"علماء" يتقوّلون

في هذا العالم تضخمت الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، فترى طغمة تستبيح لنفسها صفة تمثيل العالم كله، ومن هذا القبيل الجماعات التي تقدم نفسها على أنها تمثل علماء المسلمين.
صدرت عن بعض هذه الجماعات، خارج المغرب وداخله، تقولات في موضوع المغرب ووحدته الترابية، والمغرب والقضية الفلسطينية؛ تقولات بعضها متحفظ وبعضها ينضح بالضغينة والوقاحة، والجامع بينها:
– سوء الظن، إذ إن هذه الجماعات تقولت وكأنها لا تعلم بتصريحات المغرب الرسمية بخصوص مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية.
– نكران المواقف السياسية والعملية للمغرب إزاء هذه القضية، وخاصة تجاه القدس، وهي مواقف ثابتة خالية من كل مصالح وحسابات.
– التحيز ضد المغرب، إذ إن بعض هذه الجماعات على سبيل المثال مؤيدة لسياسة الدولة التركية تجاه فلسطين، بل إن بعض نشطائها مقيمون بهذه الدولة، وهي ذات علاقات بإسرائيل.
جهل هذه الجماعات بالسياسة الشاملة؛ ويتجلى ذلك على الخصوص في عدم التنبه إلى جذور الابتزاز الدولي الأصلي الذي عانى منه المغرب لمدة خمسة عقود بسبب مطالبته بحقوقه الترابية، وهو ابتزاز اقتصادي وسياسي وعسكري عملاؤه، مع الأسف، من الحكام المنتسبين للمسلمين.
مواقف هذه الجماعات من تقولاتها مؤيدة للإرث الاستعماري وللانقسام بين المسلمين، في تجاهل لأواصر الأخوة وحقوق الجوار.
ولم يسبق لهذه الجماعات، بما عدا الكلام الساذج، أن أصلحت بين المسلمين أو حقنت بينهم الدماء.
ونظرا لخصوصيات لا يجهلهما النبهاء من الفلسطينيين، يمكن أن يكون للمغرب دور متجدد تجاه القضية الفلسطينية.
أما ما هو محقق للمغرب بنسبة تسعين في المائة فهو خفة الابتزاز الدولي، وتهيؤ ظروف تحقيق الحكم الذاتي، واستبعاد التعرض لحرب كانت تدبر، ويعسر الآن أن توافق عليها جهات دولية.
إننا بحاجة إلى علماء لا يقفون ما ليس لهم به علم، يقومون بدورهم في حماية المسلمين من الفتن، وهذه سياستهم الكبرى، وإذا تكلموا في السياسة الصغرى أن يكون ذلك بفهم لا يجهل الأصول ولا يستبق في المقاصد.
السلام عليكم.العلماء الحقيقيون هم من يصنع التكنلوجية والطائرات والسيارات وتلفزات وثلاجات وما غير ذلك مما نستخدمه في حياتنا اليومية أما هؤلاء ليسوا بعلماء بل يجترون فقط ,نفس ما قيل من 1400 سنة أو أكثر ويرددونه كالببغاوات كالتلميذ اللذي يغش أو ينقل من زملائه في الامتحان في حجرة الدس دون بذل أي مجهود للاجتهاد مثل زملائه زائد هل تنتظرون منهم أن يلموا شمل المسلمين بعد كل الشتات اللذي أصابهم بالعكس هم سبب تشتيت المسلمين وخير دليل دعمهم للارهاب الموجود في الدول الإسلامية التي يتحارب فيها المسلمين فيما بينهم.اذن لا تعلقوا آمالا على هؤلاء.كل همهم هو السكن في القصور وملئ البطون والفروج والتنقل بين الفنادق الفاخرة على حساب ضرائب المغلوب عليهم دون منفعة تذكر
ولماذا لا يكون ذاك النصح أيضا موجها للحكام فهم سبب هذا الاختلاف الذي بين العلماء
من يصح ان نطلق عليهم علماء، هم علماء الكيمياء والفيزياء والطب والفضاء والبحار…أما هؤلاء فلا يستحقون تسمية العلماء لأنهم مجرد فقهاء رياء يفتون حسب مزاجهم وأهوائهم ومصالحهم ويعتقدون أنهم خلفاء الله في الأرض وهم مجرد طغمة من الإنتهازيين فدعهم يتقولوا فهراؤهم لا يعدو أن يكون صيحة في واد لا تصك إلا آذانهم…
قبل اعتراف المغرب بالكيان الصهيوني
كان الجميع يحترم مواقف المغرب الثابتة
فيما يخص القضية الفلسطينية .
أما بعد الاعتراف بالكيان الصهيوني بأن له الحق في الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف.
أما ما يدعي المغرب أنه مع القضية الفلسطينية. فيقصد به الدفاع عن مدينة القدس للديانات السماوية الثلاثة. لاغير
إذا واين فلسطين؟
بأن هاد العالم او اخر هو على حق او على باطل لذلك في كل مسالة يجب الحجة والدليل من السنة والقران
كل واحد يهدر على راسو اللي بغا القضية الفلسطينية يمشي لتم برجليه و يجاهد و يشوف الفلسطينيين شحال كيحماقو على ليهود
لفهامة الخاوية
المصلحة قبل كل شىء ما دا جنينا من العرب غير الخراب
الشيء الذي اريد فهمه ماذا استفاد الفلسطينيون من مقاطعة العرب لاسراءيل هل الدول التي تدعي العروبة وعدم التطبيع مع اسراءيل ارسلت جيوشها لنصرتهم عندما كانت تقصف غزة والله لو استخدم العرب العقل بذل العاطفة التي ستجعلنا ناكل بعضنا لاصبح يقرء لنا الف حساب
لماذا لم يقم هؤلاء العلماء بمباد رة الصلح بين المسلمين في اليمن وافغانستان والعراق وسورية وليبيا وبين دول الخليج؟؟؟
العالم الذي يسب ويقدف ليس بعالم بل جاهل لدينه ووصية نبيه ….والنبي علبه صلوات الله وسلامه قال …. المؤمن يقول خيرا أو يصمت ….وحتى النصيحة يجب تكون بالتي هي أحسن. ..وهؤلاء (( العلماء )) من يقف عند ويل للمصلين. ..
شكرا لك استاذ على هاد المقال فهو مختصر واضح وصريح، المغرب أنهك واستنزف(بالضمة) من طرف جار مسلم ياحسرة، ولا أحد من العلماء تدخل ، ملخص الكلام هو دعاء لنا ولهم هؤلاء العلماء تحت الطلب هو اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ملاحظة : حين سؤل الملك الحسن رحمه الله عن عدم إدخال قضية الصحراء الى الجامعة العربية والمؤتمر الاسلام، كان جوابه انه للجامعة العربية من المشاكل ما يكفي ولن يثقلها بقضية الصحراء .. حسن النية ، وإنما لكل امرئ ما نوى…
نحن مع امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره ونؤيده في جميع قراراته ولا ننتظر افكار من يتاجرون بالدين في قضاء مصالحهم الشخصية
علماء الدين يختلفون فمنهم المتشدد ومنهم المتسامح.
وديننا الحنيف دين التسامح دين الرحمة.
اختلاف العلماء خير لامتي. حديث نبوي شريف .
( وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ) .
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله العظيم .
والذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . صدق الله العظيم. .
قال الحسن الثاني (رحمه الله): [ إذا كنت حسن النية ، فلا تتعب نفسك أو تحاول
الإقناع بالحجج ذوي النوايا السيئة ]… وما أكثر الإخوان حين تعدهم § ولكنهم في النائبات قليل …. ومع كل هذا فالمغرب في صحراءه والصحراء في مغربها و (( سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ….الآية))
وصف “علماء” كبير كبير كبير جدا جدا جدا على هؤلاء. عن أي علم يتحدثون و هم يجترُّون فهما خاطئا تماما لدين الله و في الغالب بسوء نية واضحة ؟
المغرب انتظر 4 عقود ونيف من أجل كسب اعترافات الدول الصديقة والحليفة؛ ولقد نجح في دلك في قضية وحدته الترابية، ما دا عساه أن يفعل كن من مرة مد يداه للجزائر وقوبلت اليد الممدودة بالرفض والتجاهل؟ ؟؟؟؟؟ يجب على المسلمين أن ياخدوا بعين الاعتبار الضرفية الصعبة التي مر بها المغرب،،،،،،،، من محاكات وتنغيص ومؤمرات ضد وحدته الترابية، ،،،،، أما القضية الفلسطينية ليست هي قضية مغربية لوحده، ،،،أنها قضية عربية إسلامية بل عالمية.
غدا او بعد غد سنرى اطفالا فلسطينين غارقين في الدماء جراء القصف الصهيوني لغزة آن داك ستعلمون ايها المطبعون والمطبلون انكم لا تقلون خبتا من الصهاينة.
أنت تعترف بانهم علماء يعني يعلمون في أمور الدين ولهم الكفاءة في ميدانهم ولكن أنت من ؟من أنت
هولاء العلماء الدين يجتمعون تحت الطلب ويفتون تحت الطلب حسب اهواء من يتحكم فيهم وانا لا اعمم كنا نسمع عن شعراء البلاط الان نسمع عن علماء البلاط حتى الدين سيسوه حتى نكون منصفين فالحكام لهم دور في هذه المهزلة
حيا الله جلالة الملك وايد خطواته ومبادراته .ولا يهمنا من لا يعجبه ما يقوم به في سياسته .
رحمنا الله، ما هذه الهجمة على العلماء، قليلا من الاحترام والحياء ، نعم نحتاج علماء في الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء…هؤلاء يبنون العالم المادي. لكن الدين له أهله الذين يبينونه للناس ويرشدونهم للتي هي أقوم، فهم كما سماهم رسولنا عليه السلام ورثة الأنبياء، وكفى مزايديات.
سلام : وحد ساءل عليما في الدين كالو هل بيبوشة حرام اكلها امحلال .گالو العليم يجيب دبحها قبل الطبخ .لي يكون اكلها حلال ?!?!
هذه الفئة أصبح هدفها سياسيا أكثر ما هو دينيا.غير اللي ربى لحية يقول انا عتروس
أولا، كلمة علماء لا تناسبهم إطلاقا، وهم يعلمون هدا جيدا، إن كان هؤلاء علماء، فمادا سوف نسمي إسحاق نيوتن، مورلي، ميكلسون، ألبرت اينشتاين ووو. وأتحدى كبيرهم أن يعطينا شيء ملموسا غير الكلام تل والكلام، لدي أخ من أبي وأمي، إن استمعت له في مجال الدين، الدي يفسره حسب منضوره الخاص تضنه (عالم العلماء)، لكنه ممن قال فيهم ديننا الحنيف، أشد كفرا ونفاقا،
نحن من فتحنا الباب للمد الوهابي والاخونجي وتقبلنا تراهاتهم فل نتحمل المسؤولية. وابعدنا رجال الدين المغاربة الوسطيين
يفسدون في الارض و يحسبون انهم يحسنون صنعا هؤلاء هم علماء بدون علم الا بما امتلات به بطونهم و جيوبهم من من يدفع لهم بسخاء
انا مبقتش نفهم والو
لي بنلي لي يكتب هذ التعاليق واحد
خدام نهر كامل يزرع الفتنة
حت الخوان لي كيغرو علا بلدهم مبكوش اكتبو.
وش كاين شي فاسد قد لي يهدر في الدين والعلماء
الله يعطكم ما تستحقون
يبدو ان الامور اتضحت لمن كان يساورهم الشك في نوايا هؤلاء
المشكل الفلسطيني يجب ان يجد طريقه الى الحل كفانا من حرب خاسرة من اجل اهداف اتضح انها مستحيلة
حماس لا يمكنها ان تطرد اليهود من فلسطين واليهود لا يمكنهم ان يطردوا منها المسلمين
اما مصطلح التطبيع فانما هو فيروس تم تطعيم العقول به لتسميمها ووقفها عن التفكير الايجابي
كراهية اليهود ليست واجبة في الدين
والدين يقبل العهود والمواثيق بين الاقوياء
بلاش نبقى عايشين فالضعف والاحباط ، لننطلق نحو السلام والحياة المزهرة .
كفانا حروب ودمار وقتل ونهب
لنعش فيهذا العالم بسلام
نحن نثق في مسؤولينا ولهذا نتبعهم
لانهم هم أدرى بخبايا الامور…..حتى لا يتدخل فينا المتربصون وتتكالب علينا الذءاب.