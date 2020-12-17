عطاء أسامة الإدريسي ينال إعجاب مدرب نادي إشبيلية

يراهن الإسباني جولين لوبتيغي، مدرب إشبيلية لكرة القدم على الدولي المغربي أسامة الإدريسي أمام بلد الوليد، السبت المقبل، وهي المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” ضمن الأسبوع الـ14 بالدوري الإسباني “لاليغا”.

وحسب “Estadiodeportivo” الإسبانية، فإن المدرب الإسباني أظهر اعجابا كبيرا بإمكانات المهاجم المغربي عندما شارك في تأهل ناديه أمام لوسينا (0-3) بالدور الأول من مسابقة كأس الملك، يوم أمس، وهي المواجهة التي عرفت كذلك مشاركة الحارس ياسين بونو بينما غاب عنها منير الحدادي بداعي الإصابة وبقي يوسف النصيري في الدكة خشية الإرهاق.

وأضاف المصدر المذكور أن الإدريسي كان متألقا من حيث الأداء الفردي وكان أحد المعالم البارزة في فوزه ناديه بعدما نشط مركز الجناح كثيرا وبدا أفضل من الناحية الجسدية وأزعج دفاع الخصم كما ساعد زميله دي يونغ بتمريرة حاسمة، وكاد أن يسجل لولا أن تسديدته القوية ارتطمت بالقائم.

في إشبيلية التي تفتقر إلى فائض اللاعبين بداعي الإصابة، سيكون وجود الدولي المغربي في الهجوم سلاحا فتاكا على اعتبار أن ما قدمه أمام لوسينا ( ينتمي إلى الدرجة الثالثة) يدعو إلى الأمل إذ يتوفر على موهبة كبيرة وهو ما أوصله إلى نادي اشبيلية.

وسجل الإدريسي أرقاما متميزة أمام المنافس لوسينا بعدما ساهم بتمريرة حاسمة، و84٪ من التمريرات الناجحة، وثلاث مراوغات من أصل أربعة أكملت بنجاح، مع تسديدة قوية ارتطمت بالقائم، وكلها أرقام ستعجل لوبيتيغي يراهن عليه بقوة أمام بلد الوليد بالدوري الأسباني.