شبيبات الأحزاب ترفض قرار إلغاء اللائحة الوطنية

تستعد الشبيبات الحزبية لإعلان ما أسمته معركة مواجهة قرار إلغاء اللائحة الوطنية، التي سيتم تعويضها بكوطا محلية وجهوية؛ فقد قررت العديد من التنظيمات الشبابية الترافع ضد الإلغاء، وأعلنت تمسكها بما يصفه كثيرون بريع البرلمان.

وكشف أكثر من مصدر داخل الشبيبات الحزبية أنه سيتم الترافع من أجل ضرورة بقاء اللائحة الوطنية في الانتخابات المقبلة، مؤكدين أنه سيتم إعلان مبادرات مشتركة بين جميع المكونات الشبابية بهدف مواجهة أي تراجع عن هذه اللائحة.

وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد كشف، حصريا لهسبريس، أن وزارة الداخلية وافقت على مقترح إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، مشيرا إلى أنها ستقدمه ضمن التعديلات المقبلة على القوانين الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات المزمع تنظيمها سنة 2021.