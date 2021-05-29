ضرب وجرح يسلب حياة ضابط أمن بمدينة آسفي

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، مساء السبت، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وخلفيات إقدام شخص يبلغ من العمر 46 سنة، ومن ذوي السوابق القضائية، على تعريض موظف للشرطة، برتبة ضابط أمن، للضرب والجرح المفضيين إلى الموت بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه به باغت الضحية من الخلف وعرضه للضرب والجرح المفضيين إلى الموت بواسطة السلاح الأبيض، بسبب خلاف عرضي حول ثمن بعض السلع بسوق للمتلاشيات بمدينة آسفي عندما كان الضحية يقضي أغراضه الشخصية هناك.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحادث تسبب في وفاة موظف الشرطة، الذي تم إخضاع جثته للتشريح الطبي، بينما تم توقيف المشتبه به ووضعه تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذا الفعل الإجرامي.

وأفاد البلاغ ذاته أن المدير العام للأمن الوطني منح ترقية استثنائية لموظف الشرطة الضحية، البالغ من العمر 55 سنة، مع تكليف المسؤولين الأمنيين بمدينة آسفي وبمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بتقديم الدعم اللازم لعائلته، والتكفل بجميع مصاريف الجنازة.