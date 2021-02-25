صراع خفي حول احتلال عقارات قطاع الشباب

كشفت مصادر هسبريس الإلكترونية وجود عشرات العقارات المحتلة التابعة لقطاع الشباب والموزعة على مختلف أنحاء التراب الوطني، موضحة أن ضخامة هذا الملف قد تعجل بحصول اصطدام بين بعض الأحزاب السياسية خاصة مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وهو ما حدا بالوزراء الذين تعاقبوا على هذا القطاع إلى تجنب هذه المشاكل.

وأكدت المصادر نفسها أن آخر من بحث في هذا الملف كان هو الوزير السابق الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن اعبيابة.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يخوض في الكواليس الحكومية حربا شرسة للسيطرة على القطاعات ذات الطابع الاجتماعي، مثل التعاون الوطني والقطاعات الشبيبية… بخلاف أحزاب أخرى تتحمل مسؤولية تسيير وزارات بعيدة عن الشأن الاجتماعي.