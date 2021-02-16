عدد الملقحين يتعدى مليونا و900 ألف مستفيد

بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين والمستفيدات من التلقيح ما قدره 1.904.169 شخصا إلى حدود الإثنين، حسب النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″، التي أشارت إلى تسجيل 476 حالة إصابة جديدة، فيما بلغت الوفيات 13 حالة، ووصل عدد المتعافين إلى 1079 حالة.

وأشارت النشرة سالفة الذكر إلى أن مؤشر الإصابة التراكمي بلغ 1.3 بالمائة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما وصل معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 14.2 بالمائة، وتم تسجيل 40 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، وارتفعت نسبة التعافي إلى 96.2 بالمائة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في مقدمة التصنيف بتسجيلها 254 حالة، توزعت بين 186 بالدار البيضاء و21 بالمحمدية، و10 بالجديدة، و20 بالنواصر، و7 ببرشيد، و6 بسطات، وحالتين بمديونة، ومثلهما ببنسليمان.

فيما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 65 حالة، توزعت بين 39 بسلا و11 بالقنيطرة، و6 بالصخيرات-تمارة، و5 بالرباط، وحالتين بكل من الخميسات وسيدي قاسم.

وحصدت جهة طنجة تطوان الحسيمة 49 حالة، توزعت بين 18 بالحسيمة و17 بطنجة أصيلة، و8 بالعرائش، و4 بتطوان، وحالتين بالمضيق الفنيدق.

وشهدت جهة مراكش آسفي 31 حالة، توزعت بين 25 بمراكش و5 بآسفي، وحالة واحدة بالرحامنة.

وسجلت جهة الشرق 30 حالة، توزعت بين 14 بوجدة أنجاد، و9 بالناظور، و6 ببركان، وحالة واحدة بتاوريرت.

وبالنسبة إلى جهة درعة تافيلالت فقد أحصت 16 حالة، توزعت بين 9 بزاكورة و6 بالرشيدية، وحالة واحدة بتنغير.

وعرفت جهة سوس ماسة 11 حالة، توزعت بين 6 بأكادير إداوتنان وحالتين بطاطا، وحالة واحدة بكل من تزنيت وإنزكان آيت ملول واشتوكة آيت باها.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 7 حالات، توزعت بين 5 بخريبكة وحالتين ببني ملال؛ فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 6 حالات، توزعت بين 4 بالعيون وحالتين ببوجدور.

وشهدت جهة الداخلة وادي الذهب 5 حالات جميعها بوادي الذهب؛ في حين سجلت جهة فاس مكناس حالة واحدة بمدينة مكناس، وعرفت كلميم واد نون حالة واحدة أيضا بآسا الزاك.