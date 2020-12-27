عائلة بدون بصمات الأصابع في بنغلاديش

نشرت صحيفة “بي بي سي نيوز” أن شابا من بنغلاديش، البالغ من العمر 22 عاما، له أصابع ملساء أطرافها؛ إذ يمكن ملاحظتها من أول نظرة. كما يعتقد أن هذا يحدث لعدد قليل من العائلات في العالم.

ويعيش “أبو ساركر”، وهو ابن فلاح، مع أسرته في قرية بمنطقة “راج شاهي” الشمالية. ناهيك عن أنه كان يعمل مساعدا طبيا سابقا.

وتضيف الصحيفة عينها أنه يبدو أن الرجال في عائلة “أبو” يتشاركون في طفرة جينية نادرة جدا؛ إذ إن جد “ساركر” كانت له أصابع من هذا النوع أيضا، بعدما ظن أن الأمر عاد ولن يخلق أي مشكلة.

ويردف “أبو” قائلا: “على مدى عقود، أصبحت الأخاديد الصغيرة التي تدور حول أطراف أصابعنا، والمعروفة باسم “ديرماتوكليفس”، أكثر البيانات الحيوية التي نستخدمها في كل شيء؛ من المرور عبر المطارات إلى التصويت وفتح هواتفنا الذكية”.

يذكر أن “أبو ساركر” ووالده “أمل ساركر” حصلا، مؤخرا، على نوع جديد من بطاقات الهوية الوطنية، الصادرة عن حكومة بنغلاديش بعد تقديمهما شهادة طبية، إذ تستخدم البطاقة بيانات بيومترية أخرى؛ مثل مسح شبكية العين والتعرف على الوجه.