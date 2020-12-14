شبهة استعمال سلاح ناري تورّط شخصا بالدروة

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة، تحت إشراف قائد سرية برشيد، حجزت مساء الأحد سلاحا ناريا، وأوقفت صاحبه، للاشتباه في تهديده مستخدما في إحدى محطات التزوّد بالوقود، في النفوذ الترابي لبلدية الدروة، إقليم برشيد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أحد الزبائن قصد محطة للتزود بالوقود، عن طريق المعاملة بالسلف، إلا أن المستخدم رفض نوع المعاملة، وهو ما دفع الزبون إلى تهديده مستعملا سلاحا ناريا عبارة عن بندقية صيد.

وبعد إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر تابعة للدرك الملكي بالدروة، سرية برشيد، إلى محطة الوقود، حيث استمعت إلى المستخدم واستعانت بتسجيلات الكاميرا، قبل أن تسارع إلى توقيف الزبون المشتبه في استعماله السلاح الناري دون إطلاق الرصاص.

وأمرت النيابة العامّة المختصة بحجز السلاح الناري، وتوقيف المشتبه فيه، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إلى أقواله في إطار البحث التمهيدي، قبل عرضه على سلطة الملاءمة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.