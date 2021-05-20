شغب ليلي في الفنيدق

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تعليقات الزوار12
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أِن كان هذا ينفع درسا لأحدٍ لما ستؤول اليه الاوضاع مستقبلاً داخل المغرب فيجب ان يكون درساً لكل مسؤولٍ في هذا الوطن قبل أن تكون درساً لأسبانيا أو غيرها.
انهم يظهرون الصورة الجميلة التي ستجعل الغرب يرحب بهم..لكم الله ياشباب المغرب
البطالة هي سبب الهجرة + الاجور الجد متدنية . كيف توزع ثروات المغرب ؟؟؟؟؟؟؟
هدا فقط يعبر عن مدى تخلف الجيل الصاعد في المغرب….لا تربية لا ثقافة لا رياضة لا علم. شباب يحلم بالتراء والغنى من دون بدل اي جهد او عمل او علم ودراسة….هدا كله سببه حكومة الشفارة في المغرب….سرق في المغرب دير لفلوس…تمشي بما يرضي الله تبقى مزلوط….
انقلب السحر على الساحر وتبين عبث لعب الدراري بعد ان شاهد العالم فضيحة الدفع بالاطفال لتحقيق اهداف مبهمة !!
يجب محاسبة كل من ساهم في وقوع الفضيحة مهما كان موقعه !!
لا حول و لا قوة الا بالله هذا ما يسمى بالفتنة
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم، اتقوا الله في وطنكم وفي اهليكم ،اللهم نجينا من الفتنة.
هل هذه اللقطات في حيفا او يافا… هذه نتائج التنمية بعد عشرين سنة…
هل بدأت النقطة التي تفيض الكأس؟ واش هاد المسؤولين كيعرفو ايحلو المشاكيل غير بالعصا؟ اسيدي دورو معاهم غير بالربع ديال ديك 30 مليون اورو اللي عطاتكم الصبليون.
كل الامور كانت تسير على ما يرام حتى اتى الاوباش من مناطق مختلفة من المغرب وقاموا باعمال تخريبية بينما ابناء تطوان ولجوا لسبتة بطريقة سلسة وبدون عنف لانهم يعرفون المنطقة جيدا ومنذ نعومة اظافرهم كانوا يدخلون ويخرجون منها معززين مكرمين
عرف المغرب تقريبا العدد الاجمالي للحالمين بالهجرة و اللي ما فيه نفع غير ادفع
كان من المتوقع ان تفتح المعابر مع سبته ومليليه قريبا نضرا لقرب نهايه الجائحه لكن الآن مع هذا التهور وهاذا التوحش الذي حدث فسوف تبقى تلك المعابر على حالها الى اجل غير مسمى
اسبنيول ماشي حماق باش احلو المعابر باش تهجمو عليهم. انتوما
يعني اراكم جبتوها في راسكم نيشان بسبب الجهل.