس يدخل السجن !!
الى متى والى اين ؟؟
الوطن الفاسد من يهدد الشباب و يدفعهم للتهلكة وليست قوارب الموت
شيمرة كنسول راسي هادو ناس مدينة مغربية كيفشا كيعانيو مساكن فمدن المغرب كامل
فمابالك بالناس ليفجبال ؟؟ كنقصد الجبال ماشي العروبية مالاقيين مايلبسو
عجيب هاد الوطن كاينين ناس انانيين ماتجيش فيا وتجي فغيري وهدا عكس مفهوم الدولة الفلسفي ليهو تجمع عدد من البشر لتشكيل دولة منضمة بدلا من نمط حياة الانسان القديم وهادشي كاامل لضمان حياة افضل للجمع
الدولة هي نتاحدو مع بعضيتنا وليجات فيه الدقة بحال الى جات فينا كاملين سواء استاد او طبيب او عامل او او… الخ
هل المسؤولين ينتظرون من الشعب المغربي أن يكشفوا لهم الدوافع لتجربة الموت حتى يستفيقوا من سباطهم العميق؟ المسؤولين يتعمدون لتهجير المواطنين لكي يتم نهبهم للثروات. المسؤولين يعرفون جيدا أن الشباب ضائع في البلاد بين التشرد والبطالة والفقر والدعارة لانهم للأسف لم و لن يبحوا أبدا عن الحلول لهذة الكوارث لكي يغلقوا أفواه الذين يتشفون في المغربيات والمغاربة.الحل في أيديهم وهو الكف عن النهب وإرجاع الأموال المسروقة
والله يحزن قلب بلادي مشات أين الدولة أين هو المجتمع المدني من مسؤول …..
جحيم لي كيبان لي حياة بدون أمل
القناعة كنز لا يفني ، زعما الى وصلتوا للضفة الاخرى غادي تكون جميع المشاكل مشات ؟
الحريك هو هروب الى الامام ، التعليم فالبلاد فابور و كلنا ولاد الشعب و كبرنا فبيت و كوزينا و طواليط مشروكة و ضربوا علينا واليدينا تامارة .
للاسف ، الكتير يعتقد ان الوصول لاوروبا هو الحل .الناس باوراقهم و يشتكون ما بالك بالحراك القادم من بلد لا يقبل لابنائه طلبات اللجوء .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،الوضع أصبح كارثي،الغني يزداد غنى والفقير يغرق في الفقر.دولة تتحدث عن النجاح والديمقراطية والواقع أن كل ما نسمع من أمور جميلة فهي تخص فئة خاصة أما أغلبية الشباب فمصيرهم إما السجن أو قوارب الموت.الله ياخد الحق.وعند ربكم تختصمون
لمادا لم تحاول الدولة والحكومة في فتح حوار جاد وهادف مع كل الفعاليات لليجاد حل رغم اانا نعرف ان السبب الوحيد لتهميش مثل هده المدن راجع الى سياسات الحكومات السابقة في عدم تسريع من وثيرة نماء مدن المغرب وتأهيلها والان وجب فتح قنوات للحوار لايجاد حلول عملية او نبقى نتفرج على موت ابنائنا
الحكومة و الأحزاب المغربية لا تجد حلا للعيش الكريم للمواطن المغربي فما عليها سوى حل نفسها وترك المجال فنحن شعب ألفنا أن نتضامن فيما بيننا!!!!!!!
حسبينا الله ونعم الوكيل فيهم إلى يوم الدين