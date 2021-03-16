عامل إقليم تنغير يوصي بالإنصات والإنصاف

بقاعة الاجتماعات بعمالة إقليم تنغير، جرى الاثنين حفل تنصيب عبد الحق وهيب قائدا جديدا لقيادة تودغى، بعدما تم تعيينه يوم 7 مارس الجاري بالإقليم إثر الحركة الانتقالية الجزئية التي أطلقتها وزارة الداخلية.

وتم تنصيب القائد الجديد في لقاء ترأسه عامل الإقليم حسن الزيتوني، بحضور رئيس المجلس العلمي المحلي، ونائب رئيس المحكمة الابتدائية ونائب وكيل الملك بها، ورئيس الشؤون الداخلية بالعمالة، وممثلي القوات المساعدة والدرك الملكي ورجال السلطة وفعاليات المجتمع المدني، وممثلي الهيئات السياسية والمنتخبين.

ودعا عامل الإقليم، في كلمته بالمناسبة، جميع رجال السلطة لإيلاء العناية اللازمة والاهتمام الدائم والمتواصل بانشغالات المواطنين اليومية، عبر نهج سياسة القرب وفتح قنوات التواصل معهم، بالإضافة إلى سلك كافة السبل الاستباقية بهدف تدبير المشاكل والأزمات مع اقتراح الحلول المناسبة وفق ما يمليه القانون.

كما دعا المسؤول الأول عن إقليم تنغير رجل السلطة الجديد إلى التفاني في القيام بالمهام المنوطة به بكل جدية ونكران للذات، والعمل على تذليل الصعاب التي قد تعترض المواطنين عموما، والعملية التنموية بالوحدة الإدارية التي سيشرف عليها خصوصا، بتنسيق دائم ومستمر مع رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين والمصالح الأمنية والإدارية وجميع الفعاليات المحلية ومكونات المجتمع المدني، باعتبارهم شركاء فعالين في سيرورة العملية التنموية بتراب هذا الإقليم.

وطالب الزيتوني مسؤول الإدارة الترابية الجديد بـ”الانخراط الآني والإيجابي في عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا، إسوة بباقي زملائه من رجال السلطة وجل المصالح المجندة من أجل الحد من انتشار هذا الوباء، على اعتبار أنها من التحديات الحالية التي تنكب جل مجهودات بلادنا من أجل إنجاحها وتجاوز آثارها السلبية بكل حكمة وتفان”.

يذكر أن القائد الجديد عبد الحق وهيب، الذي تم تعيينه خلفا للقائد السابق محمد الراشدي، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 50 لسنة 2015، من مواليد 1987 بواد زم بإقليم خريبكة، اشتغل نائبا لرئيس الشؤون الداخلية بعمالة طرفاية ما بين سنتي 2015 و2019، ورئيسا للشؤون الداخلية بعمالة إقليم أوسرد ما بين 2019 و2021.