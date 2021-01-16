شبيبات الأحزاب ترفض قرار إلغاء اللائحة الوطنية

شبيبات الأحزاب ترفض قرار إلغاء اللائحة الوطنية
صورة: أرشيف
السبت 16 يناير 2021 - 22:17

تستعد الشبيبات الحزبية لإعلان ما أسمته معركة مواجهة قرار إلغاء اللائحة الوطنية، التي سيتم تعويضها بكوطا محلية وجهوية؛ فقد قررت العديد من التنظيمات الشبابية الترافع ضد الإلغاء، وأعلنت تمسكها بما يصفه كثيرون بريع البرلمان.

وكشف أكثر من مصدر داخل الشبيبات الحزبية أنه سيتم الترافع من أجل ضرورة بقاء اللائحة الوطنية في الانتخابات المقبلة، مؤكدين أنه سيتم إعلان مبادرات مشتركة بين جميع المكونات الشبابية بهدف مواجهة أي تراجع عن هذه اللائحة.

وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد كشف، حصريا لهسبريس، أن وزارة الداخلية وافقت على مقترح إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، مشيرا إلى أنها ستقدمه ضمن التعديلات المقبلة على القوانين الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات المزمع تنظيمها سنة 2021.

الانتخابات الشبيبات الحزبية اللائحة الوطنية كوطا محلية وجهوية

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‫تعليقات الزوار

25
  • Azizo
    السبت 16 يناير 2021 - 23:57

    سبحان الله الكل يموت ويحيا على الريع وكل ما هو سهل. الوطن في حاجة لادمغة وثقافة نقية تغار على وطنها وتشمر على اكتافها بدون تدخل ومساعدة من احد.

    0
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  • الملاحظ....ب
    السبت 16 يناير 2021 - 23:58

    أصحاب الريع لا يملكون أدنى حياء…..الكوطا
    ديرو الكوطا لكل المغاربة عندها نصفق لكم ايها المغبونون….

    1
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  • مغربي حر
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:02

    السلام عليكم، ليكن في علم الإخوة بأن اللائحة الوطنية تأتي بأصحاب الشكارة و المال الذين يأخذون التزكية من الأحزاب. اللائحة الوطنية و الانتخابات الجماعية باللائحة حتى هي مرفوضة. اللائحة الفردية هي التي تفرز للصالح من الطالح.

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  • عبدالصمد ايت القاضي
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:09

    بزاف ديال التجارب بينات على ان الشباب ممكن اعطيو قيمة مضافة في التدبير

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  • radia
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:09

    لا يمكن لتغيير و الاصلاح أن يتم الا من خلال اشراك الشباب في صنع القرار وذلك باقحامهم في جميع المؤسسات بما فيها الجماعات و الجهات و البرلمان

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  • Najwa
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:10

    الشباب المغربي الحر يجب ان يعبر عن رأيه في الساحة السياسية و خاصة في المجالس و الجماعات و البرلمان هذي وقتكم

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  • صمادو
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:10

    الشباب هم الدينامو و مصدر الدينامية التي يشهدها المغرب يجب انعطي الفرصة لهم في المشاركة السياسية

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  • حمزة الروداني
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:10

    اشراك الشباب في السياسة و في جميع المؤسسات جماعات جهات برلمان هو أحد أشكال الديمقراطية التشاركية، كما أنه إحدى أشكال الحكم الصالح، و مشاركة الشباب ستعزز من التنمية السياسية، وتفعيل المشاركة السياسية للشباب سيقلل من حالة الفراغ السياسي التي يعيشها الشباب عبر تهميشهم وعدم الاهتمام بقضاياهم في برامج وأنشطة الأحزاب السياسية

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  • Najwa
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:10

    الشباب المغربي الحر يجب ان يعبر عن رأيه في الساحة السياسية و خاصة في المجالس و الجماعات و البرلمان هذي وقتكم

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  • مواطن
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:11

    من طبيعة الحال غادي يرفضو كانو كيطلعو بأدنى مجهود مطالبة المغاربة بتشبيب السياسة ماشي معناها يطلعو شباب على ضهر لائحة ريعية. وخاص حتى ديك لائحة النساء ديال الريع فينهيا هاد المساواة لي مصدعين لينا راسنا بيها كلشي خاصو ينزل عند المواطنين للميدان ماشي دوك القلاقل لكبار دالأحزاب كيرشحو فيناتهم وعيالاتهم وولادهم فهادوك لوائح… على أي المغاربة فقدو الثقة فالأحزاب والإنتخابات غير الله يصاوب وصافي

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  • اوزيواة
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:11

    مشاركة الشباب في الشأن العام امر ضروري لتغيير ظروف البلد نحو الافضل

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  • كريم
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:11

    المشاركة السياسية هي أساس الديمقراطية والتعبير الواضح عن مبدأ سيادة الشعب وتقضى المشاركة السياسية وجود شباب لأنهم الاكثر اهتمام بالشأن العام و وجودهم في جميع المؤسسات جماعات و جهات و برلمان و سيحقق التغيير الصحيح الذي يتمناه الشعب المغربي

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  • Sana
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:11

    يجب أنعطي الشباب مكانته التي يستحقها في المغرب عكس البعض الذين بلغو من العمر عتيه ولا زالو يعتقدون أنهم شباب

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  • نعمة
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:11

    على الشباب اعادة الاعتبار لدورهم الفعال في المجتمع ودالك يتحقق بمشاركتهم في الحياة السياسية والعامة وصل وقتكم من اجل التغير

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  • سهام
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:11

    وصل واحد الوقت اللي خاصنا نعطيو للشباب الفرصة باش هما اقررو، و اتولاو مناصب المسؤولية.

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  • هشام
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:12

    يجب التنويه بعمل حزب التجمع الوطني للأحرار في دعم الشباب و تشجعيهم على الانخراط في العمل السياسي و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي يضعها هذا الحزب في الشباب في صنع القرار السياسي و نتمنى من جميع الاحزاب السياسية بالمغرب اعطى فرصة للشباب في التواجد على مستوى الجماعات و الجهات و البرلمان

    0
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  • ayoub
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:12

    على الاحزاب السياسية المغربية أن تعطي فرصة للشباب من اتباث قدراتهم على التسيير و التدبير و صنع القرار و ذلك من خلال اشراكهم في كافة المؤسسات المنتخبة جماعية و جهوية و برلمانية

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  • Rabia
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:12

    الشباب المغربي له كامل الحرية و الحق في التعبير عن آرائه و مواقفه تجاه كل القضايا

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  • لمياء
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:12

    تحفيز الشباب و النساء في المشاركة السياسية خاص اكون وفق واحد كوطا تخصص لهذه الفئات

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  • Ahlam
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:12

    نرى الفرص تعطى لنفس الاوجوه ورفض اي مشاركه شبابيه الى متى !!؟

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  • Halim
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:12

    الشباب والتجديد لتجسيد روح التغيير ورسم مسارات جديدة، هذا ما يطمح له الشاب المغربي في الساحة السياسية

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  • الصحراوي
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:12

    دعم حزب التجمع الوطني للأحرار للتمثيلية الشبابية هو تجديد للديمقراطية و إعطاء صوت للشباب في صنع القرار السياسي هو حافز و تشجيع على المشاركة السياسية و يجب على جميع الاحزاب السياسية أعطى الحق للشباب في التمثيلية على مستوى جميع المؤسسات جماعات جهات و برلمان

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  • نور الدين
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:13

    الشباب خاص اكونو فجميع مستويات المسؤولية من الوزارة تال عضو فمجلس جماعي، و هدشي ميمكنش أكون الا مدرناش فيهم الثقة.

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  • Safouane
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:13

    شباب اليوم هم قادة القد ، اداة التغيير الايجابي و مبتكرو الأفكار الأخلاقية

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  • Medo
    الأحد 17 يناير 2021 - 00:13

    اليوم خاص الشباب اترشحو داخل الجماعات و المجالس هذي فرصة لتغيير فكرة الشباب تجاه السياسة

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