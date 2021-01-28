صرف مستحقات الأساتذة أطر أكاديمية جهة الرباط

صرف مستحقات الأساتذة أطر أكاديمية جهة الرباط
صورة: أرشيف
الخميس 28 يناير 2021 - 21:37

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة أنه قد تم صرف مستحقات الأساتذة أطر الأكاديمية، فوج 2020، برسم شهور شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2020، إضافة إلى يناير 2021.

وأوضحت الأكاديمية الجهوية، في إخبار لها، أنه تم يوم الأربعاء تحويل مستحقات الأساتذة أطر الأكاديميات الذين شرعوا في مزاولة عملهم هذه السنة إلى حساباتهم البنكية، مبرزة أن جزءا من الفئة التي اجتازت مؤخرا مباريات الولوج وستباشر عملية التكوين، سيتوصل أيضا بالمنح هذا الأسبوع، لافتة إلى أنها تعد أول أكاديمية تصرف هذه المستحقات.

ونوه مدير الأكاديمية، بالمناسبة، بـ”المجهودات التربوية التي يبذلها المعنيون وهم يؤدون مهامهم النبيلة خدمة للناشئة”.

الأساتذة الأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الرباط صرف مستحقات

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