صرخة ساكنة ضد التهميش

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‫تعليقات الزوار

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  • ريفي في البرازيل
    الخميس 4 فبراير 2021 - 18:57

    أنصتوا يا العياشة !!!!! المستفيدون من مآسي الشعب المغربي، الحريصون على بقاء الوضع كما هو، الرافضون كشف الواقع و الحقيقة…

    و الأمر يتعلق هنا بساكنة محظوظة تعيش في حوض تادلة ، أكبر حوض مسقي في المغرب فما بالك و سكان المغرب العميق و المنسي و المهمش….

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  • Me again
    الخميس 4 فبراير 2021 - 19:01

    المغرب الحقيقي! الناس لا تعرف كيف تتكلم و تعبر، فقط العويل و الصداع و الغوات و الشعارات المحفوظة عن ظهر قلب بدون فهم مثلما حفظوا آيات قرآنية بدون فهمها. يتكلمون بكلمات هنا و هناك بصوت عال جميعا في نفس الوقت او يسكتون جميعا، يبكون او يغضبون و غير قادرين على تركيب جملة بسيطة! و يتحدثون الى ابنائهن بكلمة واحد عبارة عن أمر او سؤال: اجي، سير، لا، علاش، كل، نعس، لا، سكوت،وخا، فين، علاش، لا، بشويا، بزربا، سربي، هاك، ارا، لا، لا، لا، لا…كل هذا بسبب التعريب و سياسته و اهدافه الذي هو يكفي انهم تحولوا الى مستعربين عرب مزورين من الدرجة الثانية و كل ما يطالبون به هو ادنى الحقوق ضد الاوساخ اي النظافة من واد الحار و حمام.

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