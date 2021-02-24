شكاوى من المخدرات بالكارة

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‫تعليقات الزوار

5
  • نقطة في بحر
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:33

    سيماهم في وجوهم، هذه نتيجة البعد عن طاعة الله وطريقه المستقيم..السواد والذل والضنك في الدنيا.. توبوا إلى الله لينير وجوهكم وطريقكم ويرحمكم في الدنيا والآخرة سوى هذا غاتبقاو تابعين المخدرات والفساد حتى الهاوية مع الذل والهوان

    15
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  • ولد. لابيطا. القنيطري
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:42

    مدينة. الهلع. والخوف. من. خلال. التصريحات. المواطنين. المخدرات. بجميع. انواعه. منتشرة. هناك

    14
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  • احمد
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:53

    المرجو تغيير الصورة
    الصورة تزرع الخوف وعدم الاطمئنان والأمن القومي وخاصة لذا الأطفال
    وتضر بسمعة بلدنا الحبيب المغرب وشكرا

    2
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  • مغربي احب الملك
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:56

    ماشاء الله هل نحن في المغرب او في او في غابة الحيوانات . ماذنب هذه الفتات لاتي تعرضت لهذه الجريمة .
    اطلب من الدولة المغربية والسيد عبد اللطيف الحموشي اي يكون في كل قرية رجال الامن لا لا لا الدرك البوليس .
    والقاء القبط علي كل المجرمين منهم القتل ومروجين الزطلة والقرقوبي ورميهم في الصحراء حتي يموتون بالجوع والعطش ولما اذكر الصحراء اعني الصحراء الجزاءرية. التي ليس فيه لا عمران ولا مباني ولا ماء ولا اكل ولا شيء السحاري اخل والقفار . معاكم الله يامجرمين .

    2
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  • [email protected]
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 13:04

    نطلب بي سلطات المحلية بي مدينة الدار البيضاء توقيف هذا مهزلة على ارض الواقع

    1
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