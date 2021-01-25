طلبة أزغنغان يحتجون على "توقف النقل الجامعي"

اِلتأم طلبة مدينة أزغنغان والنواحي، زوال الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي، للتنديد بالتوقف الطارئ لخدمة النقل الجامعي قبيل عدة أيام من انطلاق امتحانات الدورة الخريفية العادية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.

وناقش الطلبة المتضررون في الوقفة الاحتجاجية ذاتها ظروف وحيثيات هذا التوقف العاجل الذي تزامن مع عطلة الأسدس الأول، محملين المسؤولية للمجلس البلدي، ومطالبين بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل قبل حلول موعد الامتحانات المقبلة.

وفي هذا السياق، قال محمد هرفوف، رئيس جمعية أزغنغان والنواحي للنقل الجامعي: “إن مسؤولي الجماعة لم يلتزموا باتفاقية الشراكة الموقعة بين الجمعية والمجلس بخصوص صرف المنحة السنوية”، مؤكدا أن مطالب الجمعية “ووجهت، إلى حد الآن، بالمماطلة وعدم فتح باب الحوار لإيجاد حل لهذا المشكل الذي يمس عددا كبيرا من الطلبة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هناك تخبطا على مستوى تدبير هذا الملف داخل أروقة المجلس البلدي، ما يبقي الأمر على حاله، وبالتالي يذهب الطلبة ضحايا، خاصة أنهم مشرفون على اجتياز الامتحانات وسيكونون في حاجة ماسة إلى وسائل نقل مباشرة إلى الكلية”.

من جهته قال بغداد الفنوع، نائب رئيس المجلس البلدي بأزغنغان: “إن المشكل يعود أساسا إلى نقص ميزانية دعم الجمعيات هذه السنة الاستثنائية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد”، مؤكّدا أن “الميزانية الخاصة بجمعية النقل الجامعي، التي تصرفها وزارة الداخلية، تقلصت هذه السنة إلى 6 ملايين سنتيم بدل 18 مليون سنتيم”.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس البلدي حاليا مسؤول عن طلبة جماعة أزغنغان وليس عن باقي الطلبة المنتمين إلى الجماعات الأخرى المجاورة”، مؤكدا أنه “سيعمل على فتح باب الحوار مع الطلبة لإيجاد صيغة لحل هذا المشكل عاجلا”.