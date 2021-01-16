شبيبات الأحزاب ترفض قرار إلغاء اللائحة الوطنية

تستعد الشبيبات الحزبية لإعلان ما أسمته معركة مواجهة قرار إلغاء اللائحة الوطنية، التي سيتم تعويضها بكوطا محلية وجهوية؛ فقد قررت العديد من التنظيمات الشبابية الترافع ضد الإلغاء، وأعلنت تمسكها بما يصفه كثيرون بريع البرلمان.
وكشف أكثر من مصدر داخل الشبيبات الحزبية أنه سيتم الترافع من أجل ضرورة بقاء اللائحة الوطنية في الانتخابات المقبلة، مؤكدين أنه سيتم إعلان مبادرات مشتركة بين جميع المكونات الشبابية بهدف مواجهة أي تراجع عن هذه اللائحة.
وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد كشف، حصريا لهسبريس، أن وزارة الداخلية وافقت على مقترح إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، مشيرا إلى أنها ستقدمه ضمن التعديلات المقبلة على القوانين الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات المزمع تنظيمها سنة 2021.
سبحان الله الكل يموت ويحيا على الريع وكل ما هو سهل. الوطن في حاجة لادمغة وثقافة نقية تغار على وطنها وتشمر على اكتافها بدون تدخل ومساعدة من احد.
أصحاب الريع لا يملكون أدنى حياء…..الكوطا
ديرو الكوطا لكل المغاربة عندها نصفق لكم ايها المغبونون….
السلام عليكم، ليكن في علم الإخوة بأن اللائحة الوطنية تأتي بأصحاب الشكارة و المال الذين يأخذون التزكية من الأحزاب. اللائحة الوطنية و الانتخابات الجماعية باللائحة حتى هي مرفوضة. اللائحة الفردية هي التي تفرز للصالح من الطالح.
بزاف ديال التجارب بينات على ان الشباب ممكن اعطيو قيمة مضافة في التدبير
لا يمكن لتغيير و الاصلاح أن يتم الا من خلال اشراك الشباب في صنع القرار وذلك باقحامهم في جميع المؤسسات بما فيها الجماعات و الجهات و البرلمان
الشباب المغربي الحر يجب ان يعبر عن رأيه في الساحة السياسية و خاصة في المجالس و الجماعات و البرلمان هذي وقتكم
الشباب هم الدينامو و مصدر الدينامية التي يشهدها المغرب يجب انعطي الفرصة لهم في المشاركة السياسية
اشراك الشباب في السياسة و في جميع المؤسسات جماعات جهات برلمان هو أحد أشكال الديمقراطية التشاركية، كما أنه إحدى أشكال الحكم الصالح، و مشاركة الشباب ستعزز من التنمية السياسية، وتفعيل المشاركة السياسية للشباب سيقلل من حالة الفراغ السياسي التي يعيشها الشباب عبر تهميشهم وعدم الاهتمام بقضاياهم في برامج وأنشطة الأحزاب السياسية
الشباب المغربي الحر يجب ان يعبر عن رأيه في الساحة السياسية و خاصة في المجالس و الجماعات و البرلمان هذي وقتكم
من طبيعة الحال غادي يرفضو كانو كيطلعو بأدنى مجهود مطالبة المغاربة بتشبيب السياسة ماشي معناها يطلعو شباب على ضهر لائحة ريعية. وخاص حتى ديك لائحة النساء ديال الريع فينهيا هاد المساواة لي مصدعين لينا راسنا بيها كلشي خاصو ينزل عند المواطنين للميدان ماشي دوك القلاقل لكبار دالأحزاب كيرشحو فيناتهم وعيالاتهم وولادهم فهادوك لوائح… على أي المغاربة فقدو الثقة فالأحزاب والإنتخابات غير الله يصاوب وصافي
مشاركة الشباب في الشأن العام امر ضروري لتغيير ظروف البلد نحو الافضل
المشاركة السياسية هي أساس الديمقراطية والتعبير الواضح عن مبدأ سيادة الشعب وتقضى المشاركة السياسية وجود شباب لأنهم الاكثر اهتمام بالشأن العام و وجودهم في جميع المؤسسات جماعات و جهات و برلمان و سيحقق التغيير الصحيح الذي يتمناه الشعب المغربي
يجب أنعطي الشباب مكانته التي يستحقها في المغرب عكس البعض الذين بلغو من العمر عتيه ولا زالو يعتقدون أنهم شباب
على الشباب اعادة الاعتبار لدورهم الفعال في المجتمع ودالك يتحقق بمشاركتهم في الحياة السياسية والعامة وصل وقتكم من اجل التغير
وصل واحد الوقت اللي خاصنا نعطيو للشباب الفرصة باش هما اقررو، و اتولاو مناصب المسؤولية.
يجب التنويه بعمل حزب التجمع الوطني للأحرار في دعم الشباب و تشجعيهم على الانخراط في العمل السياسي و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي يضعها هذا الحزب في الشباب في صنع القرار السياسي و نتمنى من جميع الاحزاب السياسية بالمغرب اعطى فرصة للشباب في التواجد على مستوى الجماعات و الجهات و البرلمان
على الاحزاب السياسية المغربية أن تعطي فرصة للشباب من اتباث قدراتهم على التسيير و التدبير و صنع القرار و ذلك من خلال اشراكهم في كافة المؤسسات المنتخبة جماعية و جهوية و برلمانية
الشباب المغربي له كامل الحرية و الحق في التعبير عن آرائه و مواقفه تجاه كل القضايا
تحفيز الشباب و النساء في المشاركة السياسية خاص اكون وفق واحد كوطا تخصص لهذه الفئات
نرى الفرص تعطى لنفس الاوجوه ورفض اي مشاركه شبابيه الى متى !!؟
الشباب والتجديد لتجسيد روح التغيير ورسم مسارات جديدة، هذا ما يطمح له الشاب المغربي في الساحة السياسية
دعم حزب التجمع الوطني للأحرار للتمثيلية الشبابية هو تجديد للديمقراطية و إعطاء صوت للشباب في صنع القرار السياسي هو حافز و تشجيع على المشاركة السياسية و يجب على جميع الاحزاب السياسية أعطى الحق للشباب في التمثيلية على مستوى جميع المؤسسات جماعات جهات و برلمان
الشباب خاص اكونو فجميع مستويات المسؤولية من الوزارة تال عضو فمجلس جماعي، و هدشي ميمكنش أكون الا مدرناش فيهم الثقة.
شباب اليوم هم قادة القد ، اداة التغيير الايجابي و مبتكرو الأفكار الأخلاقية
اليوم خاص الشباب اترشحو داخل الجماعات و المجالس هذي فرصة لتغيير فكرة الشباب تجاه السياسة