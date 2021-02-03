عدد الملقحين يتعدى 308 آلاف مستفيد .. والحالات الحرجة تبلغ 54

وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد 308.398 شخصا إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة، التي أشارت إلى إصابة 774 شخصا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ووفاة 14 شخصا، مع استقرار نسبة الفتك في 1.8 بالمائة.
وتعافى من “كوفيد-19” 933 شخصا؛ أي بنسبة تعافٍ تبلغ 95.5 بالمائة، بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 54، واستقر مؤشر الإصابة التراكمي في 2.1 خلال 24 ساعة الماضية، في حين انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء إلى 20.6 بالمائة.
وفيما يخص الوفيات الـ14، فقد توزعت بين 4 حالات بالدار البيضاء، وحالتين بالصخيرات-تمارة، وحالة واحدة بكل من الدريوش وفجيج وإنزكان آيت ملول وتزنيت ومراكش وميدلت وبني ملال وتاونات.
أما الإصابات الـ774 الجديدة بكورونا، فقد سجلت منها 302 بجهة الدار البيضاء سطات، توزعت بين 231 بالدار البيضاء، و20 بالمحمدية، و15 بسطات، و15 بالنواصر، و9 حالات بالجديدة، و5 ببرشيد، و4 بمديونة، و3 ببنسليمان.
ونالت جهة طنجة تطوان الحسيمة 106 إصابات، توزعت بين 56 بطنجة-أصيلة، و16 بتطوان، و14 بالحسيمة، و10 حالات بالمضيق-الفنيدق، و5 بشفشاون، و5 بوزان.
أما جهة الشرق فقد حصدت 80 حالة، توزعت بين 25 بوجدة-أنجاد، و24 بالناظور، و21 ببركان، وحالتين بالدريوش، و4 حالات بجرادة، ومثلها بتاوريرت.
وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 69 حالة، توزعت بين 23 بالقنيطرة، و22 بسلا، و13 بالصخيرات-تمارة، و5 حالات بالرباط، و3 بسيدي قاسم، وحالتين بالخميسات، وحالة واحدة بسيدي سليمان.
وتبعا للنشرة ذاتها، فقد عرفت جهة سوس ماسة 60 حالة، توزعت بين 34 بأكادير إداوتنان، و9 حالات باشتوكة آيت باها، و7 بإنزكان آيت ملول، و7 بتزنيت، و3 بتارودانت.
وسجلت جهة مراكش آسفي 44 حالة، توزعت بين 27 بمراكش، و7 حالات بالصويرة، و3 بقلعة السراغنة، وحالتين بآسفي واليوسفية وشيشاوة، وحالة واحدة بالرحامنة.
وحصدت جهة الداخلة وادي الذهب 32 حالات، جميعها بوادي الذهب؛ بينما سجلت جهة درعة تافيلالت 27 حالة، توزعت بين 17 بالرشيدية، و8 بورزازات، وحالة واحدة بكل من زاكورة وميدلت.
وبالنسبة إلى جهة بني ملال خنيفرة فقد كان نصيبها 21 حالة، توزعت بين 7 حالات بالفقيه بنصالح، و6 بخريبكة، و5 ببني ملال، و3 بخنيفرة.
فيما نالت جهة فاس مكناس 16 حالة، توزعت بين 7 حالات بتازة، و4 بمكناس، و3 بفاس، وحالة واحدة بكل من تاونات وصفرو.
كما حصدت جهة العيون الساقية الحمراء 15 حالة، توزعت بين 10 حالات بالعيون، و4 بوجدور، وحالة واحدة بطرفاية؛ في حين سجت جهة كلميم واد نون حالتين، رصدتا بكل من كلميم وسيدي إفني.
قررت الحكومة البريطانية أن تكون الجرعة الثانية من لقاح استرازينكا بعد ثلاتة اشهر من الاولى لان المناعة اللتي بكتسبها المتلقي من الجرعة الأولى كافية للحماية لمدة ثلاتة اشهر ولتمتبع اكبر عدد من المواطنين .السؤال الان هل الحكومة المغرببة ستنهج نفس النهج ام ستبقي على المخطط الاول؟؟؟.
هل اللقاح يكسب مناعة دائمة أم مؤقتة تستمر لبضعة شهور؟إذا كان تأثيره مؤقتا فلاجدوى منه خصوصا أن نسبة التعافي وحسب أرقام الوزارة الوصية تجاوزت ال 95٪.
الدولة :غنديرو لقاح الشعب آولا
المغاربة : والله مانديروه بغيتو تقتلونا
الدولة :غنبداو نلقحو المسؤولين هما الاولين
المغاربة : ولاد الحرام غيلقحو المسؤولين وحنا الفقراء والمساكين مبغاوش يلقحونا بغاو يقتلونا
الدولة :غنبداو بنص المسؤولين و نص الشعب
المغاربة : ولاد الحرام المسؤولين غيحقنوهم بالمزيان وحنا غيحقنونا بالي اقتلنا
الدولة : صافي سكتونا غادين نلقحوكم
المغاربة : وخا ولكن جيبولنا ديال مريكان
الدولة : وخا
المغاربة : عقنا بكم بغيتو تلقحونا بديال المريكان حيت غادي نوليو مبرمجين
الدولة : صافي مانجيبوهش …نجيبو ديال الشينوا
المغاربة : سلعة الشينوا عيانا
الدولة :بلاش منو …غنجيبو ديال اروبا
المغاربة : وباش عرفناه مزيان ومعندوش مضاعفات
الدولة :صافي مبقيناش كاع غنديرو هاد اللقاح بناقص منو حتى نشوفو اش وقع للاخرين
المغاربة : حيت نتوما مكيهكمش الشعب كيما الدول الاخرى اللي غتلقح الشعوب ديالها
كان من باب الاولية تلقيح المواطنين في وضعية الهشاشة الصحية :امراض القلب امراض الرئة، السكري ،ارتفاع الضغط