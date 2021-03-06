علماء يكتشفون أقدم حفرية للحيوان المائي "نجم البحر" في الصحراء المغربية

نجح فريق من العلماء في اكتشاف أقدم أثر للحيوان المائي نجم البحر في العالم عبر حفرية وُجدت في الصحراء المغربية، وتبين أن عمرها يناهز حوالي 480 مليون سنة.
وأورد باحثون في جامعة كامبريدج أن هذا الحيوان المائي اللافقاري، المعروف باسم Cantabrigiaster fezouataensis، هو سلف جميع نجوم البحر الحية في كوكب الأرض.
ووفق ما نقله موقع “scitech” فقد أوضح الدكتور آرون هنتر، قائد البحث، وهو أستاذ في جامعة كامبريدج، أن عينة هذه الحفرية المغربية جمعت لأول مرة بداية سنة 2000 من طرف فلاحين أمازيغ أصبحوا مُنقبين عن الحفريات في الصحراء المغربية.
وقال آرون: “إنها حفرية حيرتني لسنوات عديدة، ونقطة التحول جاءت عندما كنت أدرس عينات حية من زنابق البحر، وهي قريبة من نجم البحر، تم جمعها من الساحل الشمالي لولاية واشنطن، وتم وضعها في متحف المدينة”.
وتبين للباحث ذاته أن هذه الحفريات تشبه بعض الشيء الحفرية المغربية، ليدرك آنذاك أنها أقدم حفرية لجميع الحيوانات التي تشبه نجم البحر.
ومن أجل التأكد من صحة هذه النظرية فحص آرون وفريقه حفريات نجم البحر منذ 480 مليون سنة إلى 350 مليون سنة، وتبين لهم أن هذه الحفرية كانت الحلقة المفقودة.
ويعتقد الفريق العلمي أن الفترة التي نشأ فيها حيوان “Cantabrigiaster fezouataensis” لم تعرف حياة على الأرض، بل كانت ميتة دون لا نباتات ولا شيء، لكن المحيط كانت مليئاً بالحيوانات الغريبة.
اقدم انسان. اقدم حيوان بحري. اقدم ديناصور. أولم يحن الوقت لاكتشاف اكبر حقل غاز في العالم.؟؟؟؟؟؟
يجب إعطاء تراخيص للمنقبين عن الحفريات من جميع الدول .لأن أي إكتشاف سيحمل إسم (وجد في
الصحراء المغربية) و هذا يعتبر في مصلحة المغرب في حربه ضد أعداء الوحدة
شفى الله مرضى الضخامة: أكبر كسكس، أكبر طجين، أكبر حصيرة، من سعف النخل، أكبر سلة من القصب اللهم زد فزد وبارك. متى يهتدقي القوم إلى قليل من العقل.
السلام عليكم ورحمة
إلى المعلق رقم (1 ali ) أخي العزيز أرجو منك أن لا تنتظر من المغرب أن يكتشف الغاز أو البترول حتى تفرح بهذا الإكتشاف العظيم ، اليابان وكوريا والصين وما شبه ذلك وصلوا إلى العالمية بدون موارد طبيعة ، يجب علينا أن نعتمد على الله وعلى العلم ، والعلم يأتي بالدراسة والبحث العلمي والمثابرة على ذلك ، شكرا هسبريس
نعم يا سادة المغرب ابو الدنيا شاء من شاء و كره من كره
* و لله في خلقه شؤون ، سر الكون لا يعلمه إلا الله ، مهما كثرت الأبحاث
و النظريات . إذ يصعب على المخلوق تصور ما لا نهاية في الزمان
و المكان .
هذا يعزز أن الحياة بدءت في شمال إفريقيا وليس في شرقها كما اعتقد طويلا المختصون،شكرا للعلماء ومساعديهم على جهودهم الكبيرة وأتمنى أن لايخرب المغاربة الأثار التي خلفها أجدادهم
سبحان الله،
ولكن لماذا لا تقول فلاحين والسلام،لماذا فلاحين امازيغ،لماذا هذا التمييز المريض،
il faut juste faire attention au espionnage dans le Sahara ces gens doivent êtres surveiller et suivie partout jusqu’à leurs depart a l’aéroport au par avant ils viennent pour une raison ou une autre et après leurs rentrer dans leurs pays ils commence a écrire sur notre situations contre le maroc exp———————Allemagne et d’autres attention changement
“من من طرف فلاحين امزيغ !! أصبحوا متخصصين في التنقيب عن الحفريات ” !!!! كأن المنطقة ليس لها إسم والفلاح ليست له جنسية !!!! غريب هذا التعبير الخارج عن أصول العلم والتاريخ والجغرافيا .