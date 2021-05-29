ضرب وجرح يسلب حياة ضابط أمن بمدينة آسفي

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، مساء السبت، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وخلفيات إقدام شخص يبلغ من العمر 46 سنة، ومن ذوي السوابق القضائية، على تعريض موظف للشرطة، برتبة ضابط أمن، للضرب والجرح المفضيين إلى الموت بواسطة السلاح الأبيض.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه به باغت الضحية من الخلف وعرضه للضرب والجرح المفضيين إلى الموت بواسطة السلاح الأبيض، بسبب خلاف عرضي حول ثمن بعض السلع بسوق للمتلاشيات بمدينة آسفي عندما كان الضحية يقضي أغراضه الشخصية هناك.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحادث تسبب في وفاة موظف الشرطة، الذي تم إخضاع جثته للتشريح الطبي، بينما تم توقيف المشتبه به ووضعه تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذا الفعل الإجرامي.
وأفاد البلاغ ذاته أن المدير العام للأمن الوطني منح ترقية استثنائية لموظف الشرطة الضحية، البالغ من العمر 55 سنة، مع تكليف المسؤولين الأمنيين بمدينة آسفي وبمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بتقديم الدعم اللازم لعائلته، والتكفل بجميع مصاريف الجنازة.
فين هوما جمعيات الحق في الحياة والمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام جمعيات تدافع عن القاتل وحقه في الحياة والمقتول يدبر راسو مات ما عندوش الحق في الحياة المغرب عامر بجمعيات الاسترزاق بحقوق المراة والدفاع عن العلاقات المحرمة والمجرمين وهاد الفساد والقتل اللي فالمغرب بسبابكوم اما كون كان اللي قتل يتبق فيه الاعدام كون ما بقاش القتل
الفوضى في البلاد. كل من يحمل سلاح أبيض يجب أن يزج به في السجن على الأقل خمسة أعوام مع الأعمال التي تنفع المجتمع ماشي ياكل وينعس في الحبس والتلفزة من الفوق. لقد طفل الكيل لا يمر يوم بدون جريمة قتل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اين أنت يا مشرع؟ ؟ من يقتل وجب قتله وليس سجنه حيث يصبح ذو مصاريف إضافية وعالة على موظفي السجن
ما هذا يا مدينتي العزيزة.
سكانك معروفون بحبهم للدعابة والضحك
اسفي اصبح مرتعا للجريمة ومخدرات يجب علي الادارة وحموشي القيام بتغييرات وتدعيم بمعدات والموارد اابشرية
اش غاتقضي ليه هاد الترقية واش غاترجعو لولادو وباراك خاص القضاء يكون صارم مع المجرمين ويطبق الإعدام وايضا الأشغال الشاقة عوض توفر لهم كل متطلبات كأنهم في فندق خمس نجوم ودوك جمعيات ضد الإعدام بغيت ليهم العذاب من عند الله والله ياخد الحق
حسبنا الله ونعم الوكيل كل يوم نفيقو على جريمة الله يخفف ما نزل
بدون تعليق مازالنا نجهل مايحدث في بلادنا هل هاذا مسلسل أكشن أو واقع نعيشه إلى أين…..
لاحول ولاقوة الا بالله
غير طبقو لإعدام حسن راه كترو هاد المجرمين
الحل هو تطبيق الإعدام لكي يبقى عبرة
ماذا يحدث في آسفي جريمة تنسيك في جريمة ياربي السلامة.
أقصى عقوبة في حق المجرم ونتمنى تطبيع عقوبة الإعدام في مثل هذه الجرائم لردع الذين لا يؤمنون بحق الاخر في الحياة
جرائم أسفي لا تنتهي لا حول ولا قوة إلا بالله
صراحة يجب إطلاق النار مباشرة على هؤلاء المجرمين بدون شفاقة، هاد شي فات حدو.
يجب معاقبة الجاني أشد العقاب مع الاعدام ليكون عبرة لغيره ومواساتنا لأسرة الفقيد إن لله وإن إليه راجعون.
لا حول ولا قوة الا بالله هادي علامات الساعة انسان كيخرج من دارو عادي مكيرجعش لعند وليداتو !!!! علاش!!!!!؟
على والو الناس هبلات خرجات عليهم الاقراص المهلوسة والمخدرات والبعد على طريق الله .
الله يرد بالعباد لطريقو هادشي مكيفرحش كتارو الشمكارا والشفارا والفساد عم في البلاد
يجب الحزم في رفع السلاح بتطبيق العقوبة المنصوص عليها وعدم التخفيض منها او جعلها موقوفة مع التنصيص على هذا المقتضى الخاص والاكثر الرجوع بالسجون الى مستوى التاديب عوض الادماج
اغلب رجال السلطة يستغلون منصبهم لي استفزاز المواطنين لاشك ان هاذ الفعل الاجرامي جاء لرد الاعتبار ، على اي رحم الله الشرطي
تداركو الموقف قبل فوات الاوان… راه الشمكارة سابو…بزاااف ، الوطن امانة في اعناقكم يا رجال الامن
البلد يتجه للمجهول فالعنف اصبح واقع يومي تطور بشكل مهول عبر سنوات من الفوضى والتسيب وانعدام تطبيق القانون بانعدام وجود منظومة قضاء ناجعة ورادعة فتقطعت اوصال المجتمع وعم الحقد والكراهية والعنف بين افراده وانهار الوازع الديني والاخلاقي وذلك بفعل ممنهج عبر تطبيق مخططات رهيبة من اجل التحم في شعب مشتت فلا غرابة ان تقع مثل هذه الاعتداءات ! فاصبح المواطن يغامر بالخروج من منزله او السفر او التحرك في محيطه فهو معرض لحادث او اعتداء او سرقة بنسبة كبيرة !
فهم أرادوا ان يصبح المجتمع هكذا بسياستهم الجهنمية