توقيف مروج "قرقوبي" بمحطة القطار في مراكش

أوقفت فرقة الشرطة السياحية بولاية أمن مراكش، الاثنين، بمحطة القطار الرئيسية بالمدينة ذاتها، شخصا للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 23 سنة، ضبط متلبسا بحيازة 2850 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل” معبأة داخل حقيبة أمتعته الخاصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العملية الأمنية، التي جرت بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، نفذت مباشرة بعد وصول الموقوف على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة.
وقد جرى نقل الشاب الموقوف إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لوضعه رهن تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث الذي يرمي إلى تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…
هؤلاء المجرمين يجب عليهم أن يعلمون أن كل من يبيع هذا المخدر القاتل إنه لا يفلح ويجب على القاضي أن يحكم عليه بأقصى العقوبة حتى يكره حياته ويتوب إلى الله عز وجل…
كفا من إدماج عقول الشباب أيها المجرمون
القرقوبي يباع في كل ركن من التراب الوطني، أظن أنه يسقط مع الأمطار لأن الجمارك تقوم بواجبها على أحسن ما يرام و تراقب دخول الخمور فقط لأنها لا تتوفر على فصل قانوني و فتوى لمراقبة القرقوبي.