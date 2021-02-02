عدد الملقحين يتجاوز 257 ألف شخصا بالمغرب

وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد 257291 شخصا إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة، التي أشارت إلى إصابة 835 شخصا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ووفاة 22 شخصا، لتبلغ بذلك نسبة الفتك 1.8 بالمائة.

وتعافى من المرض 795 شخصا؛ أي بنسبة تعافٍ تبلغ 95.5 بالمائة، بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 89 حالة، واستقر مؤشر الإصابة التراكمي في 2.3 خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء 21.4 بالمائة.

وفيما يخص الوفيات الـ22 المسجلة، فقد توزعت بين 7 حالات بالدار البيضاء، و3 حالات بمراكش، وحالة واحدة بكل من تطوان والمضيق الفنيدق وسلا والصخيرات-تمارة والقنيطرة وسيدي قاسم ووجدة-أنجاد وبركان وتاوريرت واشتوكة آيت باها وفاس ومكناس.

أما الإصابات الـ835 الجديدة، فقد سجلت منها 319 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، توزعت بين 234 بالدار البيضاء، و29 بالنواصر، و22 بالجديدة، و16 بالمحمدية، و10 حالات بمديونة، و4 ببرشيد، و3 بسطات، وحالة واحدة ببنسليمان.

فيما نالت جهة طنجة تطوان الحسيمة 232 إصابة، توزعت بين 109 إصابات بطنجة-أصيلة، و74 بالعرائش، و30 بتطوان، و9 حالات بالمضيق-الفنيدق، و8 بالحسيمة، وحالتين بشفشاون.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 94 حالة، توزعت بين 45 بسلا، و29 بالصخيرات-تمارة، و5 حالات بسيدي سليمان، و5 بالرباط، و4 بالقنيطرة، و3 بسيدي قاسم، و3 بالخميسات.

أما جهة الشرق فقد حصدت 71 حالة، توزعت بين 41 بوجدة-أنجاد، و16 بالناظور، و4 حالات ببركان، و5 بالدريوش، وحالتين بفجيج، وحالة واحدة بتاوريرت.

وسجلت جهة مراكش آسفي 38 حالة، توزعت بين 35 بمراكش، وحالتين بشيشاوة، وحالة واحدة بآسفي.

وتبعا للنشرة اليومية، فإن جهة سوس ماسة سجلت 32 حالة، توزعت بين 18 بتزنيت، و7 حالات بأكادير إداوتنان، وحالتين باشتوكة آيت باها، وحالتين بإنزكان آيت ملول، وحالتين بطاطا، وحالة واحدة بتارودانت.

كما حصدت جهة العيون الساقية الحمراء 13 حالة، توزعت بين 10 حالات بالعيون، و3 حالات بمدينة بوجدور.

فيما نالت جهة فاس مكناس 11 حالة، توزعت بين 5 حالات بفاس، و4 بتاونات، وحالة واحدة بكل من صفرو والحاجب.

وبالنسبة إلى جهة درعة تافيلالت، فقد كان نصيبها 11 حالة، توزعت بين 6 حالات بورزازات، و5 بالرشيدية.

فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 6 حالات، توزعت بين حالتين بخريبكة، وحالتين بالفقيه بنصالح، وحالة واحدة بكل من بني ملال وخنيفرة.

وحصدت جهة الداخلة وادي الذهب 5 حالات، جميعها بوادي الذهب؛ في حين سجت جهة كلميم واد نون 3 حالات، جميعها بسيدي إفني.