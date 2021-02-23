توقيف مروج "قرقوبي" بمحطة القطار في مراكش

أوقفت فرقة الشرطة السياحية بولاية أمن مراكش، الاثنين، بمحطة القطار الرئيسية بالمدينة ذاتها، شخصا للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 23 سنة، ضبط متلبسا بحيازة 2850 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل” معبأة داخل حقيبة أمتعته الخاصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العملية الأمنية، التي جرت بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، نفذت مباشرة بعد وصول الموقوف على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة.

وقد جرى نقل الشاب الموقوف إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لوضعه رهن تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث الذي يرمي إلى تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.