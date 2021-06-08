صعوبة امتحان مادة الفيزياء

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‫تعليقات الزوار

5
  • hamid
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 20:57

    هذا هو الإمتحان، تكون فيه الأسئلة تتدرح من السهل إلى الأصعب والمتفوقون في هذه المادة هم الذين يحصلون على أعلى نقطة. فالإمتحانات تكون في المستوى وليست في متناول الجميع كما صرح به السيد الوزير. فالتلاميد ألفوا الإمتحانات السهلة والنمطية كما جرت العادة في السنوات الماضية تنتج عنها نقط جد مرتفعة في هذه المادة.

    2
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  • citoyen
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 21:03

    امتحان الفيزياء شعبة PC كان صعبا حيث بستكون النقط ضعيفة جدا……خرج التلاميذ من الامتحان مندهشون

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  • تلميذ
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 21:03

    من وجهة نظري فإن إمتحان الفيزياء و الكيمياء كان في المتناول بالنسبة لشعبة العلوم التجربية مع العلم أنني اتابع دراستي بمسلك العلوم الرياضية أ ، الامتحان الوطني كان في غاية السهولة لمن كافح طوال السنة و كذلك من اعتمد على نفسه في إنجاز الامتحانات فلن يجد أية صعوبة في الامتحان. بالتوفيق للجميع و اتمنى من الله أن تعم فرحة النجاح بعد 12 عام من الدراسة و الكفاح من أجل هذه اللحظة ❤️❤️❤️❤️

    4
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  • بنعبدالسلام
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 21:13

    عندما يتفق الجميع على أن امتحان مادة من المواد ،صعبُُ ،فهذا يعني شيئا وحيدا وهو أن واضع الإمتحان لم يراع القواعد البيداغوجية والديسيمولوجية في وضع ذلك الإمتحان. إنه يريد أن يُقَيِّمَ شيئا آخر غير الأهداف التي جاءت في محتوى مقررات تلك المادة. يجب على واضع الإمتحان أن يراعي ويحترم أهداف المادة عند وضع ذاك الإمتحان وأن لا يخرج عنه ،مثلا لتقييم ذكاء التلاميذ أو ما شابه ذلك. لأن تقييم الذكاء شيء آخر، له قواعده، لا علاقة لها بتقييم مدى استيعاب المادة من طرف التلميذ. هذا خطأ يسقط فيه الكثير من الأساتذة ، وهو أن أهداف الدرس لا تتوافق مع وسائل التقييم.

    2
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  • ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}=
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 21:16

    جيل اليوم حتى لو كتبت لهم الجواب في السبورة وطلبت منهم نقله في ورقة الإمتحان سيقولون لك أن الإمتحان صعب جدااااا وليس في المتناول، سيسعون إلى من ينقله عوضهم.

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