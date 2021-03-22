صدوق يُفرد مؤلفا جديدا للمفكر المغربي العروي

صدر للناقد والروائي صدوق نورالدين كتاب جديد عن المفكر المغربي الدكتور “عبد الله العروي”، حمل عنوان :”عبد الله العروي بين التمثل الذاتي و صورة العالم”، وذلك عن دار ” الآن ناشرون وموزعون” بعمان الأردن.

وقد أكد الكاتب في التقديم أن هذا التأليف الذي تم إفراده للروائي “عبد الله العروي”، ليستكمل منجزا نشر في (1994) ووسم بالتحديد “عبد الله العروي وحداثة الرواية”، حيث خصت التجربة الإبداعية متمثلة في الرباعية :(الغربة، اليتيم، الفريق وأوراق) بالدرس والتحليل، “علما بأني أوليت في (1996) أهمية لـ “أوراق” سيرة إدريس الذهنية، عند إقرارها على طلبة السنة الثالثة من التعليم الثانوي التأهيلي.

إن خطة الاستكمال، يقول المؤلف، هي وليدة التحققات الأدبية السردية التي نشرها الروائي “العروي” و المجسدة في روايتين “غيلة” و “الآفة”، كما اليوميات “خواطر الصباح” التي ظهرت في أربعة أجزاء، إلى مسرحية “رجل الذكرى” التي ألحقت بداية برواية “الغربة” (1971)، لتتم إعادة نشرها ضمن كتاب مستقل (2014).

وأضاف :”والواقع أن هذه التحققات أملت التفكير النقدي في الآثار المتفردة الدالة عن اقتدار و كفاءة روائية تعي تمام الوعي حدود انشغالاتها واهتماماتها الإبداعية. من ثم آلينا أن تنطبع خطوة الاستكمال بالشمولية، و يتحقق التركيز على التعبير الأدبي من خلال تنوع صيغه وأشكاله التي تجلو كون الإبداع في الرواية لا يتم ولا يتحقق تأسيسا من شكل محدد بذاته، وإنما من خلال أشكال يمليها واقع التعبير والكتابة السردية، كما المعنى المتضمن في هذه الكتابة إلى التحولات الاجتماعية، التاريخية والثقافية. من ثم قاربنا في شمولية التعبير الأدبي من خلال سبعة ألوان( أشكال)، مع ملحق يبرز شخصية الأستاذ “عبد الله العروي” في ضوء كونه المفكر و “رجل الآداب” غير منازع. “