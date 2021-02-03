عدد الملقحين يتعدى 308 آلاف مستفيد .. والحالات الحرجة تبلغ 54

وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد 308.398 شخصا إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة، التي أشارت إلى إصابة 774 شخصا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ووفاة 14 شخصا، مع استقرار نسبة الفتك في 1.8 بالمائة.

وتعافى من “كوفيد-19” 933 شخصا؛ أي بنسبة تعافٍ تبلغ 95.5 بالمائة، بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 54، واستقر مؤشر الإصابة التراكمي في 2.1 خلال 24 ساعة الماضية، في حين انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء إلى 20.6 بالمائة.

وفيما يخص الوفيات الـ14، فقد توزعت بين 4 حالات بالدار البيضاء، وحالتين بالصخيرات-تمارة، وحالة واحدة بكل من الدريوش وفجيج وإنزكان آيت ملول وتزنيت ومراكش وميدلت وبني ملال وتاونات.

أما الإصابات الـ774 الجديدة بكورونا، فقد سجلت منها 302 بجهة الدار البيضاء سطات، توزعت بين 231 بالدار البيضاء، و20 بالمحمدية، و15 بسطات، و15 بالنواصر، و9 حالات بالجديدة، و5 ببرشيد، و4 بمديونة، و3 ببنسليمان.

ونالت جهة طنجة تطوان الحسيمة 106 إصابات، توزعت بين 56 بطنجة-أصيلة، و16 بتطوان، و14 بالحسيمة، و10 حالات بالمضيق-الفنيدق، و5 بشفشاون، و5 بوزان.

أما جهة الشرق فقد حصدت 80 حالة، توزعت بين 25 بوجدة-أنجاد، و24 بالناظور، و21 ببركان، وحالتين بالدريوش، و4 حالات بجرادة، ومثلها بتاوريرت.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 69 حالة، توزعت بين 23 بالقنيطرة، و22 بسلا، و13 بالصخيرات-تمارة، و5 حالات بالرباط، و3 بسيدي قاسم، وحالتين بالخميسات، وحالة واحدة بسيدي سليمان.

وتبعا للنشرة ذاتها، فقد عرفت جهة سوس ماسة 60 حالة، توزعت بين 34 بأكادير إداوتنان، و9 حالات باشتوكة آيت باها، و7 بإنزكان آيت ملول، و7 بتزنيت، و3 بتارودانت.

وسجلت جهة مراكش آسفي 44 حالة، توزعت بين 27 بمراكش، و7 حالات بالصويرة، و3 بقلعة السراغنة، وحالتين بآسفي واليوسفية وشيشاوة، وحالة واحدة بالرحامنة.

وحصدت جهة الداخلة وادي الذهب 32 حالات، جميعها بوادي الذهب؛ بينما سجلت جهة درعة تافيلالت 27 حالة، توزعت بين 17 بالرشيدية، و8 بورزازات، وحالة واحدة بكل من زاكورة وميدلت.

وبالنسبة إلى جهة بني ملال خنيفرة فقد كان نصيبها 21 حالة، توزعت بين 7 حالات بالفقيه بنصالح، و6 بخريبكة، و5 ببني ملال، و3 بخنيفرة.

فيما نالت جهة فاس مكناس 16 حالة، توزعت بين 7 حالات بتازة، و4 بمكناس، و3 بفاس، وحالة واحدة بكل من تاونات وصفرو.

كما حصدت جهة العيون الساقية الحمراء 15 حالة، توزعت بين 10 حالات بالعيون، و4 بوجدور، وحالة واحدة بطرفاية؛ في حين سجت جهة كلميم واد نون حالتين، رصدتا بكل من كلميم وسيدي إفني.