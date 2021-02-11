عدد الملقحين ضد "فيروس كورونا" يتجاوز 855 ألف شخص في المغرب

وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ما قدره 855.318 شخصا إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة التي أشارت إلى إصابة 471 شخصا بفيروس “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما توفي 4 أشخاص، لتبلغ بذلك نسبة الفتك 1.8 في المائة.

وتعافى من المرض 574 شخصا، أي بنسبة تعافٍ تبلغ 95.8 في المائة؛ بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 27، وانخفض مؤشر الإصابة التراكمي إلى 1.3 خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء إلى 16.8 في المائة.

وفيما يخص الوفيات المرصودة خلال اليوم الأخير، فقد توزعت بين 3 حالات بالدار البيضاء، وحالة واحدة بوجدة أنجاد، تبعا للنشرة اليومية عينها.

وحصدت الدار البيضاء سطات 192 حالة إصابة بـ”كوفيد ـ 19″، توزعت بين 146 بالدار البيضاء، و17 بالمحمدية، و7 بسطات، ومثلها بالجديدة، و5 بالنواصر، ومثلها بسيدي بنور، و3 ببرشيد، وحالة واحدة بكل من مديونة وبنسليمان.

وسجلت جهة الشرق 68 حالة، توزعت بين 35 بوجدة أنجاد، و20 ببركان، و7 بالناظور، و3 بجرادة، وحالتين بتاوريرت، وحالة واحدة بجرسيف.

ونالت جهة الرباط سلا القنيطرة 59 حالة، توزعت بين 24 بسلا، و15 بالقنيطرة، و8 بالصخيرات تمارة، و7 بالرباط، وحالتين بالخميسات، وحالة واحدة بسيدي سليمان.

وعرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 55 حالة، توزعت بين 29 بطنجة أصيلة، و12 بالحسيمة، و6 بكل من تطوان والمضيق الفنيدق والعرائش.

كما سجلت جهة مراكش آسفي 33 حالة؛ بينها 20 بمراكش، و9 بشيشاوة، و3 بالصويرة، وحالة واحدة باليوسفية.

وشهدت جهة سوس ماسة 22 حالة، توزعت بين 16 بأكادير إداوتنان، وحالتين بطاطا، وحالتين أيضا بإنزكان آيت ملول، وحالة واحدة بكل من تزنيت وتارودانت.

وبالنسبة إلى جهة الداخلة وادي الذهب، فقد سجلت 12 حالة كلها بوادي الذهب.

وتبعا للمصدر عينه، فقد سجلت جهة بني ملال خنيفرة 11 حالة، توزعت بين 7 بالفقيه بنصالح، و4 ببني ملال.

ووفق النشرة اليومية، فقد رصدت وزارة الصحة 8 حالات بجهة درعة تافيلالت؛ بينها 7 بورزازات، وحالة واحدة بالرشيدية.

وسجلت جهة فاس مكناس 5 حالات، توزعت بين حالتين بفاس، ومثلهما بمكناس، وحالة واحدة بتازة.

ورصدت كذلك 3 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، توزعت بين حالتين بالعيون، وحالة واحدة ببوجدور.

وسجلت كلميم واد نون 3 حالات، توزعت بين حالتين بطانطان، وحالة واحدة بآسا الزاك.