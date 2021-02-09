عدد "ملقحي كورونا" يتعدى 615 ألفا ومعدل ملء أسرة الإنعاش ينخفض

وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ما مجموعه 615.181 شخصا إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة التي أشارت إلى إصابة 536 شخصا بفيروس “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما توفي 16 شخصا، لتبلغ بذلك نسبة الفتك 1.8 في المائة.

وتعافى من المرض 1035 شخصا، أي بنسبة تعافٍ تبلغ 95.8 في المائة؛ بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 48، وانخفض مؤشر الإصابة التراكمي إلى 1.5 خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في حين انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء إلى 17.5 في المائة.

وفيما يخص الوفيات المرصودة خلال اليوم الأخير، فقد توزعت بين 8 حالات بالدار البيضاء، وحالتين بكل من وجدة-أنجاد وسلا، وحالة واحدة بكل من تطوان وبني ملال وفاس ومكناس.

وحصدت الدار البيضاء سطات 272 إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد-19″، توزعت بين 190 بالدار البيضاء، و30 بالنواصر، و21 بالمحمدية، و13 ببرشيد، و7 بكل من الجديدة ومديونة، و4 ببنسليمان.

وعرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 59 حالة مؤكدة بفيروس “كورونا”، توزعت بين 31 بطنجة أصيلة، و11 بالعرائش، و4 بتطوان، ومثلها بالحسيمة، و3 بكل من المضيق الفنيدق وشفشاون ووزان.

وسجلت جهة الشرق 54 حالة، توزعت بين 28 بوجدة أنجاد، و17 بالناظور، و4 ببركان، و3 بتاوريرت، وحالتين بجرادة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 49 حالة، توزعت بين 16 بالصخيرات-تمارة، و13 بالقنيطرة، و10 بسلا، و6 بالرباط، و4 بسيدي قاسم.

وسجلت جهة مراكش آسفي 35 حالات، توزعت بين 31 بمراكش، وحالتين بآسفي، وحالة واحدة بكل من قلعة السراغنة واليوسفية.

وتبعا للنشرة اليومية لوزارة الصحة، فإن جهة سوس ماسة سجلت 22 حالة، توزعت بين 15 بأكادير إداوتنان، و4 بتزنيت، وحالة واحدة بكل من طاطا وإنزكان آيت ملول وتارودانت.

وبالنسبة إلى جهة بني ملال خنيفرة فقد كان نصيبها 18 حالة، توزعت بين 6 ببني ملال، ومثلها بخريبكة، و5 بالفقيه بنصالح، وحالة واحدة بأزيلال.

ووفق المصدر عينه، فقد سجلت جهة فاس مكناس حالتين، موزعتين على حالة واحدة بفاس، ومثلها بمكناس.

جدير بالذكر أنه لم تسجل، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أي حالة مؤكدة بفيروس “كورونا” بكل من جهة درعة-تافيلالت، وجهة الداخلة وادي الذهب، وجهة العيون الساقية الحمراء.