علماء يكتشفون أقدم حفرية للحيوان المائي "نجم البحر" في الصحراء المغربية

نجح فريق من العلماء في اكتشاف أقدم أثر للحيوان المائي نجم البحر في العالم عبر حفرية وُجدت في الصحراء المغربية، وتبين أن عمرها يناهز حوالي 480 مليون سنة.

وأورد باحثون في جامعة كامبريدج أن هذا الحيوان المائي اللافقاري، المعروف باسم Cantabrigiaster fezouataensis، هو سلف جميع نجوم البحر الحية في كوكب الأرض.

ووفق ما نقله موقع “scitech” فقد أوضح الدكتور آرون هنتر، قائد البحث، وهو أستاذ في جامعة كامبريدج، أن عينة هذه الحفرية المغربية جمعت لأول مرة بداية سنة 2000 من طرف فلاحين أمازيغ أصبحوا مُنقبين عن الحفريات في الصحراء المغربية.

وقال آرون: “إنها حفرية حيرتني لسنوات عديدة، ونقطة التحول جاءت عندما كنت أدرس عينات حية من زنابق البحر، وهي قريبة من نجم البحر، تم جمعها من الساحل الشمالي لولاية واشنطن، وتم وضعها في متحف المدينة”.

وتبين للباحث ذاته أن هذه الحفريات تشبه بعض الشيء الحفرية المغربية، ليدرك آنذاك أنها أقدم حفرية لجميع الحيوانات التي تشبه نجم البحر.

ومن أجل التأكد من صحة هذه النظرية فحص آرون وفريقه حفريات نجم البحر منذ 480 مليون سنة إلى 350 مليون سنة، وتبين لهم أن هذه الحفرية كانت الحلقة المفقودة.

ويعتقد الفريق العلمي أن الفترة التي نشأ فيها حيوان “Cantabrigiaster fezouataensis” لم تعرف حياة على الأرض، بل كانت ميتة دون لا نباتات ولا شيء، لكن المحيط كانت مليئاً بالحيوانات الغريبة.