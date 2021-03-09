ضحايا جدد ينتصبون ضد صاحب "قناة بلا حدود" بتهم التشهير وإهانة مؤسسات

ما يزال ضحايا صاحب قناة “بلا حدود” على “يوتيوب”، المتابع بالتشهير والسب والقذف وإهانة مؤسسات وهيئات، يتوافدون على المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء قصد الانتصاب كمطالبين بالحق المدني.
فقد شهدت جلسة محاكمة المتهم الرئيسي في هذا الملف ظهر اليوم الثلاثاء، انتصاب أحد المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي كمطالب بالحق المدني.
ومن شأن توالي ضحاياه أن يعقّد ملف المتهم صاحب “قناة بلا حدود” الذي تطاول على كثيرين، موجها إليهم سيلا من السب والقذف ومشهرا بهم على موقع “يوتيوب”.
من جهة أخرى، وبعد انسحاب دفاع المتهم في إحدى الجلسات ورفضه الاستمرار في تسجيل النيابة عنه، وبعدما كانت المحكمة الابتدائية قررت منحه الحق في المساعدة القضائية، جرى اليوم تعيين محام جديد من هيئة القنيطرة.
وقد عرفت جلسة محاكمة صاحب “قناة بلا حدود” تأخيرا إلى غاية الأسبوع المقبل، وذلك من أجل منح المحامي مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف.
وينتظر أن تتم إضافة مجموعة من التهم إلى صك الاتهام الحالي الذي يتابع به صاحب القناة التشهيرية، وذلك بعدما استجابت النيابة العامة إلى جانب الهيئة التي تنظر في الملف لملتمس تقدم به النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين.
وكان النقيب بوعشرين وصف صاحب قناة “بلا حدود” بكونه أخطر من “حمزة مون بيبي”، بالنظر إلى خطورة الفعل الجرمي الذي ارتكبه في حق الشخصيات العمومية والبرلمانيين والفنانين والهيئات المنظمة من محامين وقضاة وغيرهم.
جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت طيلة الأشهر القليلة الماضية، بحثا قضائيا بأمر من الوكيل العام للملك في الدار البيضاء على خلفية شكايات تقدمت بها مجموعة من الأشخاص والمؤسسات في مواجهة صاحب القناة الرقمية “بلا حدود”، بسبب تعريضهم لحملات ممنهجة للتشهير والقذف والإهانة وفبركة الصور من أجل ضمان عائدات “يوتيوب”.
ان كانت حقاءق وتحوي خروقات وتجاوزات فلاباس من ايداعها والاخبار بها للراي العام اما ان كانت تكهنات واكاديب والحديث في اعراض الناس من اجل لقمة العيش فهدا خط احمر ويجب النظر فيه
المشتكون بالمئات لكن ليس كلهم ضحايا صاحب القناة، فيهم الصادقون وفيهم الكاذبون، السؤال هو:……….. ؟؟
صاحب قناة كان عليك مدح الشخصيات والغناء لهم .وانحاز بيوت شعرية لهم وتمجيد السيد المحامي المدافع عن حمزة كون بييبي فستنال جائزة اسمها ؟؟؟؟؟؟؟الله واعلم
بعض مدعي النضال يعتبرونك عياشا و ماجورا و لحاس الكابة لمجرد انك لا تسب الملك او تنعته باوصاف قدحية. هل هؤلاء قادرون فعلا على قيادة الشعب ؟ ام انهم يشبهون أولئك العراقيين الذين جاؤوا على ظهر الدبابات ثم تواروا عن الأنظار بعدما انتهت وظيفتهم. نعم لمعارضة أي كان طالما يتحمل المسؤولية لكن ليس بالطرق الزنقوية وأسلوب الرعاع
اللللللله يخليكم
شكون ممكن يتبنى قضية رفع شكاية ضد صحابات قنوات روتيني اليومي ؟؟ بالله عليكم واش ما شوهوش صورة المغرب ف العالم العربي؟ انا والله أصبحت أخجل. ثم اصحابات قنوات النصب على المواطنين بطلب المساعدة. راه اليوتوب موسخ وأصبح يجذب اليه جمهور القاصرين ويشجع البنات على الدعارة لأنها مصدر ربح سهل. تابعوا أمام المحاكم باسم الاخلال التحرش الجنسي اصحابات قنوات الروتين الله يرحم الوالدين
قاليك ، أحد المؤثرين بمواقع التواصل.. باش تعرفو أن بنادم بحال الخرفان و كا يصنعو قيمة لمن هب و دب و كا يشهرو و كا يتبعو و كا يجعلو من نكرة مؤثر.. مؤثر؟ كا تصنع اللقاحات و تزيد بالتكنولوجيا؟ الله يعطينا وجهكم يا صحاب البلا بلا فالفيسبوك لي عيقتو علينا بالفيديوات و الكلام الفارغ
دنيا بطمة تحكمات بالحبس النافذ في الإبتدائي والإستئناف بسبب القذف والتشهير والسب في أعراض الناس ولم تسجن حيت عندها وسام